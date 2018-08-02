Grab再获10亿美元融资 6月曾获丰田10亿美元投资

新浪科技讯 北京时间8月2日下午消息，东南亚网约车服务巨头Grab在六月获得日本丰田10亿美元融资之后，再次得到OppenheimerFunds、Ping An Capital 和Lightspeed Venture Partners三家机构的10亿美元投资。

融资金额总计达到20亿美元，这笔资金将主要用于印度尼西亚地区。与此同时，这笔资金还将帮助Grab展开与位于雅加达的竞争对手Go-Jek之间的竞争。Grab宣布将投资5亿美元进军新加坡、泰国、越南和菲律宾市场。

今年早些时候，成立6年的Grab收购了东南亚地区的Uber，并将业务拓展至支付和杂货配送，以期打造一个可以解决数百万用户日常需求的移动平台。目前Grab在全球8个国家的225个城市拥有700多万名司机、代理商和商家，应用下载超过1亿次。

据知情人士透露，Go-Jek的现有投资者也为其提供了至少10亿美元的新投资，他们迫切期待Go-Jek在海外市场拓宽业务。

丰田在六月投资Grab成为了网约车领域内汽车制造商有史以来进行的最大手笔投资。投资金额相当于是2016年通用汽车投资Lyft的两倍，这也表明首席执行官Akio Toyoda进军移动业务的决心。与此同时，知情人士表示此次交易之后，Grab的估值已经超过100亿美元。(堆堆)