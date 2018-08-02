拼多多遭美国多家律师事务所调查 售假让股东受损

新浪科技讯 北京时间8月2日晚间消息，美国律师事务所Bronstein, Gewirtz & Grossman今日宣布，已代表拼多多(NasdaqGS:PDD)股东对拼多多销售山寨商品一事展开调查。

今年7月31日和8月1日有多家媒体报道称，拼多多销售山寨商品。随后，国家市场监管总局表示，已要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求其他相关地方工商、市场监管部门展开调查。

受该消息影响，拼多多股价在8月1日大幅下挫。为此，Bronstein, Gewirtz & Grossman代表拼多多股东，对拼多多销售山寨商品一事展开调查。

除了Bronstein, Gewirtz & Grossman，还有多家美国律师事务所因此而对拼多多展开调查，包括Law Offices of Howard G. Smith、Pomerantz LLP、Rosen Law Firm、Faruqi & Faruqi和The Schall Law Firm等。

受相关消息影响，拼多多股价一度重挫10%。今日盘前交易中，拼多多股价再次下跌逾4%。(李明)