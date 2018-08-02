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陌陌唐岩:企业出问题不要乱抓P2P、空气币等救命稻草

陌陌唐岩:企业出问题不要乱抓P2P、空气币等救命稻草
2018年08月02日 19:16 Bianews
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　　Bianews 8月2日消息，今日，极路由创始人王楚云的内部信刷屏，王楚云称因i财富事件导致公司现金流断裂，自己质押房子，向好友借款累计6000多万，但恐怕也回天乏术，公司可能随时倒下，有心无力。

　　陌陌创始人兼CEO唐岩今日在朋友圈发表观点称，企业出现问题，不要乱抓救命稻草，今天VR，明天智能，后天P2P，大后天空气币。就算有人割到了韭菜，也不要学他们，君子爱财，取之有道。

　　以下是唐岩观点全文：

　　1、创业成功本身是一个非常小概率的事情，所有创业者应该始终记着这个最大的前提。

　　2、创业只是人生中诸多决定中很重要的一个，但绝不是全部。

　　3、创业不是一个无限投入成本的过程，这个成本既包括了资金，也包括自己的时间与精力。

　　4、如果创业遇到了很大的困难，是及时止损，还是头撞南墙不回头，是对一个心智成熟的成年人重大的考验。有时，这需要摈弃一些激情，多一些理性.

　　5、不要去借超过自身偿还能力的借债，如果你有家庭，这对家庭极度不公平，也不要试图得到伴侣义无反顾的支持，你要知道这是不对的。即便你没有家庭，也要知道，债权人的钱也是钱，你没有理由把他们拖下深渊。

　　6、企业出现问题，不要乱抓救命稻草，今天VR，明天智能，后天P2P，大后天空气币。就算有人割到了韭菜，也不要学他们，君子爱财，取之有道。

　　7、创业就是一段很重要的经历，里面有跟伙伴们的惺惺相惜，有因为阶段性的成绩备受鼓舞，有成功之后的狂喜不已，也有失败后的坦然面对，哪怕含着眼泪。

　　8、希望所有的创业者都有一个健康成熟的心态！ 

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