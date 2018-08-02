P2P爆雷潮波及实业 已有多家实业公司受到影响

来源：视觉中国

任何高返利形式的借贷都带有一定“庞氏骗局”色彩。

原标题：P2P爆雷潮波及实业

文 | 《中国企业家》记者 张弘

编辑 | 米娜

6月P2P网贷平台爆雷引发的“多米诺骨牌”效应还在持续。

这不仅影响着整个网贷行业本身，而且开始波及实体经济，诱发了其他行业的资金链危机。

7月31日晚，爆出北京邻家便利店168家门店突然关闭的消息。多条线索显示，这与近期爆雷的上海P2P网贷平台善林金融被查封有关。邻家便利的主体邻里家（北京）商贸有限公司在一份“告知函”中坦承，“公司目前公司账户内已无可支配资金”，且称，无法与法人和股东取得联系，待警方下一步处置。

就在同一日，北京尚品国际旅行社有限公司也被爆出拖欠员工百万薪资、资金链出现问题、突然倒闭的消息。有消息称，或因与其关系密切的春晓资本在P2P领域投资失利有关。

因P2P网贷平台爆雷诱发资金链断裂，也开始蔓延至一家做路由器的实体公司身上。8月2日凌晨，极路由创始人王楚云有心无力，发表的一封公开信中直接声称，由于国内整个P2P金融市场都在洗牌，一个月内几千家P2P公司出现问题，公司的合作伙伴i财富也发出兑付困难通知，并以“非法吸收公众存款罪”被立案，受此影响，公司正常经营活动受到极大影响。

王楚云的公开信传播开来，猎豹移动首席执行官傅盛还在朋友圈转发了关于极路由现金断裂的消息，配文称：“谁认识王楚云，我想帮帮他”。

创投领域的大多数融资源自P2P网贷平台，这些实体公司相继陷入资金链困境，很大程度上映射出当下P2P网贷平台的集中爆雷对于创投领域的影响。业内人士告诉本刊，爆雷潮还在继续，这意味着未来或许会波及更多的创业公司。

网贷之家数据显示，截至2018年7月底，P2P网贷行业累计平台数量达到6385家（含停业及问题平台），其中问题平台累计为2286家，本月新增问题平台165家。创近一年以来新高，这个数字还在不断增加。

回归这个行业本身，大量P2P网贷平台正面临生死危机，其中高返利平台尤甚。

6月21日，高返利网贷平台联璧金融等因逾期兑付问题、经营不善而被停业立案侦查。至此，四大民间高额返利平台（唐小僧、联璧金融、钱宝网、雅堂金融）全线阵亡。

在此之前的6月16日，曾三番五次更换身份定位的P2P网贷平台“唐小僧”被上海警方立案侦查，定性为非法吸纳公众资金，涉案金额高达750亿元。“唐小僧”案影响大、涉案人数众多，成为引发这一轮P2P网贷平台兑现危机的导火索。

7月，危机来势更猛。16日，永利宝平台员工在官微声称董事长和CEO被爆出失联，请投资人报警，待偿金额10亿元。18日，爆出拥有“国资系”背景的网贷平台金银猫清盘、银豆网实际控制人失联。

平台逾期、跑路、经侦介入、清盘⋯⋯以迅雷不及掩耳之势横扫整个行业。

P2P是英文“peer to peer”的缩写，译为“点对点”借贷，资金端和资产端通过P2P网贷平台快速连接，借贷双方可快速确立借贷关系并完成交易。当下，这个行业被赋予了惊慌与悲观的色彩，多位接受《中国企业家》记者采访的投资者认为这个行业遭遇了“黑暗时刻”。

危机降临，这个行业里一些合规经营的P2P企业却不断传来好消息。6月19日，宜人贷宣布获得投资银行高盛提供的3.24亿元资金。7月5日，付融宝宣布完成来自万家乐控股股东的8亿元战略融资。一些要求匿名的P2P网贷平台正准备上市，有的已经递交了招股书。网贷天眼数据显示，截至7月31日，今年上半年共有6家互金企业向港交所提交了招股说明书，其中3家已成功上市，另有2家通过借壳上市的方式登陆了港股资本市场。

经历了此次生死危机后，P2P网贷行业将走向何方？

投资者之殇

2018年7月13日，深圳P2P网贷平台投之家爆雷。7月底就要升级当爸爸的刘羽化（化名）损失了16万元的奶粉钱，这是他毕业工作三年以来的所有积蓄。

2015年4月29日，刘羽化从网贷之家得知了投之家并注册了三个账号，他决定只选择1个月周期的短期理财产品，预计借款年化率在7.2%左右，4月他投进去了2000元，5月又投了6000元，6月他投了12000元⋯⋯到当年年底，他累积获得收益9231元。稳定的高收益也让他选择复投模式，前后共投入126万元，期间多次提现、到账正常。

7月13日晚，刘羽化点开微信，投之家投资人群突然跳出一个消息说“无法正常提现”。刘羽化慌了，赶紧打开投之家APP，将尚未提现的16万元提现到银行卡，至今他一直未收到提现成功的短信。

注册前，刘羽化从网上研究并核实了网贷之家创始人徐红伟的资料和平台模式，还见过投之家CEO黄诗樵，这令他对投之家有了安全感。

近一个月频繁的加息券，理财顾问的电话“轰炸”，也曾令他有过疑虑。他戏谑地问道：“力度这么大，是不是要跑路了？我给黄总（黄诗樵）发消息，他都没回复的。”理财顾问安抚他，“怎么会跑路？网贷之家现在占投之家45%股份⋯⋯”7月9日，刘羽化在14万元的账户基础上追加投了2万元。

一直信任的平台瞬间崩塌令他猝不及防。很快，身怀六甲的妻子也得知了投之家出事的消息。这16万元，刘羽化和妻子原本计划用做孩子的备用“奶粉钱”，其中包括用来给父母养老的积蓄5万元、岳母的2万元。

同样的事，猝不及防地发生在28岁的公务员楚鹿铭（化名）身上。2018年7月16日，还在上班的楚鹿铭接到男友的电话，“永利宝老总跑了”。她不相信，直到亲眼看到一笔7月17日到期的1万元款项躺在账户里，始终无法成功提现。

2018年3月，楚鹿铭用其他网贷平台的回款6万元购买了永利宝年化率10%的半年期产品。近一年，她在上海永利宝网贷平台上共投入了32万元，这是她和男友准备用来结婚买房买车的钱。

在频频爆雷的P2P行业，这样的故事几乎每天都在上演。倒闭潮令投资者从“高息暴富”的迷梦中惊醒。作为连接资金端和资产端的借贷中介平台，亦称陷入了一场诈骗迷局，“我们可能碰到了这个行业最大的连环诈骗。”投之家董事、网贷之家创始人徐红伟自首前在一份告知投资人的录音中如是说。

7月14日，警方以“涉嫌集资诈骗”对网贷平台投之家立案侦查，投之家的投资者纷纷嗤之以鼻，“他（徐红伟）才是最大的骗子。”真相尚未揭晓，信任被平台风险不断磨蚀的投资者，和众多维权人一起日夜奔走呼号。目前，已经报案的刘羽化和楚鹿铭每天都在寻找微信群、QQ群以外的维权途径。

危险信号

在投之家这场风暴中，30岁的杨鸿如（化名）既是运营者，也是投资者。

因网贷之家的背书及家人的介绍，加上这个平台多年的“良好信誉”、及时回款和平稳运行，入职投之家一年的杨鸿如共投入近100万元。和其他网贷平台相比，投之家的借款年化率并不算高，一个月的产品年化收益率是7.2%左右，三个月的是8.2%左右，六个月的9.5%左右，一年期的则为10.5%。

据杨鸿如介绍，大家看重的是投之家的“良好信誉”，每天都有新用户进来，成交量也保持着稳步上升。“数据好看，公司看起来一片欣欣向荣，我们相信公司，投资人也很相信我们。”以致于平台爆雷时，杨鸿如“整个人有点懵”。

事后回想，他向《中国企业家》坦承投之家确实存在一些“危险信号”。一是2017年11月，投之家拟被一家新疆的上市公司收购，后来搁置，具体原因不详；二是2018年春节后，按照行规，平台资产端本应处于匮乏状态，但公司的资产来源却异常的多。此外，对于平台采取私下签标达成协议的做法，他一直质疑这些协议是否真实存在。

“逾期不是一两天的事。2018年春节之后的标的确有点多，或许有存在假标的因素。”投之家一位市场部不愿具名人士告诉《中国企业家》。记者向投之家市场部的一位中层管理人员求证，对方称不方便回应此事。

杨鸿如认为，投之家最后一段时间投放加息券的力度确实比平时频繁。和搭进去16万奶粉钱的刘羽化一样，其他投资人在接到大量加息券的推广链接时也曾提出怀疑，但后来他们也都没有继续深究背后的原因。

据一位长期研究网贷行业人士介绍，加息券是P2P网贷平台通过利息补贴返还投资人对应收益的一种方式，所产生的收益会在投资项目完成放款后，自动以奖励的形式发放到投资人账户中。

加息券的方式自网贷平台诞生初期就存在，是多数P2P平台吸引新用户注册和促使原有用户增加资金投入的重要途径。“这一直是个灰色地带，任何高返利形式的借贷都带有一定‘庞氏骗局’的色彩。”上述长期研究网贷行业人士说。

据悉，网贷行业诞生初期伴有大量“团长”（现称为“羊毛党”），通过加息券拉人的方式增加平台用户数。每个“团长”注册10个以上的账号，但这些账号不一定都被盘活，投资偏短期，火速撤退。刘羽化向《中国企业家》记者坦承，自己曾用三个账号向亲朋好友发加息券，共邀请了300多人加入投之家。

业内人士称，在网贷备案延期的背景下，问题平台如果存在频繁股权变更、超过正常范围的大幅度加息券行为，这些信号都是导致这些平台最终倒闭的诱因。而这些危险信号也暴露了这个行业的一些问题。

2018年6月底原本为网贷平台备案最后时间点，但备案却被再度延迟。

杨鸿如第二天才去当地派出所报警，警方令其多次往返。心力交瘁的他说今后不会再进入这样的平台，“没有披露出来的数据才是最重要的，也是最危险、最可怕的。”

行业大洗牌

投资人信心受挫，导致行业洗牌加剧。

进入7月，几乎每天都有爆雷的消息传出，这牵连到一些原本合规运转的网贷平台。一位要求匿名的待上市P2P网贷公司CEO告诉《中国企业家》，近日问题平台集中爆雷导致他的平台投资额直线式下滑。

体现在数据上，正常运营平台数量和资金净流入双双骤减。网贷之家的最新数据显示，仅2018年6月，P2P网贷行业正常运营平台数较上月减少了44家，创2018年以来新高。而资金净流入为56.56亿元，创下了2016年以来的最低值。

但这并不是P2P网贷行业历史上最黑暗的时刻。

自2007年中国首个网贷平台拍拍贷上线以来，资本对这个行业的青睐催生了一系列撮合中小企业及个人借贷的P2P网贷平台。2010年后，网贷平台的数量从早期20家左右增加到240家，到2016年7月，市场上已有约4628家网贷平台。“那时候三五个人一凑，就能成立一家互联网借贷公司。”一位早年从事P2P网贷营销的人士告诉记者。

经历了早期野蛮生长后，国内的P2P网贷行业于2013年10月迎来行业的第一次洗牌，彼时大量的网贷平台跑路、倒闭。上述早年从事P2P网贷营销的人士称，当时很多公司给投资人的利率高达30%，采用高返利方式吸引投资者，自带“庞氏骗局”特点，“骗钱最快的公司早上成立，下午跑路”。

2015年下半年，P2P网贷行业又爆发了迄今为止最大规模的一次倒闭潮，期间超过1000多家平台倒闭。其中一家名为“e租宝”的互联网金融平台因涉嫌非法集资被查封，涉及人数90万，涉案金额高达745.11亿元。

2016年“8·24”网贷新政出台前夜，当时的业内也认为P2P网贷遭遇了行业的“至暗时刻”，97%的网贷平台将要被淘汰或转型。“P2P已死，有事请烧纸”的论调一度在网上盛传。10月，中央连发7篇文章，全面整治互联网金融行业，整个行业进入大调整、大洗牌时代，这一年也被称为“P2P网贷行业监管元年”。

历史何其相似。不过，相比外界所说的行业“黑暗时刻”，微贷网CEO姚宏更愿意将今年这轮倒闭潮定义为P2P网贷行业的“阵痛期”或一场“淘汰赛”。

“阵痛期后，经营不合规、难以为继的平台将会被淘汰出局，留下的将是大数据风控管理和智能获客能力强、成本控制好的合规平台。”姚宏告诉《中国企业家》。

银保监会主席郭树清在6月14日的陆家嘴金融论坛上谈到非法集资时表示，“高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”

高收益必然与高风险相伴，而风控问题则成为P2P平台存活的关键。

在风控这个问题上，姚宏认为在互联网时代，大数据风控的核心是人的征信。“不同于银行的优质借款人，P2P网贷行业面临的借款对象更多的是‘次级借款人’，这对平台的风控能力提出了更高的要求。”

在经历几轮倒闭潮后，对于P2P网贷平台的定位，91金融联合创始人吴文雄认为，作为传统金融的补充，P2P网贷平台应回归“小而美”的定位，“服务某个垂直领域，规模小一点，控制好风险”。涌泉金服CEO张椿则认为，聚焦核心企业的供应链是一个不错的出路，能让风控体系在很大程度上得到保障。

问题平台不断倒下，P2P行业在经历了多轮大洗牌后，合规运营的平台将崛起，接下来，这个疯狂的行业，其格局会越来越清晰。