新浪科技> 互联网 > 正文

字节跳动收购的musical.ly正式并入Tik Tok

字节跳动收购的musical.ly正式并入Tik Tok
2018年08月02日 14:48 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月2日下午消息，北京字节跳动科技公司于周三宣布将关闭自己在去年十二月以近10亿美元收购的流行Musical.ly视频应用，并将用户转移到抖音海外版TikTok上面。

　　分别于2014年推出的Musical.ly以及2016年推出的TikTok都可以让用户创作并分享简短的唱歌和跳舞视频。视频背景音乐都是一些知名曲目，还会添加一些特效滤镜。

　　尽管这两款应用都是在中国开发的，但是Musical.ly是在美国和欧洲年轻人之间引起了轰动，而TikTok则在亚洲年轻人间火了起来。

　　“目前，Musical.ly以及TikTok是在互补型地理区域内运营，两者运营范围没有过多重叠之处。随着平台的快速发展，现在是时候要将两者整合在一起了。”TikTok全球营销负责人Stefan Heinrich在回复路透社的邮件中这样说道。

　　他表示他们之所以接受与抖音合并，那是因为抖音“能够更好地反映平台上创作内容的广度，平台上的内容已经超出音乐，延伸到喜剧、表演艺术等方面”。

　　“为一个平台提供支持，这能让我们更快、更方便得拓宽业务——在当地建立团队来为每个市场提供支持。”他说道。

　　据公司表示，Musical.ly目前的每月活跃用户人数为1亿人。而TikTok在六月份表示说自己的每月活跃用户数已经达到5亿。

　　字节跳动凭借其新闻聚合应用“今日头条”大获成功，跃升为中国科技行业内估值最高的初创企业之一。

　　但是公司也面临互联网审查的诸多问题。在今年四月，根据相关部门要求，对今日头条实行临时下架处理，而内涵段子应用则被彻底关停。

　　TikTok也因内容不当在印度尼西亚被临时封禁。在中国，TikTok仍然是以“抖音”这个应用独立存在。

　　Musical.ly的联合创始人兼TikTok高级副总裁朱骏在一次新闻发布会上表示：“考虑到两个平台体验的相同愿景，将Musical.ly和TikTok合并在一起是最好的选择——我们希望借此打造出一个社区，社区内人人都是内容创作者。”

　　公司在新闻发布会上表示，新的应用能够让用户看到来自其他国家的内容。在诸多新功能中，有一个提醒功能，即当用户在应用上花费两个小时时间以上时，应用就会提醒用户注意。这个功能类似于周三社交媒体巨头Facebook推出的一个功能。

　　公司表示现有用户的账号和内容都会被移交至“新TikTok应用”上，预计将在周三迟些时候上线。

　　字节跳动在去年11月表示，收购Musical.ly能够帮助用户和广告商进军新的市场。

　　上个月，Musical.ly关闭了被字节跳动收购之前开发的直播应用Live.ly。公司让用户尝试一下另一款LiveMe应用，字节跳动则是这款应用的投资者。(堆堆)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有