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拼多多甩锅：这不是大家想要的

拼多多甩锅：这不是大家想要的
2018年08月02日 13:42 PingWest
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拼多多甩锅：这不是大家想要的
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　　刚上市就陷入舆论风暴的拼多多，股价已连续几天下跌，周三开盘股价大跌16%至18.97美元，已跌破19美元的发行价。

　　公众对拼多多的质疑不是低价，而是假货和山寨商品。大量山寨商品的截图在各个网络渠道被疯转，立日、趈能洗衣液，小米新品、索尼4K电视，最让人愤怒的是7.5元一罐的贝因美奶粉。

　　网友们期待拼多多能给个说法，拼多多给了，1天回应了3次质疑，但却不是大家想要的。

　　7月31日上午，拼多多董事长兼CEO黄峥发布题为《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信，表示“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。

黄峥黄峥

　　当天下午，拼多多召开临时沟通会，拼多多联合创始人达达说，假货是人性问题，假货问题是社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的。

　　达达的回应并没有让现场的媒体信服，在媒体沟通会结束之后，黄峥临时赶来“救场”，在两个小时的沟通中，黄峥试图让大家相信，拼多多在努力地解决问题，比如把解决山寨电器的优先级提高，因为其虽然在拼多多的出货量小但媒体关注度高。

　　外界质疑什么，拼多多就回应什么。如果只看回应，你一定会觉得是外界误解拼多多了，但这不妨碍立日、趈能洗衣液继续在拼多多上销售，也不妨碍10.9元的花花公子皮带被推荐到拼多多首页。

　　“拼多多有的，淘宝京东都有”

　　达达在媒体沟通会上回应的核心逻辑就是，这些都不是拼多多的错。

　　老于妈、粤利粤、康帅傅、娃娃哈、太白兔是网友恶搞的，掉色拖鞋，陀螺仪刮胡刀、门锁相机也都是恶搞的，从来没在拼多多上出现过。

　　创维要求拼多多下架山寨产品，达达说，此前创维和拼多多有过合作，双方还达成了长期友好合作的愿望。但是，7月26日创维未做任何沟通突然下架全部商品，7月28日创维发布维权声明，创维的新任董事长还转发了关于拼多多的段子，拼多多被“二选一”了。

　　尿布生产商“爸爸的选择”起诉拼多多售假，拼多多法务负责人说，这个品牌在拼多多的月销售额多的时候也才一两万元，反复通过媒体指责，其背后的动机和目的不用明说。

　　对于郑渊洁指责的盗版，拼多多在得知消息的1小时内做出了处理；对于极米的指责，需要先搞清楚情况。

　　被指责最多的7.5元奶粉，达达回应说是商家用来引流的菊花晶，平台上销售的低价贝因美奶粉是临期商品，临期商品是可以销售的，拼多多也愿意加上“临期奶粉，谨慎购买”等字样。拼多多还在当天给媒体的一份新闻通稿中提到，临期奶不止拼多多一个平台在售，淘宝京东都在销售。

　　拼多多被诟病的山寨电子产品，淘宝也在销售。达达还在PPT中列举出了56款商品拼多多和淘宝的购买链接，以证明任何商品都不是拼多多独有的，当然也包括假货和山寨商品。他说，拼多多把原来将淘宝标准视为行业标，此前一直沿用前辈的管理模式，“经过这件事我们发现，光学习和沿用是不对的，现在看起来效果并不好。”

　　“打假不应该是拼多多一家的事情，应该是从上游到下游都有更多规定，一边倒的压到拼多多身上，我们觉得对三岁的拼多多也是非常不公平的。”

　　达达想表达的意思不言而喻了。

　　拼多多的难题

　　拼多多想把假货和山寨问题甩给行业——过去阿里也曾这么做，但当越来越多品牌商入驻天猫，拼多多的甩锅并不能让人足够信服。

　　黄峥在临时救场时讲了另一种逻辑：媒体在找问题的时候，都是从搜索的入口进的，但搜索不是拼多多用户主要的消费场景，到现在拼多多搜索的很多细节也还没做好，包括什么关键词该封，什么关键词该做模糊匹配。言外之意，拼多多应该在搜索上做更多优化，媒体在搜索关键词时就看不到那么多山寨商品了。

　　实际上，拼多多上市之后，已经有点被媒体的关注打乱了节奏——媒体指出的问题，拼多多必须快速解决，否则就会形成更大的舆论危机。

　　根据拼多多的官方数据，下架1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接，主动删除商品量是权利人投诉的125倍，联合400余品牌取证打假，然而外界看到的仍然是平台上数不清的山寨商品和假货。

　　媒体的批评和拼多多的实际是有落差的。比如此次舆论重点关注的山寨电器，黄峥说，拼多多的客单价只有35~40块钱，电器的销售比重是比较小的，但在公众不会考虑GMV比重，这个问题被拎出来就变成了最显著的问题。“为了应对舆情，也许我应该提高电器处理的优先级。”

　　按照黄峥原来的构想，拼多多想为那些为商品品牌没有特别要求的消费者提供质量过得去、价格优惠的商品，拼多多优先入手的是销量较大的生活用品，比如纸巾。

　　PingWest品玩在《拼多多的造物工厂》一文中指出，29.9元能够买到28包可心柔抽纸（3层100抽，180mm * 122mm）的秘密是：一方面，和产业带工厂合作，可心柔和植护的工厂都建原料供应商理文集团的园区内，节省了很多运输成本；另一方面，降低规格，够用就好，在消费者能接受的价格区间内，做一款不错的产品。

　　原本，拼多多可以完成更多类似于纸巾等生活用品的升级，但如今已没有足够的时间。面对舆论危机，拼多多可能要先改造电器这样他们不擅长也不是重点的品类。

拼多多上的索尼4K电视拼多多上的索尼4K电视

　　舆论危机爆发之后，黄峥也想到了改造山寨电器，和可心柔抽纸的思路一样，为没那么在乎品牌的消费者做质量还可以的电视，但电视的物美价廉可不像抽纸那么简单，最懂行业的是创维、康佳等大品牌商，但他们不可能把自己的经验公开分享来扶植竞争对手。

　　拼多多转型的方向很像低配版的网易严选，不同的是，网易严选从成立之初就是慢节奏，商品品类和用户规模在可控的范围内增长。如今，拼多多的卖家规模已经达到100万，即使是激烈地打假，以拼多多目前人工购买检测的打假方式，把平台的假货和山寨商品清除，也不会那么容易。

　　黄峥觉得，舆情指向的核心问题是，拼多多发展这么快，大家需要一个理由。大部分媒体不像投资人那么仔细看数据做分析，向媒体解释清楚原因的时间会大过投资人。“投资人看明白了，股价才涨，因为他们看的商业模式足够多，听我讲之前已经受过200小时训练了。”

　　拼多多上市首日股价大涨40%，是因为投资人看懂了拼多多。按这个逻辑，随后几天拼多多股价又持续下跌，跌破发行价，投资人到底是懂了还是没懂？

拼多多山寨商品
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