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迅雷8月15日发布2018年第二季度财报

迅雷8月15日发布2018年第二季度财报
2018年08月02日 20:29 新浪科技
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迅雷8月15日发布2018年第二季度财报
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日晚间消息，迅雷(Nasdaq:XNET)今日宣布，将于美国东部时间2018年8月15日美国股市开盘前(北京时间8月15日晚)公布截至6月30日的2018年第二季度财报。

　　该结果将发布在迅雷网站投资者关系频道http://ir.xunlei.com。财报发布后，迅雷管理层将于美国东部时间8月15日上午8点(北京时间8月15日晚上8点)召开财报电话会议，收听电话会议的号码如下： 

　　中国内地：400-1200-654

　　中国香港：+852 3018 6776

　　美国：1-855-500-8701

　　国际：+65 6713-5440

　　密码：2999714

　　请在电话会议开始前5~10分钟内拨打。电话会议结束后，可拨打以下电话收听电话会议录音： 

　　中国内地：400-602-2065

　　中国香港：800-963-117

　　美国：1-855-452-5696

　　国际：+61-2-9003-4211

　　密码：2999714

　　此外，迅雷网站投资者关系频道http://ir.xunlei.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)

迅雷财报二季度
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