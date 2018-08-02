淘宝称排查并下架“网售职业资格证”相关商品

天猫“尚智德旗舰店”相关公告

澎湃新闻记者 吕新文 实习生 叶欣

7月31日，淘宝网就其平台网店销售职业资格证书一事，回应澎湃新闻表示，淘宝网已对平台涉及的类似商品排查下架，并将不断加强商家管理，保障消费者的合法权益。

7月20日，澎湃质量报告栏目报道了安徽男子齐明（化名）疑在淘宝网店购买钳工证被骗一事，引出网络购物平台违规买卖职业资格证书乱象。

据齐明透露，今年5月5日，他在其在淘宝网店铺“新起点培训中心”上拍下标价为560元的钳工证，但在按要求支付260元定金后，齐明发现该淘宝店铺从淘宝网消失了，也无从联系商家。

根据齐明提供的线索，澎湃新闻发现，在淘宝网、京东商城等网络购物平台，有多家网店打着“培训、教育”幌子，公开买卖焊工、钳工、电工等数十种高级技工证书、职业资格证书，并称可以在“国家人力资源和社会保障部”官网查询。

7月31日，澎湃新闻发现，此事经报道后，淘宝网、京东商城等平台多家曾贩售服务业类资格证书的网店已经下架所有相关商品。天猫商城的“荆湘教育”、淘宝网的“南昌晨辉教育”、京东商城的“星韩阳教育”等店铺均已消失。

在淘宝网、京东商城，以“技工资格证书”检索时，也找不到相关网店的踪迹。

天猫“尚智德旗舰店”除下架了所有相关疑似销售职业资格证的商品外，还于7月26日发布了一则公告说明，称经其公司自查，销售职业资格证一事为员工个人违反公司规定，“为提高个人教学任务擅自对学员做出不恰当承诺”。