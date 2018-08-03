新浪科技> 互联网 > 正文

北京共享单车数量从去年9月的235万辆降至191万辆

北京共享单车数量从去年9月的235万辆降至191万辆
2018年08月03日 02:44 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　北京共享单车数量从去年9月的235万辆降至191万辆；实时监管平台年底上线

　　2017年9月15日，大望桥附近，此处共享单车过剩，一位工作人员正在转运多余的单车。资料图片/新京报记者 彭子洋 摄

　　新京报讯 (记者裴剑飞 实习生于越)未来，共享单车企业无序投放、承租人无序停放、行业监管难等问题有望得到解决。昨日，记者从北京市交通委获悉，今年年底前，北京市共享自行车监管与服务平台有望开通运行，可实现对共享自行车企业的单车数量和投放状态进行实时监管。下一步，北京将继续实行增量限制和减量调控政策。

　　局部区域共享单车月活跃度不足50%

　　去年9月7日，市交通委下发通知落实对共享单车实施总量调控政策，暂停共享单车本市的新增投放。同时，对北京市正常运营的共享单车企业建立车辆投放报告制度，及时约谈违规投放企业并责令回收长期不活跃和破损车辆，组织清理违停、违规投放和退市企业的车辆。

　　目前，北京市共9家共享自行车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成，减量效果明显。据车辆监测数据，在北京局部区域，共享单车的月活跃度不足50%，近一半车辆处在闲置状态。

　　将用大数据分析调减重点区域过剩车辆

　　市交通委表示，北京市已搭建了共享单车监管与服务平台建设，规范企业车辆数据接入，通过平台掌握共享自行车的实时数据，逐步实现对各共享单车企业车辆的动态监测和日常监管。

　　据了解，该平台已于2017年底立项并完成立项论证，现已进行项目建设实施阶段。其间，市交通委已搭建临时测试环境，实现共享单车企业部分数据接入，并先期开展了接入数据质量验证、统计和车辆周转率、活跃度等指标的分析工作。

　　下一步，市交通委将加快推进共享单车监管与服务平台建设，对车辆运行状况实施监控，综合利用共享单车停放、运行等大数据，分析共享单车用户需求，调减重点区域过剩车辆，以平台建设提升管理水平。预计12月正式投入使用。

　　【单车押金】

　　3家共享单车企业已提供或承诺免押金

　　共享单车押金难退问题一直是社会关注。市交通委相关负责人表示，针对哈罗单车合并永安行、滴滴出行托管小蓝单车、摩拜单车和ofo单车被媒体曝光面临兼并、重组及资金压力等情况，市交通委及时调研涉事共享单车企业，了解企业运营状况，对违规经营进行约谈并督促其限期整改，规范引导企业依规经营、有序健康发展。

　　据市交通委停车处相关负责人介绍，市交通委多次组织约谈运营企业，了解用户押金托管银行及资金数额，并鼓励企业提供免押金服务，将免押金作为未来共享单车考核管理的重要指标之一。目前，全市9家共享单车运营企业中，摩拜单车、智享单车、便利蜂单车等3家企业均已提供或承诺免押金、无押金服务。

　　【停车管理】

　　已开展1400余处“电子围栏”试点

　　今年以来，针对共享单车占压盲道、城市河道(水渠)及环路周边区域散落车辆等问题，市交通委于4月和5月期间，会同北京市残联无障碍环境建设促进中心、北京市城市河湖管理处和各区政府等开展专项治理。共出动巡查、保洁、运维调度人员约1500人，规整、码放、调运淤积车辆36.5万辆，清理占压盲道和散落河道车辆近3.5万辆，累计清理整治车辆约40余万辆。同时，要求各共享自行车企业在客户端推送“请勿占压盲道”的提(警)示语。

　　据介绍，为进一步提升共享自行车停车精细化管理效率，市级行业管理部门牵头，各区陆续开展了共享自行车电子围栏建设试点工作，并要求企业在手机客户端中标注停放区和禁停区，引导用户规范停车。目前已推动东城区、朝阳区、海淀区、通州区开展1400余处“电子围栏”试点。下一步将进一步完善“电子围栏”技术标准和实施方案，推动成熟的“电子围栏”技术在全市建设，以技术创新规范共享单车停放秩序。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有