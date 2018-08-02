“天眼查”等网站均无ICP证 购买服务存风险

原标题：没有ICP 天眼查还能不能查？

来源：法制晚报

文/记者 付中

法制晚报讯（记者 付中）近期，数十家互联网企业因经营问题被曝光。据媒体调查发现，这些互联网企业很多都没有ICP证就从事经营性业务。日前记者通过采访发现，这种“无证上岗”问题在很多经营性网站都存在，这给不了解真相的消费者进行后期维权带来很大的风险。

“无证经营”网站

情节严重责令关闭

根据互联网信息服务管理办法，凡从事经营性互联网信息服务的网站，必须取得电信与信息服务业务经营许可证即ICP证，否则属于非法经营。

依据上述“办法”，未取得ICP证，擅自从事经营性互联网信息服务，或超出许可的项目提供服务的，由所在地电信管理机构责令限期改正。有违法所得的，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足55万元的，处10万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，责令关闭。

ICP许可证由各地通信管理部门核发。昨天，法晚记者致电北京市通信管理局，一位工作人员称，如果向用户提供有偿服务，必须办ICP许可证。

“如果没办ICP证就有偿提供信息，那么这家网站就已违反相关规定了。”该工作人员说。

“天眼查”等网站

均无ICP证

在工业和信息化部主办的电信业务市场综合管理信息系统上，记者查询了多个行业的知名网站，结果发现，在系统中输入“天眼查”、“种钱网”、“陪我”这3家来自信息查询、金融、游戏等不同行业网站的公司名称，都没查询到ICP证。

按照行业惯例，凡是拥有ICP证的网站，都会在网站首页底部将ICP证公示。记者在这3家网站首页底部都没有看到相应信息。

其中，“天眼查”是知名的企业信息查询网站，它除免费服务外，也提供360元/年、720元/2年两种有偿服务。

针对发现的情况，记者向“天眼查”所属的北京金堤科技有限公司的工作人员核实。工作人员称，他不太清楚，但反复强调很多银行和公司都与“天眼查”合作。工作人员称会去查询公司是否拥有ICP证，但截至记者发稿时，也未得到回复。

面对质疑，开办“陪我”的陪我欢乐（北京）科技有限公司的工作人员表示，该公司有ICP备案许可证，但是否有ICP经营许可证不清楚，需要了解后再答复。但同样，也未收到答复。

重庆种钱网投资管理有限公司的客服电话，则是多次拨打均无人接听。

针对采访到的情况，记者再次联系了北京通信管理局。负责ICP证具体业务的一位工作人员明确表示，在电信业务市场综合管理信息系统上查不到某家公司的持证情况，那就意味着这家公司无证。

根据该局工作人员的提示和要求，记者对上述网站的情况进行了举报。

律师说法

无证网站上买服务

遭损失维权遇尴尬

北京威诺律师事务所律师杨兆全告诉记者，如果经营性网站在没有ICP证的情况下提供有偿服务，消费者花钱购买服务，若有关部门按规定对该网站进行查处，则消费者会面临经济风险。

“按照法律规定，网站存在违法行为则合同无效，如果造成消费者损失应赔偿。但生活中，消费者在网上购买有偿服务的数额并不高，若通过诉讼解决，性价比不高。消费者维权时，就可能碰到维权成本甚至高过损失成本、不维权则白白蒙受损失的尴尬局面。”杨兆全律师说。