低价格贯穿供需链“山寨”家电对品牌机伤害不浅

每经记者 莫淑婷 每经编辑 陈俊杰

7月28日，创维电视官方发布严正声明，要求拼多多停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动，从而打响了家电品牌在拼多多平台维权的第一枪。而对于家电品牌维权一事，无论是拼多多黄峥还是联合创始人达达，都提到了有关白牌机的问题。

在黄峥看来，近期舆情对于拼多多平台上“山寨”电器的争论，根源在于很多产业产能过剩，很多中小企业希望通过蹭流量的方式来销售产品，所以“要跟大禹治水一样去疏导这些白牌机厂商，你不能只靠堵，也要靠疏导”。

那么，究竟什么是白牌机？为何拼多多平台上出售的价格如此便宜？家电又为何会成为“山寨”重灾区？《每日经济新闻》记者就此进行了梳理。

●重回视野的白牌机

白牌机，通俗来说就是“没有牌子（品牌）”，即一些小厂商生产的没有牌子的手机、电视等电子商品。早在二十年前白牌机就已经存在。

在家电观察人士梁振鹏看来，一台电视机的质量是否合格，功能、性能是否足够好，并不取决于它是“品牌机”还是“白牌机”。品牌机厂家不重视工艺质量管理、可靠性控制，也会生产出不合格产品；反之，有信誉的、追求口碑的白牌机厂家也能够做出受顾客青睐的好产品，也提供三包售后服务。

然而，尽管白牌机不能完全与广受诟病的“山寨机”等同，但是由于非名牌在激烈竞争中很难获得市场，一些白牌厂家就会选择“傍名牌”手段游走在灰色地带。最开始的时候，以模仿日本家电品牌居多，后来随着中韩家电品牌的崛起，也出现了大量对中韩家电品牌的模仿。这些白牌机，此前大多出现在农村的小型电器店或电商平台上。

目前，拼多多已经对部分搜索关键词“康佳”、“创维”进行了技术处理，但记者在浏览拼多多电视品类页面的时候，在一款仅简单标为“电视机32寸55寸26寸 液晶智能电视”商品的买家评价中，仍发现了“KDNKA”“创维智能”的身影。

康佳提供给《每日经济新闻》记者的一份资料显示：“很多厂商模仿康佳商标，生产消费者很难区分的侵权产品，并进行销售……平台管理不严，为假货的产生提供销售渠道，为企业打假维权带来更多的困难。”

康佳方面称，截至2018年7月，康佳正在调查或者执行的案件有6件。其中广州康家电器科技有限公司实际控制人前期制假售假被康佳协同工商部门处理过，但没有对这个人产生强有力的震慑。后来此人成立广州康家，并且吸取了前期被查出的经验，研究法律的漏洞，申请了与康佳发音近似的广州康家电器科技有限公司，并且成功注册了商标，并进行招商。“前期我们与工商部门进行过沟通，因对方拥有商标注册证故无法采取行动。我们只能通过民事诉讼的方式，将该公司起诉，但是由于诉讼案件时间周期较长，在诉讼期间该公司仍然正常运营，对康佳品牌产生了极大的危害。”

●低价格的秘密

群智咨询TV产业链研究部门资深分析师彭预涵告诉《每日经济新闻》记者：“‘山寨’电视的存在是因为在全球范围内还有很多低收入地区和人群存在，他们不需要品牌，只在意价格，也不需要什么高规格，只要能看就可以。盈利模式主要还是以赚差价为主，他们买的面板基本上都不是A级规格的，价格比较便宜，整机的组装也没有太多技术含量，所以一个小作坊也能生产电视。”

彭预涵提及的A级规格面板，正是主流彩电厂商与“山寨”彩电价格存在差异的主要原因。

一般来说，液晶面板占据彩电生产成本60%~70%。而即便是正规面板厂出产的良品，屏与屏之间也有质量差别。据记者了解，在液晶面板的良品中，存在着A+屏、A-屏、B屏等不同级别的合格品。A+屏是指无坏点无线条的最好的屏，A屏稍有瑕疵，或有单个基色的坏点，肉眼一般很难看出。B屏则有明显坏点或漏光。彭预涵告诉记者：“A级规格与B级规格面板的价格差别一般在5%~10%左右。”

家电观察人士刘步尘向记者解释道：“电视对屏的要求是最高的，一般面板厂商生产的A级屏都是供应给主流的彩电厂商使用，至于品质不是非常好的屏则会供应给非主流彩电厂商。此外，面板的生产存在一个良品率的问题，比如说良品率90%，那么生产出来的不合格产品有可能并未被淘汰，从而流入到市场。”

一位主流彩电厂商内部人士也向记者表达了类似观点。他告诉记者：“可以留意一下拼多多平台上店家的描述。大多数都写了屏有几条线，也就是说，这其实是坏的屏幕。如果不是坏的，价格会更高一些。而且（价格特别低的）都不是智能电视，可以理解成就是一个电脑显示器。屏的质量越差的话越便宜，有些屏甚至是正规厂商淘汰报废的东西。”

记者在拼多多平台上注意到，大部分店家的确标注了屏的级别。店家的一个商品描述显示，“一线”是看电视可以看到一条细细的线，都是高清的，“完美级”是屏幕上有轻微瑕疵，不仔细看是看不到的，“完美”则是电视屏幕上没有任何瑕疵。

康佳内部人士告诉记者：这类“山寨”产品实际上对企业的影响很大，“有人说四五六线市场不看重品牌和质量，其实才不是。他们之所以买长得像康佳的，很多时候也是因为信任康佳品牌，希望买个靠谱大品牌，但是他们可能很难分辨一个产品是否是正品。要是东西出了问题，肯定会影响到我们品牌的美誉度。”

8月2日晚间，记者就后续是否还有对山寨产品的整治行动和措施联系了拼多多方面，截至发稿，未获回复。