新浪科技> 互联网 > 正文

艾诚对话ofo戴威：我们一直没有动过押金

艾诚对话ofo戴威：我们一直没有动过押金
2018年08月02日 21:48 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：艾问人物

　　屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。

　　继负责市场公关业务的高级副总裁南楠离职之后，近日又有媒体曝出，ofo主管运营的副总裁池文明已于5月离职，同时首席产品官陈为和多名核心技术成员也已离开。短时间内频繁变动管理层，给公司带来的冲击可想而知。

　　国内，在摩拜、哈罗单车实行免押金政策之时，ofo却全面取消免押政策；

　　海外，ofo正着手关停澳大利亚和德国业务，存留的新加坡和美国业务，前者运营不良，后者也正大幅缩减服务面积。

　　人们不禁困惑：曾经顺风顺水的ofo，如今怎么了？

　　沧海桑田，共享单车领域的上半场竞争已经结束。如今是三大头部玩家ofo、摩拜、哈罗三足鼎立的拉锯战时代。摩拜以27亿美元“卖身”美团，成为美团业务的一部分，进入高速发展的快车道；“投靠”金主爸爸马云的哈罗单车也渐入佳境，其日订单总和已经超过另外两家。

　　唯有ofo的处境略显尴尬。

　　看重独立发展的ofo，和滴滴谈判前景未明；在“免押福利”掉队的背后，或是资金承压的事实；盈利模式匮乏的ofo，如今正在探索新的商业模式：为广告商定制车身广告、为金融平台导流、App上线新闻流和小游戏……

　　黑云压城城欲摧，戴威的努力，能否挽救ofo内外交困的局势？

　　采访时间：2017年3月

ofo戴威押金
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有