字节跳动收购的musical.ly正式并入Tik Tok

新浪科技讯 北京时间8月2日下午消息，北京字节跳动科技公司于周三宣布将关闭自己在去年十二月以近10亿美元收购的流行Musical.ly视频应用，并将用户转移到抖音海外版TikTok上面。

分别于2014年推出的Musical.ly以及2016年推出的TikTok都可以让用户创作并分享简短的唱歌和跳舞视频。视频背景音乐都是一些知名曲目，还会添加一些特效滤镜。

尽管这两款应用都是在中国开发的，但是Musical.ly是在美国和欧洲年轻人之间引起了轰动，而TikTok则在亚洲年轻人间火了起来。

“目前，Musical.ly以及TikTok是在互补型地理区域内运营，两者运营范围没有过多重叠之处。随着平台的快速发展，现在是时候要将两者整合在一起了。”TikTok全球营销负责人Stefan Heinrich在回复路透社的邮件中这样说道。

他表示他们之所以接受与抖音合并，那是因为抖音“能够更好地反映平台上创作内容的广度，平台上的内容已经超出音乐，延伸到喜剧、表演艺术等方面”。

“为一个平台提供支持，这能让我们更快、更方便得拓宽业务——在当地建立团队来为每个市场提供支持。”他说道。

据公司表示，Musical.ly目前的每月活跃用户人数为1亿人。而TikTok在六月份表示说自己的每月活跃用户数已经达到5亿。

字节跳动凭借其新闻聚合应用“今日头条”大获成功，跃升为中国科技行业内估值最高的初创企业之一。

但是公司也面临互联网审查的诸多问题。在今年四月，根据相关部门要求，对今日头条实行临时下架处理，而内涵段子应用则被彻底关停。

TikTok也因内容不当在印度尼西亚被临时封禁。在中国，TikTok仍然是以“抖音”这个应用独立存在。

Musical.ly的联合创始人兼TikTok高级副总裁朱骏在一次新闻发布会上表示：“考虑到两个平台体验的相同愿景，将Musical.ly和TikTok合并在一起是最好的选择——我们希望借此打造出一个社区，社区内人人都是内容创作者。”

公司在新闻发布会上表示，新的应用能够让用户看到来自其他国家的内容。在诸多新功能中，有一个提醒功能，即当用户在应用上花费两个小时时间以上时，应用就会提醒用户注意。这个功能类似于周三社交媒体巨头Facebook推出的一个功能。

公司表示现有用户的账号和内容都会被移交至“新TikTok应用”上，预计将在周三迟些时候上线。

字节跳动在去年11月表示，收购Musical.ly能够帮助用户和广告商进军新的市场。

上个月，Musical.ly关闭了被字节跳动收购之前开发的直播应用Live.ly。公司让用户尝试一下另一款LiveMe应用，字节跳动则是这款应用的投资者。(堆堆)