创维、康佳“声讨”拼多多 其他家电厂商会跟进吗？

每经记者 王晶 蔡鼎 每经编辑 陈俊杰

刚于上海、纽约同时敲钟上市的拼多多，还没来得及沉浸在喜悦中便迅速深陷“假货”、“山寨”等负面舆论的漩涡。

日前，中国知名品牌创维集团旗下RGB电子公司发布严正声明，要求拼多多停止售假。那么，其他知名品牌厂商对拼多多的态度又是怎么样的呢？

另据最新消息，美国有6家律师事务所宣布代表投资者对拼多多发起集体诉讼。

康佳加入“声讨”阵营

7月28日，创维集团旗下RGB电子公司发布严正声明指出：“我公司正与‘拼多多’严正交涉，要求其即日起停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动，我公司保留追究‘拼多多’及相关侵权方责任的全部法律权利。”

随后，康佳方面也加入“声讨”阵营，康佳表示：“我们已经发现‘拼多多’平台上多家网店销售的假冒/侵权康佳电视机包括：康佳新款、KONKIA康佳小王子、KONGIKA康佳智能等。为维护消费者和我公司的合法权益，我公司正与‘拼多多’严正交涉，要求其即日起责令其平台上所有涉及销售假冒/侵权康佳电视产品的网店停止相关销售活动。我公司保留追究‘拼多多’及相关侵权方法律和经济责任的权利。”

不仅如此，8月2日下午，康佳内部人士还告诉《每日经济新闻》记者：“对于‘拼多多’平台上假冒/侵权康佳的产品，目前公司已经在资料收集阶段了，后面会在恰当的时机考虑起诉。”

除了老牌家电厂商在平台上出现“山寨”外，持续扩展智能硬件的互联网企业小米也不例外。小米官网售价近10000元的75英寸“小米电视”在拼多多仅售3000多元，但最终消费者收到的产品为“小米慧广”、“星之小米”、“小米乐”、“小米e家”等“山寨”小米的产品。

8月2日下午，记者就上述情况致电小米方面，一位相关人士表示，小米线上销售渠道有小米商城、小米之家、小米有品、小米京东官方旗舰店、天猫小米官方旗舰店、苏宁易购小米官方旗舰店、唯品会，目前并不包括拼多多，而小米官方也没有在拼多多平台上销售任何相关产品。

与此同时，记者也联系了海信、OPPO和vivo等厂商，但截至发稿，尚未收到相关方对拼多多平台出现“山寨”产品的回应。

“山寨”商品还在销售

国家监管部门也高度重视相关情况。

8月1日，国家市场监督管理总局网站消息称，总局网监司高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售“山寨”产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。

随后，拼多多方面发布声明称，将积极配合工商、市场监管部门开展调查，进一步严厉打击平台上侵权假冒商品，努力达到社会和广大消费者的期望。

《每日经济新闻》记者注意到，目前拼多多平台上的“山寨”产品比以前有了很大的改善。“创维e家”、“创维云试听”、“小米新品”、“三星试听科技”等品牌均被下线。那么，这是否意味着“山寨”品牌就此消失了呢？

实际上，事实并非如此。8月2日下午，记者打开拼多多APP后发现，混淆康佳品牌的“康佳视界”、混淆“A.O. SMITH”品牌的“A.O.SIMSI”、以及近似vivo的“vivk”、近似OPPO的“OPPO A3”等产品仍然充斥着平台。

记者随机选择了一款名为“kktvU55v康佳”电视，并以消费者身份询问该入驻平台商家的客服，此款电视是否有货，是否为康佳生产。客服回应称，这款电视是康佳生产的，当记者追问是全国联保吗，客服立刻发送了另外一款康佳生产的电视，并表示，“这个是康佳的”。

在名为“佳贤数码生活馆”的店内，记者询问一款售价1448元并标明“正品史密斯家用电热水器”的产品是否有货，价格为什么低于市价。客服表示，有货，是厂家直销（价格才会便宜）。当记者咨询产品的原产地以及是否是“山寨”产品时，客服人员隔了近两个小时回答称：“这是深圳史密斯，仓库刚来话说这款没货了。”

《每日经济新闻》记者从多方获悉，美东时间8月1日，包括Rosen Law Firm、Pomerantz LLP、Law Offices of Howard G. Smith、Faruqi & Faruqi LLP、The Schall Law Firm和Bronstein, Gewirtz & GrossmanLLC在内的六家美国律师事务所宣布代表公司投资者展开对拼多多的集体诉讼，以追回投资者们蒙受的损失。各家律所都在其声明中附有表格链接，邀请购买了拼多多股票的投资者们填写信息、加入集体诉讼。北京时间本周三晚间，处于舆论漩涡中的拼多多盘初暴跌13%，开盘后最低时跌至18.62美元。截止发稿，拼多多在美股周四盘前下挫4.73%。