迅雷8月15日发布2018年第二季度财报

新浪科技讯 北京时间8月2日晚间消息，迅雷(Nasdaq:XNET)今日宣布，将于美国东部时间2018年8月15日美国股市开盘前(北京时间8月15日晚)公布截至6月30日的2018年第二季度财报。

该结果将发布在迅雷网站投资者关系频道http://ir.xunlei.com。财报发布后，迅雷管理层将于美国东部时间8月15日上午8点(北京时间8月15日晚上8点)召开财报电话会议，收听电话会议的号码如下：

中国内地：400-1200-654

中国香港：+852 3018 6776

美国：1-855-500-8701

国际：+65 6713-5440

密码：2999714

请在电话会议开始前5~10分钟内拨打。电话会议结束后，可拨打以下电话收听电话会议录音：

中国内地：400-602-2065

中国香港：800-963-117

美国：1-855-452-5696

国际：+61-2-9003-4211

密码：2999714

此外，迅雷网站投资者关系频道http://ir.xunlei.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)