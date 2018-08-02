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WhatsApp尝试商业化:支持企业付费发送特定消息

WhatsApp尝试商业化:支持企业付费发送特定消息
2018年08月02日 08:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日早间消息，Facebook旗下消息应用WhatsApp周三表示，将拓展企业与用户通过该应用交流的方式。不过，企业必须付费才能发送特定的消息。这是作为免费应用的WhatsApp首次大规模尝试商业化。

　　WhatsApp在博客中表示，新功能支持企业的多种需求，包括提供实时的客户服务，以及发送登机牌或购物确认等信息。这些消息仍将是“端到端加密”的，用户可以屏蔽企业发来的消息。

　　根据《华尔街日报》的报道，企业发给潜在客户的每条消息价格为0.5美分到9美分。此外，WhatsApp将在“状态”功能中推出广告，这个功能类似于Instagram的Stories。

　　近期，Facebook的增长开始放缓。上周，Facebook发布的季度利润低于分析师预期，导致股价出现了历史性暴跌。

　　WhatsApp联合创始人简恩·寇姆（Jan Koum）今年4月从Facebook离职。有消息称，关于对WhatsApp用户数据的使用以及加密的弱化，寇姆曾与Facebook意见不合。Facebook于2014年以220亿美元的价格收购了WhatsApp。

　　WhatsApp拒绝对此置评，而Facebook尚未做出回应。(维金)

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