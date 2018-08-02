艾诚对话ofo戴威：我们一直没有动过押金

来源：艾问人物

屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。

继负责市场公关业务的高级副总裁南楠离职之后，近日又有媒体曝出，ofo主管运营的副总裁池文明已于5月离职，同时首席产品官陈为和多名核心技术成员也已离开。短时间内频繁变动管理层，给公司带来的冲击可想而知。

国内，在摩拜、哈罗单车实行免押金政策之时，ofo却全面取消免押政策；

海外，ofo正着手关停澳大利亚和德国业务，存留的新加坡和美国业务，前者运营不良，后者也正大幅缩减服务面积。

人们不禁困惑：曾经顺风顺水的ofo，如今怎么了？

沧海桑田，共享单车领域的上半场竞争已经结束。如今是三大头部玩家ofo、摩拜、哈罗三足鼎立的拉锯战时代。摩拜以27亿美元“卖身”美团，成为美团业务的一部分，进入高速发展的快车道；“投靠”金主爸爸马云的哈罗单车也渐入佳境，其日订单总和已经超过另外两家。

唯有ofo的处境略显尴尬。

看重独立发展的ofo，和滴滴谈判前景未明；在“免押福利”掉队的背后，或是资金承压的事实；盈利模式匮乏的ofo，如今正在探索新的商业模式：为广告商定制车身广告、为金融平台导流、App上线新闻流和小游戏……

黑云压城城欲摧，戴威的努力，能否挽救ofo内外交困的局势？

采访时间：2017年3月