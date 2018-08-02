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北京共享单车下降至191万辆 实时监管平台年底上线

北京共享单车下降至191万辆 实时监管平台年底上线
2018年08月02日 14:44 新京报
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　　新京报快讯(记者裴剑飞 实习生于越)未来，共享单车企业无序投放、承租人无序停放、行业监管难等问题有望得到解决。记者从北京市交通委获悉，今年年底前，北京市共享自行车监管与服务平台有望开通运行，可对共享自行车行业实现实时监管。市交通委相关负责人表示，下一步，北京将继续实行增量限制和减量调控政策。

　　共享自行车总量由235万辆下降至191万辆

　　去年9月7日，市交通委下发通知落实对共享自行车实施总量调控政策，暂停共享自行车本市的新增投放。同时，对北京市正常运营的共享自行车企业建立车辆投放报告制度，及时约谈违规投放企业并责令回收长期不活跃和破损车辆，组织清理违停、违规投放和退市企业的车辆。

　　目前，北京市共9家共享自行车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成，减量效果明显。据车辆监测数据，在北京局部区域，共享自行车的月活跃度水平不足50%，近一半车辆处在闲置状态。未来，北京将继续实行增量限制和减量调控政策。

　　今年12月监管与服务平台将正式投入使用

　　市交通委表示，为加强政府对共享自行车企业的有效监管，北京市已搭建了共享自行车监管与服务平台建设，规范企业车辆数据接入，通过平台掌握共享自行车的实时数据，逐步实现对各共享自行车企业车辆的动态监测和日常监管。

　　据了解，该平台已于2017年底立项并完成立项论证，现已进行项目建设实施阶段。期间，市交通委已搭建临时测试环境，实现共享自行车企业部分数据接入，并先期开展了接入数据质量验证、统计和车辆周转率、活跃度等指标的分析工作。

　　下一步，市交通委将加快推进共享自行车监管与服务平台建设，对车辆运行状况实施监控，综合利用共享自行车停放、运行等大数据，分析共享自行车用户需求，调减重点区域过剩车辆，以平台建设提升管理水平。预计12月正式投入使用。

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