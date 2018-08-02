成本3块竟卖到70多元！面粉+违禁药物=网红保健品？

原标题：面粉+违禁药物=“网红保健品”？成本3块竟卖到70多元！看完你还敢吃吗？

在社交平台上，一些看起来高大上的“网红保健品”，被称赞得是神乎其神。

这些“网红保健品”到底货从何来？用的什么原料？

真相可能是：农家院里自己灌装的违禁药+淀粉。

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网售保健品五花八门 “货”从何处来？

在朋友圈和一些电商平台上，保健品的销售十分火爆，很多人都买过所谓的“网红保健品”。

随后，记者在网上随机搜索了保健食品，发现还真是五花八门，功能各异。

△这款奶黄素宣传服用一个月可以瘦17斤；

△这款纤维素号称服用后可以增强儿童的免疫力；

△这款月光美白丸则表示可以美白淡斑。

而在网站上，却根本查不到这几款保健食品的备案信息，因此，这些都不是正规的保健食品。

近日，南通市公安局就破获了一起利用互联网跨省贩售“三无保健食品”的案子，并捣毁了一处隐藏在农家院中的三无保健品生产窝点。工人们白天在这个窝点干活，晚上就住在这。

江苏南通如东县公安局治安大队侦查员 胡周鹏：进去的环境只能用三个字形容，脏乱差。里面的卫生条件非常差，包装设备非常简陋，一个压片机直接压到药片里面，进行灌装。他们也不注意卫生，也没有手套、口罩之类的，直接徒手包装。

据办案民警介绍，这些所谓的三无保健品的生产环境、条件大多都是这样。不仅卫生环境脏乱差，配方也大同小异，多年不变，一位三无保健品制造商给记者给介绍了一个行内流传多年的做性保健品的经典配方。

三无保健品制造商 孙某某：有两种原料，西力士和西地那非，西力士的辅料全部是淀粉。

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网售不合格保健品含国家禁止药物

商品的包装和生产的环境反差之大，购买到的网红保健品竟是在这样的环境下生产的，卫生安全质检和消费者息息相关，但完全没法得到保障。



更让人担忧的是，西力士和西地那非这两种原料，都是国家在食品中明令禁止添加的药物。这种药也并不像销售者说得这么百无禁忌，高血压，心脏病、肾脏功能不全的患者服用这类药品后会造成心律失常等问题。保健品不保健，反而有可能成为健康的杀手。

不久前，张女士在刷朋友圈时看到了一条减肥产品的广告，宣称可以在清除体内毒素的基础上加速身体代谢，可张女士吃了一段时间后却出现了肝肾功能损伤。

接诊医生 张女士：她觉得食欲不好、乏力、腿有点肿，当时根据她说的这些问题，判断她可能肝功能有问题或者肾功能有问题。所以，当时就给她检查，查出来发现肝功能和肾功能都有问题。

正常人谷丙转氨酶抽血的话应该40以下，这个病人抽出来结果是正常值的十几倍，不像病毒性的肝炎，推测跟她吃保健品有关系。

随后，记者将这款网红减肥产品送到了南通市食品药品和环境犯罪侦查支队进行检验。检验后发现，这款减肥产品当中含有国家明令禁止添加的药品西布曲明。

江苏南通食品药品监督管理局副局长 范耀辉：西布曲明具有兴奋、抑食等作用。可能引起血压升高、心率加快、厌食、失眠、肝功能异常等危害严重的副作用。由于西布曲明价格比较低廉，所以屡被违法犯罪分子加入减肥食品中。

而市面上功能各异的三无保健食品，每一种的配方大都是“面粉兑的违禁药物”。

江苏南通公安局食品药品和环境犯罪侦查支队支队长 陈刚：减肥类的保健食品里面，会添加一些西布曲明，包括酚酞；在缓解疲劳里面，会增加一些西地那非；在降血糖降血压产品里面，会非法添加盐酸二甲双胍。

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宣传包装以假乱真 摇身成“爆款”

这种 “面粉+违禁药物”的配方一直沿用多年，并不新鲜。可是为什么时隔多年，这些三无保健品还能摇身一变成为“网红爆款”，而且销售的异常火热呢？其中的一个原因在于他们不断变身迎合消费者的需求。

第一步：紧跟市场 制造卖点

市面上流行玛卡养生、肾宝片、益生菌，他们就开发类似的“三无”产品。

第二步：制作防伪 以假乱真

为了进一步取得消费者的信任，一些“三无保健食品”还仿造正规的保健食品编造出了批准文号。

第三步：精美包装 进口身份

有的保健品号称来自德国、美国，其实都是农村里的小作坊产的。“三无保健品”只要经过精美包装，身价就翻了几番。药片2角，包装3角，瓶子5角，一盒三块的三无保健品一转身就能卖到70多元。

第四步：微信推广 广而告之

不断地在网上平台更新保健品广告，并进一步吹嘘功效。其中一款号称来自泰国的减肥保健品，明明成分中放的是禁药西布曲明，成分表上写的却是“海藻粉”“绿茶提取物”“维生素C”“壳聚糖”，每一种成分后还清晰地标注了对应的功效，就连广告语都写着“纯天然植物提取物”“安全无副作用”。

原本是“三无”保健品，弄一个精美的包装，加一份看不明白的外文说明，贴上以假乱真的防伪，编一个子虚乌有的批准文号，再经过广告的美饰和宣传，一份“网红保健品”就诞生了。

提醒：不要盲目相信所谓进口原料，原产地生产等不实宣传。在购买之前，多花一点时间搜索相关信息。

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保健品“不保健”

购买须擦亮双眼！