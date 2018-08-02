女孩网购银环蛇被咬身亡 淘宝京东仍在售卖活体动物

记者调查：女孩网购银环蛇被咬身亡 网上仍在售卖活体动

来源：中国消费者报

最近有一则新闻让人感到悲痛不已

陕西渭南一21岁女子

被网购的银环蛇咬伤

身体出现不适后送往医生抢救

最终被宣布脑死亡

不幸去世

银环蛇毒性极强

为陆地第四大毒蛇

就是这样的活体动物竟然在网上公然销售

小编本以为出了这样的事情后

网上那些卖家应该懂得收敛

但没想到的是

各种活体蛇

依旧赫然在售

网购平台交易活跃

活体动物该卖还在卖

7月15日至24日，记者多次登陆天猫、淘宝、京东等网络购物平台，发现活体蛇类产品虽然已经全部下架，但是各平台的搜索栏中仍然有“活体蛇”的检索条。

7月29日，记者再次登陆这些网络购物平台，发现除了“活体蛇”没有直接的链接，各种活体动物仍然在售。

“该卖还卖，虽然链接上不能直接挂了，尤其是蛇类，小眼镜蛇、小银环蛇之类的，链接看不到了，但是活体宠物，像猫、狗、龟、鱼等等，不都还卖着吗？”

正忙着往外地发货的北京某花鸟虫鱼市场经销商陈女士对记者的提问不屑一顾：

“多大点事，不就是前些日子那小姑娘被蛇咬的事儿吗？你自己去网上瞅瞅，那么多店铺，都不卖，喝西北风啊？”

根据记者近日对北京部分花鸟虫鱼市场的实地调查，猫、狗、龟、鱼、兔、鼠、虫等活体宠物的网络销售依然火爆，“银环蛇咬人”事件对非毒蛇类活体宠物的网络销售影响并不明显，植物类销售更是有增无减。

唯一让网络销售者和购买者苦恼的是由于不能保证运送过程的温度和通氧量，夏季快递这些活体宠物容易出现死亡。

说起网上购买活体宠物，经常网购的北京宠物饲养爱好者李女士表示很方便：

“我从2009年开始就在网上买活物了，现在我家孩子经常在网上买各种虫子，哪国的都有，特别方便，而且不容易死。大的动物，死的概率确实要高得多。”

在爱淘宝网搜索栏输入“活体蛇”，平台默认的众多链接中，仍然显示“活体蛇银环蛇 大王蛇”“活体蛇眼镜蛇 大型”“活体蛇 眼镜蛇 小型”“活体蛇银”“活体蛇银环蛇宠物”等热词，其他如“猫活体”“仓鼠活体”“兔子活体”“鸟活体”“乌龟活体”等等链接，非常显眼。

销量第一的仓鼠活体卖家的月销量为6656单，第二、三名的销售也在4000单以上；销售“活体鳄龟”的商家排名中，江苏苏州的北美小鳄龟活体销售商位列榜首，月销售量达到惊人的1.1万单……

法律明令禁止市场置若罔闻

甚至连商家和快递从业者都不知道

寄递活体动物的行为

都是违法的

对于网上销售“鳄龟”一事

记者电话采访了江苏省水产研究专家

专家表示了强烈的震惊

“鳄龟？月销售量过万单？你别吓我哦，鳄龟是非常明确的外来入侵物种，怎么可能在网上卖呢？虽然说国家还没有明确地禁止买卖，但也不会这么明目张胆吧，外来入侵物种对环境的破坏是非常大的。”

“再说了，国家有法律禁止这些活体动物邮寄吧，快递也不行的，我先去查一查。”

记者查阅了现行的《中华人民共和国邮政法》及《中华人民共和国邮政法实施细则》，发现《中华人民共和国邮政法实施细则》第三十三条中，关于禁止寄递或者在邮件内夹带的物品第六类，确实是“各种活的动物”。也就是说，根据现行法律，所有寄递活体动物的行为，都是违法的。

从事快递投送工作3年多的

河北籍快递员小涛

被记者问及是否知道

活体动物不允许快递时

显得有点瞠目结舌

“不知道啊，没听说过有这条法律规定，物流公司、快递公司都可以送活体宠物的，比如鱼啊、昆虫啊、蛇什么的。”

“真的？完全没听说过，我们都是负责送货的，什么活的东西都有，很多是送到的时候死了，客户直接拒收才知道送的是动物。”

带着这个疑问

记者实地走访了近20家

在网络上销售活体宠物的实体店铺

发现所有的经营者

都不清楚这一法律规定

“不会吧，真有这法律，那咱干了那么些年，合着一直是违法的啊，没听说啊，大家不都这么卖的吗？实体店早不行了，不在网上卖，怎么维持？”

“咱不懂，淘宝、京东能不懂吗？他们不都有律师嘛，明知不合法，还让咱们在上面开店，这不明摆着挖坑嘛。”

传统花鸟虫鱼市场

被迫接入网络购物

记者调查发现，绝大多数仍然在市场运营实体店的经营者，也开始陆续接入网络购物，原来只能现场购买的猫、狗、龟、鱼、兔、鼠、虫等活体宠物，都一股脑儿地搬到了网上。

记者在北京各大花鸟虫鱼市场和宠物市场实地调查发现，与前几年相比，市场的客流明显稀疏了许多，有的甚至出现了卖家比买家还多的尴尬场面，绝大多数店家都在店铺里摆放了电脑，越来越多的卖家都把注意力和精力放到了网购平台上。

北京玉泉营花鸟虫鱼市场卖家李先生的说法非常具有代表性

“顺应潮流吧，现在网络购物太发达了，你不干，人家干，你就活不下去。是不是违法，只要没人来查，平台让咱卖，咱就卖，干不下去再说。”