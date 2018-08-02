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媒体聚焦网络赌博套路:让人慢慢沉迷 大数据控制输赢

媒体聚焦网络赌博套路:让人慢慢沉迷 大数据控制输赢
2018年08月02日 08:51 半月谈
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　　原标题：让人慢慢沉迷，大数据控制输赢——网络赌博，多少套路等着你

　　“正规赌场、性感荷官、真人发牌……”赌博网站打着这样的旗号，让不少人深陷其中。近日，一名受害者向半月谈记者讲述了他沉迷网络赌博无法自拔，输掉300多万元后痛苦挣扎的经过。

　　20秒输15万，“想跳楼的心都有”

　　李建（化名）今年37岁，山东临沂人，曾坐拥多套房产，过着让很多同龄人羡慕的生活。然而，当他沉迷网络赌博后，已前后输了300多万元，并且至今仍幻想靠赌博翻盘。

　　2013年李建去澳门旅游时，第一次近距离接触赌博。富丽堂皇的赌场和瞬间得失几十万的画面，深深烙在他的脑海里。回家后，李建开始在网上搜索网络赌博，看到论坛里有人介绍一个赌博网站，这个赌场自称设在菲律宾马尼拉，是一家真人荷官现场视频发牌的正规赌场。正是这个网站，让李建至今仍深陷赌博泥潭。

　　李建玩的是现在流行的“百家乐”，进入房间后，画面中间有一位衣着性感的长发女子（即荷官），荷官面前的赌桌两侧分别标有“闲”和“庄”，荷官依次发牌后，玩家有20秒时间下注，每注最低10元，最高20万元。

　　不到5分钟，李建的2400元已全部输完。“只要账户里还有钱，我就想一直玩下去，要不然心里难受，睡不着觉。”

　　李建告诉记者，他刚接触网络赌博的时候非常小心，生怕上当受骗，只充了1000元，结果赢了2000元。后来，存款越来越多，投注越来越大，却越输越急眼，往往把手里所有的钱都压上，想一把回本，结果输得更多。“有一次20秒之内输了15万，万念俱灰时，我推开阳台的窗户，真有跳下去的冲动！”

　　几个月的时间，李建不仅把所有积蓄输光，还把一套房子抵押贷的款也全部输光，又欠下了信用卡20多万的额度。他没敢告诉家人，靠着收入不错的工作，表面上还活得风风光光，但痛苦挣扎的内心只有自己默默承受。

　　李建曾无数次痛定思痛想彻底戒赌，但手上一有了钱，就会鬼使神差地打开网站。而且他至今仍相信，理论上他还存在着把钱都赢回来的可能性。在李建的带动下，他的两个同事也迷上了网络赌博，其中一个被媳妇发现，差点离婚；另一个因为挪用公司经费赌博被开除。

　　让人沉迷，网络赌博有哪些套路？

　　半月谈记者采访部分参赌人员和公安民警了解到，网络赌博套路很深。

　　第一招：包装赌场，看上去高大上，显得正规合法、童叟无欺。以李建参与的这家网络赌博平台来说，其宣称是在菲律宾注册的正规合法赌场。会员下注时，可以拨打赌场电话确认，拨通电话时，荷官身边的屏幕会同步显示拨打者的手机号码，以此来证明他们的公平。

　　第二招：给新会员甜头，培养兴趣，同时设置规则，让赌客不能轻易退出。如上述这家赌博网站规定：用银行账号转账存款会有1%的优惠一起添加到账户，存入10000元投注额后还有1%的返水优惠，这样存入10000元，相当于得到10200元的投注额。李建承认，他当时就是被这些小恩小惠吸引，不知不觉上瘾。

　　第三招：下设多个团队，如推广团队、代理团队、服务器维护团队等，这些团队各自独立，组织严密，单线联系，查处很难。在关键的资金链上，网络赌博平台会办理大量银行账户，一批卡用一两天，最多用10天，甚至有的网站提供的账户只在30分钟内有效，到账后立即把钱转走。

　　庄家只赚不赔，网络赌博水有多深？

　　不少网络赌博平台还能通过大数据分析的方式，实时干预相关的结果，实现庄家只赚不赔、参与者损失惨重的目的。

　　湖北大冶警方在侦办一起诈骗案时发现，涉案的赌场设在缅甸，分为实体赌场和网络赌场。其中，网络赌场的国内代理实行分区域发展下线、招揽赌客，然后通过专门电话或网络将投注情况传递到实体赌场。

　　办案民警介绍，以命名为“龙虎斗”的网络赌博方式为例，由于是通过网络传输数据，赌场的管理人员可以通过大数据分析，进而干预相关结果：“买龙的多就开虎，买虎的多就开龙，赌场永远稳赚不赔。”

　　半月谈记者从湖北省公安厅获悉，湖北荆门警方近期破获的一起特大网络赌博案显示，这一赌博平台运行2年以来，组织者万某及团伙非法获利3000余万元，高峰期每月牟利达200多万元。“庄家只赚不赔、结果可以人为干预，这是大量网络赌博平台的共同特征。”湖北省公安厅治安总队相关负责人提醒，网络赌博存在许多套路，广大群众应避免侥幸心理，自觉增强法律意识，远离网络赌博。（半月谈记者 滕军伟 梁建强）

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