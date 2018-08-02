严查低俗内容！文旅部查B站、抖音、快手等27家网站

近期，为规范网络文化市场经营秩序，严查含有低俗内容的网络文化产品，文化和旅游部部署开展专项查处工作，依法从重查处部分内容违规网络文化经营单位，组织开展网络动漫、网络音乐市场集中执法检查，27家主要网络动漫、网络音乐网站被列入检查对象名单。

针对有关媒体曝光的“哔哩哔哩”“快看漫画”等动漫视频网站和漫画网站提供含有低俗内容的网络动漫产品问题，文化和旅游部部署北京市、上海市文化市场行政执法总队依法查处上海宽娱数码科技有限公司、快看世界（北京）科技有限公司的违规经营行为。文化和旅游部要求11家主要网络动漫经营单位加强内容自审，开展自查清理，下线违规网络动漫产品，目前已下线涉嫌违规动漫视频977条、漫画167部。

针对有的网络音乐平台提供含有宣扬法西斯和军国主义等禁止内容的网络音乐产品的问题，文化和旅游部指导北京、浙江、广东等地文化市场综合执法机构依法立案调查，并将依法做出行政处罚。文化和旅游部部署18家主要网络音乐平台开展自查清理，已下线涉嫌违规网络音乐产品4664首、视频10万余条，清理歌单891个，删除违规用户评论4300余条，清理昵称、头像等违规用户信息4500余条。

记者从文化和旅游部文化市场司获悉，为进一步加强网络文化市场监管，文化和旅游部将于近日组织开展集中执法检查，对27家主要网络动漫和网络音乐经营单位进行全面检查，重点检查含有淫秽色情低俗、宣扬暴力、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容的网络动漫、网络音乐产品。发现含有禁止内容的网络文化产品的，文化和旅游部将从快从重查处，并及时向社会公布查处结果。文化和旅游部同时公布了网络文化市场集中执法检查举报电话010-59881010和举报平台www.12318.gov.cn，欢迎社会公众对违规网络动漫、网络音乐经营单位进行举报监督。

集中执法检查网站名单

1。哔哩哔哩；2。快看漫画；3。动漫之家；4.ACFUN；

5。腾讯动漫；6。网易漫画；7。有妖气；8。咪咕动漫；

9。漫画岛；10。布卡漫画；11.QQ音乐；12。网易云音乐；

13。虾米音乐；14。酷狗音乐；15。酷我音乐；16。咪咕音乐；

17。千千音乐；18。豆瓣；19。喜马拉雅FM；20。蜻蜓FM；

21。唱吧；22。爱奇艺；23。优酷；24。搜狐视频；

25。腾讯视频；26。抖音；27。快手。