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乐视网市值不足百亿 若今年全年仍亏损将面临退市

乐视网市值不足百亿 若今年全年仍亏损将面临退市
2018年08月03日 00:42 北京青年报
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　　本报讯（记者  张钦）本周以来乐视网股价持续创下新低，截至昨天收盘时止，乐视网的市值已经不足百亿元。至此乐视网股价已经较2015年最高点时跌去90%以上。行业人士分析称，近期乐视网股价脱离大势一路狂跌，应与外界对于乐视网年底退市预期加重有关。此前乐视网曾经公布上半年公司亏损11亿，如果今年全年仍然亏损就将面临退市。

　　昨天，乐视网股价继续单边下跌，最低点曾跌幅超过7%，最终以下跌6.98%至2.40元/股报收。而2015年5月，乐视网曾达到44.7元/股的历史最高价。此前，乐视网预告了今年上半年亏损可能将超过11亿元，将导致公司上半年归属于上市公司股东的净资产为负。同时公司表示经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。根据交易所规定，如果今年全年乐视网经审计后公司净资产为负，那么公司存在股票被暂停上市的风险。 客观而言，乐视网为了自救也在不断做出努力，不久前乐视网就推出全新子品牌“乐融”并发布了全新发展战略。就在昨天，乐视网又与TCL旗下公司展开合作，为乐视超级电视的售后服务达成合作。不过，积重难返的乐视能否在最后的几个月中迎来实质性转机，人们只能拭目以待了。

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