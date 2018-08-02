阿里张勇:与星巴克不只商业合作 是文化和创新的共识

新浪科技讯 8月2日下午消息，星巴克与阿里巴巴今日宣布达成全方位深度战略合作。阿里巴巴CEO张勇表示，未来消费者既可在淘宝、天猫、支付宝、饿了么、盒马、口碑等阿里新零售生态之内，也可以在星巴克自有App上下单，还能感受到“千人千店”的定制服务。

张勇称，从今年9月开始，星巴克将依托饿了么配送体系，逐步上线外送服务。同时，基于盒马以门店为中心的新零售配送体系，共同打造星巴克“外送星厨”，为中国消费者打造随时随地的新零售体验。

张勇强调，这些令消费者兴奋不己的体验只是双方合作的一部分，但合作远不止于此。为星巴克定制的“星巴克新零售智慧门店”将与星巴克星享俱乐部会员系统连接，会员体系也将全面打通。未来消费者既可在淘宝、天猫、支付宝、饿了么、盒马、口碑等阿里新零售生态之内，也可以在星巴克自有App上下单，还能感受到“千人千店”的定制服务。

“咖啡绝对不只一杯咖啡，而是一种生活方式和体验经济。这是阿里为什么能够把整个集团业务的核心资源都拿出来，跟星巴克进行战略合作。”张勇说。

“因为共同的文化、共同的愿景连接到一起，这是比战略合作更为重要的连接的纽带”，张勇认为，阿里生态就是在过去19年不断合作，不断交流而诞生出的一个个火花，进而形成如今世界范围内非常独特的数字商业生态。数字经济时代进行数字化营运，形成线上线下无缝连接的场景。随着双方合作继续深入，未来还将有更多阿里新零售生态加入其中。(韩大鹏)

以下为张勇演讲全文：

非常欢迎大家特别是媒体界的朋友们今天出席参加阿里巴巴与星巴克的战略合作的仪式，其实我们双方对这一天已经盼望很久了。过去差不多一年的时间我们双方团队一直在做热烈的讨论和做各种准备，今天是一个重要的里程碑，我们走到一起，一起宣布阿里巴巴集团和星巴克两大公司全面意义上战略合作。在今天以前，在媒体上已看到不少新闻在传，说饿了么要帮星巴克开始送咖啡了，当很多媒体朋友到邀请的时候，肯定想今天要宣布这个事儿，从此可以在线上订咖啡，由饿了么来送咖啡了，在此特别想告诉大家的，我们双方的合作远不止于此，当然饿了么可以送星巴克咖啡，也是双方合作的一部分，可以带来很多新的机会，给消费者带来新的用户体验的变化。阿里巴巴和星巴克两大集团之所以走在一起，不仅仅是商业层面合作，更重要的两种文化融合，我们双方抱有更崇高的目标和更宏大的愿景，致力于为中国消费者乃至全球消费者打造更好的生活方式，让我们两大集团走到一起。接下来也把我们双方合作内容和方向跟大家分享下，接下来星巴克合作伙伴也会跟大家更详细地介绍我们双方更多合作领域的合作细节。

今天和星巴克达成合作，对阿里巴巴集团来讲，我们是在用阿里巴巴在过去十几年所打造的从电子商务到支付、物流，云计算以及最近几年走向新零售建设的互联网生态体系的基础设施，包括阿里巴巴集团旗下的消费者品牌——淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马等，也包括整个后端的技术，物流等所有基础设施跟星巴克全面的拥抱。后续双方的合作会覆盖到从天猫等线上经营，智慧门店店到会员体系整合，再到星巴克咖啡的配送，咖啡的制作等各个方面，我们都会思考如何用新零售的技术，如何用面向未来的人工智能和全方位的创新技术，能够让咖啡这一影响越来越多消费者日常生活的的生活方式可以跟创新技术更加融合，让体验和服务变得更加美好。这是我们双方在合作在初心上都在一直在思考的起点。

今天大家都知道，对阿里巴巴集团来讲，我们已建立了一个面向数字经济时代的新商业基础设施，我们的整个用户规模，在淘宝、天猫等阿里新零售平台上，有超过6亿消费者，加上阿里生态体系服务的所有消费者，他们在阿里集团旗下平台上一直在消费、体验和享受服务，在阿里平台上的消费领域已经从实物商品，从吃的、穿的、用的、喝的、体验等，最近几年都在飞速扩展至数字内容等虚拟消费体验上。特别是以今年年初，阿里巴巴收购饿了么为代表的公司，我们开始进入到涉及本地生活最重要的一个领域之一，就是食品的外卖领域。我们已经广泛覆盖了消费者吃穿用的方方面面，每天、每周、每月的日常所需。在这些不断扩展的消费需求背后，更重要的是阿里逐步建立了以商品、以商业、支付、物流，并且以此为契机来统合的大数据平台。如何用这一大数据平台，如何用好这些新零售的技术，能够赋能包括星巴克在内的所有行业合作伙伴，能够帮助所有行业在数字经济时代走向数字化的运营，走向数字化营销，走向线上线下一体化无缝衔接的消费体验，这个是阿里巴巴一致立志追求的愿景。在过去的一两年时间里，大家看到阿里在各个领域飞速拓展，无论是天猫从线上走到线下，跟所有全球品牌的零售合作伙伴形成线上线下一体化运营，还是盒马、大润发、苏宁、银泰、居然之家等各个行业领域进行飞速的新零售落地拓展。对阿里巴巴来讲，今天，我们非常有幸能够找到星巴克，这样一家我们认识已久的合作伙伴，我们能够继续走到一起，走得这么近，也是通过双方不断的努力和不断互相的交流的结果，也是我们互相对要一起走向未来的愿景目标而共同探索，让我们走到一起。

对阿里巴巴集团来讲，绝对不是说，我们只是希望能够帮助星巴克这样的伙伴，通过线上预订，地面配送，送一杯咖啡而已。我们双方一直在探讨的问题是如何利用整个数字化的线上平台，数字化的线下门店等基础设施建设，能够帮助星巴克走向真正的数字经济时代下的数字化运营，让消费者可随时随地无缝连接和无缝体验各种互动场景，这是我们双方共同合作以及共同功能追求的起点。

当然，除了在业务合作推进上，我们双方在战略上有很多的共同点，有很多共同的追求，更重要的一点是，我们双方都看到了我们共同追求都是能够给消费者带来最美好的生活。这是阿里巴巴集团和星巴克在不同领域，最终走到一起的最重要战略合作的起点和终点，我们双方所做的所有，都是为了能够给用户带来更美好的生活。

这两年大家都在跟着阿里谈新零售，我一直在说新零售是手段，那新零售的目标是什么，阿里新零售的目标是能够创新新一代的消费，带来新一代的生活方式，从新零售走向新生活，走向新消费，新体验、走向新的生活方式，这是阿里巴巴集团通过技术来改变商业，来改变每个人的生活，这事我们和星巴克所梦寐以求的。同时我想星巴克通过一杯咖啡来到中国，这么多年的飞速发展，为什么能受到那么多的中国用户欢迎？因为它不仅仅是一杯咖啡，接下来 Kevin Johnson也会介绍星巴克的理念、文化，它带来一种非常重要的新的生活方式、工作方式。正是基于以上两点，让我们走到了一起，我们是因为共同的文化、共同的愿景连接到一起，这是比战略合作更为重要的连接的纽带，也是我们走向未来非常重要的信心所在。

不瞒大家说，最近一段时间我们跟星巴克的同事聊得最多的不是说我们双方合作多有意义，或者说我们今天的发布会带来怎样的反响，更多的是我们走到了一起，我们怎样能够最迅速地给到用户最真实的更好体验，更不一样的体验，我们双方能不断推进做什么来实现和满足。我们双方未来能合作的还有很多很多，今天双方合作是个很重要起点，对阿里巴巴集团来讲，阿里巴巴的生态就是在过去19年。通过与全球合作伙伴，不断合作，不断进取，不断跟合作伙伴之间的互相交流、学习，诞生出这样或那样的火花，才形成了今天在全世界来看，都非常独特的数字商业的生态，形成数字经济的生态，我们还会秉持这一点，继续去这样做，最后非常感谢和珍惜有这样一个机会和星巴克走在一起，一起推进双方不断合作的无限可能行。我们和星巴克两家公司愿意共同面向未来，去探索，共同创造面向数字经济时代的崭新的生活方式，谢谢大家！