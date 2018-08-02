P2P债转飙涨背后：流动性枯竭投资者恐慌加剧赎回

来源：新浪金融研究院

文/赵子牛

随着P2P平台持续爆雷，行业赎回潮愈演愈烈。雷潮之下，和信贷、点融网、拍拍贷、你我贷等多家网贷平台均出现了债转规模飙升、用户申请债转迟迟不能回款的现象。

点融网债转难回款 和信贷、拍拍贷等多家平台申请规模飙升

近日，有投资者在微博上发声称，自己想要赎回在网贷平台点融网上投资的数十万元，却由于平台的债转业务拥堵，迟迟没能收到回款。“点融网最近一周将平台更新了无数次，条款已经流氓的不像话，提取现金必须有人接盘，没有人接盘你就提不出来。”在点融网的社区，同样有许多投资者表示自己投在点融网的钱，在申请债权后迟迟不能回款，少则几个礼拜，多则半个月。

事实上，点融网并非唯一一家出现债转拥堵的P2P平台。7月23日晚间，美股上市互金平台和信贷发布公告，宣布对平台业务进行升级，出借转让方式由系统自动转让升级为用户主动转让。该公告一经发出，立刻引发了用户的不安，官网债转专区，投资者发起的债转申请超过了2700页。

和信贷官网债转专区，投资者发起的债转申请超过了2700页

而一直以来以小额、分散、透明著称的拍拍贷也未能幸免。据相关统计，拍拍贷平台上目前共有5万余标的在转；你我贷共1.28万个债权在转，且该项数据在半个月前还仅在2000左右。

何为债权转让业务

所谓的债权转让业务，即P2P平台在出借人投资借款标的时约定，这份借款标的将在一定期限后可通过平台转让，出借人灵活提取资金获利退出。

例如，A在某P2P平台投资了某一标的，投资期限为3个月。随后，A由于急需周转资金，想要提前赎回这笔款项，但由于借款期限未到无法回款。此时，A通过该平台，将手中的债权转让给愿意接盘的B，这种转让债权换取本金和利息的行为就是债权转让。

原本债转的主要目的，是解决出借人短期的流动性安排需要，加强出借人资金退出灵活性，提升用户体验，同时吸引更多资金扩充平台业务。然而，在如今整个网贷行业草木皆兵的状态下，投资者提前赎回的意愿空前高涨。平台债转申请数量激增加上接盘资金不足，使平台债转成功率大大下降，进一步加剧了投资者恐慌心理，从而影响潜在的观望资金流入量，形成恶性循环。

债转速度慢、难回款背后：市场信心不足平台流动性枯竭

据网贷天眼数据显示，7月份网贷行业成交量为787.61亿元，较上月环比下降36.5%，资金净流出额高达416.65亿元。

资管新规落地后，由于监管明确禁止刚性兑付，同时严打P2P平台资金池模式，一些原本靠资金池为用户代偿回款的平台开始难以为继，平台流动性风险持续升级。在这样的背景下，某些平台以配合监管政策的名义，将原本标的到期后自动债转的模式，更改为投资者需主动进行债转操作，且一旦没有接盘资金便无法回款的模式，某种意义上加剧了投资人的恐慌。而投资人在恐慌氛围之下加大提现，使平台的流动性更加枯竭。

“债权转让的速度与平台的出借人活跃度、市场信心等有很大关系，在当前平台爆雷潮的环境下，投资者信心普遍处于低潮。“苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言表示，一方面，存量出借人希望通过债转尽快回笼资金、落袋为安；另一方面，潜在出借人基于恐惧心理不敢进场，结果必然是债转标的供过于求，成功率大幅下降。

“只有围绕提升市场信心做工作，才能反过来解决债转的问题。而提升市场信心，需要在合规整改、信息披露、备案提速、建立投资者保护长效机制甚至宏观经济形势的变化等角度着手。”