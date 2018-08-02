瑞幸回应星巴克阿里合作:传统零售+外卖不等于新零售

新浪科技讯 8月2日下午消息，星巴克今日宣布与阿里合作，将由饿了么为星巴克提供外卖服务。瑞幸咖啡方面对此回应称，传统零售即使增加了外卖、移动支付，但根本商业模式其实没有变化，不一定是新零售。

星巴克今日宣布与阿里巴巴达成全方位深度战略合作。据悉，依托阿里旗下饿了么的配送体系，星巴克将在位于北京和上海重点商圈的约150家门店试运行外送业务，随后逐步延伸至全国，计划于今年年底前覆盖30个主要城市超过2000家门店。

星巴克的这一合作也被认为意图狙击竞争对手瑞幸咖啡。瑞幸咖啡为原神州优车COO钱治亚于去年底创立的咖啡新零售品牌。瑞幸咖啡价格上比星巴克性价比稍高，同时采用门店自提+外卖配送的模式。

近日，瑞幸咖啡还宣布进军轻食市场，在多业务领域与星巴克直接竞争。更早之前，双方还一度爆发口水战，瑞幸咖啡发布公开信称星巴克在中国市场涉嫌垄断，将向法院提起民事诉讼。

对于星巴克与阿里的合作，瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一表示，传统零售和新零售的底层基因完全不同，传统零售即使增加了外卖、移动支付，但根本商业模式其实没有变化，并不一定都是新零售。

郭谨一还表示，也欢迎传统零售咖啡积极向先进模式学习，这对整个中国咖啡行业、还有消费者用户体验，都是利好的。(张俊)

以下为瑞幸咖啡方面回应全文：

瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁 郭谨一

1。我们要清楚，传统零售和新零售的底层基因完全不同，这是根本性区别。 传统零售即使增加了外卖、移动支付，但根本商业模式其实没有变化，今天这么多品牌早就可以外卖，难道他们都是新零售吗？瑞幸咖啡从第一天起，就是通过互联网、大数据等技术重构了交易基础逻辑，改变了传统零售依赖门店的成本结构模型，高度重视用户线上体验，所以才能够迅速占领市场，让用户可以喝到性价比更高、也更便捷的好咖啡。这是基因上的本质差异，不是通过外卖等“外部整容”就能够改变的，否则只能是 “邯郸学步”。

2。新一轮的消费升级，不是商品越来越贵，而是消费者越来越理性、选择更高性价比的产品。昨天我在发布会上宣布luckin轻食发动全国5折风暴，就提到一个观点：同款的产品、同样的供应商，为什么我们能把价格降到更多？你的成本结构不变化，加上外卖费用和品牌溢价，只能让消费者付出更多，这其实是没有核心竞争力的，外卖也根本不是核心竞争力。我相信伴随移动互联网成长的中国消费者，眼睛是雪亮的。

3。当然，我们也欢迎传统零售咖啡积极向先进模式学习，因为这对整个中国咖啡行业、还有消费者用户体验，都是利好的。瑞幸自己也在不断迭代、升级进步，目前我们外送订单的平均完成时间已经降到18分钟，“30分钟慢必赔”超时率为0.4%，年内我们将在全国开出2000家门店，开发更多品类，触达更多用户。我非常希望后发竞争者能够和瑞幸咖啡比服务、比体验，这样也会促进我们做的更好。