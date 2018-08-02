北京共享单车将进行减量调控：企业不得新增投放

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北青网讯（记者 刘珜）8月2日，北京市交通委发布称，共享自行车的月活跃度水平不足50%，近一半车辆处在闲置状态，并明确北京将继续实行共享单车增量限制和减量调控政策。今年年底，北京共享单车运行车辆实时监控平台将投入使用，用于监控共享单车过剩情况。

8月2日，北京市召开共享自行车管理座谈会。发布会上，市交通委相关负责人介绍，2018年上半年，共享自行车日均骑行量142万人次，全市9家共享自行车运营企业总累计骑行里程近4亿公里。共享自行车作为绿色出行重要组成，在优化交通出行结构、满足最后一公里需求方面发挥了显著作用。

目前，我市对共享自行车总量调控政策成效显著，共享自行车总量已由235万辆下降至191万辆。但据车辆监测数据，在北京局部区域，共享自行车的月活跃度水平不足50%，近一半车辆处在闲置状态。北京将继续实行增量限制和减量调控政策。一是不允许任何企业以任何形式、任何理由新增投放，并督促企业收回长期不活跃和破损车辆。二是将组织对企业运营服务质量进行考核，实行企业车辆投放数量与考核结果挂钩，基于考核结果调配各企业运营车辆数量。

下一步，市交通委将加快推进共享自行车监管与服务平台建设，对车辆运行状况实施监控，综合利用共享自行车停放、运行等大数据，分析共享自行车用户需求，调减重点区域过剩车辆，以平台建设提升管理水平。预计12月正式投入使用。