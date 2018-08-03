北京共享单车数量从去年9月的235万辆降至191万辆；实时监管平台年底上线

2017年9月15日，大望桥附近，此处共享单车过剩，一位工作人员正在转运多余的单车。资料图片/新京报记者 彭子洋 摄

新京报讯 (记者裴剑飞 实习生于越)未来，共享单车企业无序投放、承租人无序停放、行业监管难等问题有望得到解决。昨日，记者从北京市交通委获悉，今年年底前，北京市共享自行车监管与服务平台有望开通运行，可实现对共享自行车企业的单车数量和投放状态进行实时监管。下一步，北京将继续实行增量限制和减量调控政策。

局部区域共享单车月活跃度不足50%

去年9月7日，市交通委下发通知落实对共享单车实施总量调控政策，暂停共享单车本市的新增投放。同时，对北京市正常运营的共享单车企业建立车辆投放报告制度，及时约谈违规投放企业并责令回收长期不活跃和破损车辆，组织清理违停、违规投放和退市企业的车辆。

目前，北京市共9家共享自行车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成，减量效果明显。据车辆监测数据，在北京局部区域，共享单车的月活跃度不足50%，近一半车辆处在闲置状态。

将用大数据分析调减重点区域过剩车辆

市交通委表示，北京市已搭建了共享单车监管与服务平台建设，规范企业车辆数据接入，通过平台掌握共享自行车的实时数据，逐步实现对各共享单车企业车辆的动态监测和日常监管。

据了解，该平台已于2017年底立项并完成立项论证，现已进行项目建设实施阶段。其间，市交通委已搭建临时测试环境，实现共享单车企业部分数据接入，并先期开展了接入数据质量验证、统计和车辆周转率、活跃度等指标的分析工作。

下一步，市交通委将加快推进共享单车监管与服务平台建设，对车辆运行状况实施监控，综合利用共享单车停放、运行等大数据，分析共享单车用户需求，调减重点区域过剩车辆，以平台建设提升管理水平。预计12月正式投入使用。

【单车押金】

3家共享单车企业已提供或承诺免押金

共享单车押金难退问题一直是社会关注。市交通委相关负责人表示，针对哈罗单车合并永安行、滴滴出行托管小蓝单车、摩拜单车和ofo单车被媒体曝光面临兼并、重组及资金压力等情况，市交通委及时调研涉事共享单车企业，了解企业运营状况，对违规经营进行约谈并督促其限期整改，规范引导企业依规经营、有序健康发展。

据市交通委停车处相关负责人介绍，市交通委多次组织约谈运营企业，了解用户押金托管银行及资金数额，并鼓励企业提供免押金服务，将免押金作为未来共享单车考核管理的重要指标之一。目前，全市9家共享单车运营企业中，摩拜单车、智享单车、便利蜂单车等3家企业均已提供或承诺免押金、无押金服务。

【停车管理】

已开展1400余处“电子围栏”试点

今年以来，针对共享单车占压盲道、城市河道(水渠)及环路周边区域散落车辆等问题，市交通委于4月和5月期间，会同北京市残联无障碍环境建设促进中心、北京市城市河湖管理处和各区政府等开展专项治理。共出动巡查、保洁、运维调度人员约1500人，规整、码放、调运淤积车辆36.5万辆，清理占压盲道和散落河道车辆近3.5万辆，累计清理整治车辆约40余万辆。同时，要求各共享自行车企业在客户端推送“请勿占压盲道”的提(警)示语。

据介绍，为进一步提升共享自行车停车精细化管理效率，市级行业管理部门牵头，各区陆续开展了共享自行车电子围栏建设试点工作，并要求企业在手机客户端中标注停放区和禁停区，引导用户规范停车。目前已推动东城区、朝阳区、海淀区、通州区开展1400余处“电子围栏”试点。下一步将进一步完善“电子围栏”技术标准和实施方案，推动成熟的“电子围栏”技术在全市建设，以技术创新规范共享单车停放秩序。