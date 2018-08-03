北京共享单车上限定为191万辆

东四环慈云寺桥内环方向，一辆货运卡车上载满共享单车

昨天，北京市交通委公布了共享单车减量调控方案。自去年9月北京叫停共享单车新增投放以来，单车总量已由235万辆下降至191万辆。目前，共享单车整体运营较为平稳，北京将共享单车发展数量上限确定为191万辆，车辆只能减少，不能再增加。今年年底，北京将上线监管与服务平台，对共享单车数量、服务等进行实时监控管理。

北京共享单车将不超过191万辆

昨天，北京市交通委召开共享单车监管座谈会。会上，市交通委介绍了共享单车的发展现状和监管情况。

据介绍，今年上半年，共享单车日均骑行量142万人次，全市9家共享单车运营企业总累计骑行里程近4亿公里。共享单车方便了市民“最后一公里”交通，但也存在车辆淤积、乱停等问题。

北京青年报记者了解到，2017年9月起，北京叫停共享单车新增投放。目前，北京市共有9家共享单车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成，减量效果明显。

市交通委停车管理处副调研员胡海明介绍，根据今年的观测情况，目前北京市191万辆共享单车运营较为平稳。交通主管部门决定将191万辆确定为共享单车数量上限。共享单车数量只能减少，不能增加。“目前，朝阳、丰台区共享单车数量都已超标，主管部门会严格管理单车发展的数量。企业报废一批单车后，才能置换新的。新增车辆需要经过市区两级报备审批后，才能投入市场运营”。

不过，胡海明介绍，目前一些企业仍然不按照规定投放，在郊区尝试投入新车，部分企业退出北京市场后，车辆也未进行处理。

共享单车监管服务平台将面世

市交通委相关负责人介绍，车辆监测数据显示，北京局部区域的共享单车月活跃度不足50%，近一半车辆处于闲置状态。对此，北京将继续实行增量限制和减量调控政策。一是不允许任何企业以任何形式、任何理由新增投放，并督促企业收回长期不活跃和破损的车辆。二是将组织人员对企业运营服务质量进行考核，实行企业车辆投放数量与考核结果挂钩的措施，基于考核结果调配各企业运营车辆的数量。

市交通委相关负责人表示，为规范共享单车的发展，北京将建设共享单车监管服务平台，可对共享单车进行实时监管，尤其是对单车数量进行管控。

平台还将对车辆运行状况实施监控，综合利用共享单车停放、运行等大数据，分析共享单车用户需求，调减重点区域过剩车辆，以平台建设提升管理水平。预计今年12月，该平台将正式投入使用。

目前，市交通委正研究制定《共享自行车企业运营服务质量考核管理办法》。根据办法，各区将按季度组织对各共享单车企业的运营服务、停放秩序、调度水平、服务投诉等方面进行综合评价，依考核等次进行排名，并作为增减共享单车企业投放车辆数量的重要依据。

值得一提的是，为鼓励企业提供免押金服务，主管部门将免押金作为未来共享自行车考核管理的重要指标之一。目前，在全市共9家共享单车运营企业中，摩拜单车、智享单车、便利蜂单车等企业均已提供或承诺免押金、无押金服务。

市民可查询全市共享单车停车点

除了车辆淤积，共享单车乱停放问题也是严重影响城市交通和市容的大问题。

市交通委相关负责人介绍，以占压盲道、城市河道（水渠）及环路周边区域散落车辆为例，今年4月和5月期间，相关部门共清理整治车辆约40余万辆。

在停放管理方面，各区陆续开展了单车电子围栏建设试点工作，并要求企业在手机客户端中标注停放区和禁停区，引导用户规范停车。目前已推动东城区、朝阳区、海淀区、通州区开展1400余处“电子围栏”试点。

胡海明介绍，共享单车监管服务平台建成后，市民可通过北京交通APP实时查询全市共享单车推荐停车点、电子围栏的相关情况，方便市民停车。

文/本报记者 刘珜

摄影/本报记者 黄亮