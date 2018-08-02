乐视隐瞒债务反倒先告状？ 易到另辟渠道为司机提现

■本报记者 刘斯会

“你看我账户里面大概有将近1万元左右，目前提取不出来，不过听说易到重新开账户后，司机便可以提现了。”8月1日，易到平台上的一名何姓司机在与《证券日报》记者交流时表示，自己只在易到平台上接单，原因是可以根据顺路情况选择是否接单，这与滴滴不同，滴滴是派单，必须接单，对司机要求比较高。“我就是业余做一下，自己有本职工作，上下班和空余时间接活，一个月能有大几千元左右的收入。”

对于网约车平台易到，大家早已不陌生，此前由于乐视与易到的纠纷，易到曾经陷入平台上司机提现难的困境。

在新的大股东韬藴资本进入之后，一切似乎都走上了正轨，此前易到COO王俊在接受《证券日报》记者采访时还表示，易到将通过整合股东方资源，发挥平台上独特的双选模式以及后期的增值服务模式来实现盈利。

没想到，半年不到，原先的债务问题再度缠身了。7月27日，易到再次发布公告：平台用于车主提现的账户于7月20日被法院诉前保全冻结，对车主正常提现造成影响。

对此，易到方面有关负责人回应《证券日报》记者称，“公司经多方面沟通无果后，现采取紧急预案，已开通新的提现账户接入提现体系。平台将在全新提现体系调试完成后尽快开启车主提现，具体时间以公告为准。”

二度陷入提现难

作为网约车平台，司机提现难，对平台的影响力是巨大的，易到在这个问题上栽过跟头。

新股东韬蕴资本入主易到后，力挽狂澜，解决了上述问题，没想到，临到今年下半年却再一次重蹈覆辙，这一次的诱因同样是乐视。

近日，易到再次发布公告称，因乐视向易到隐瞒巨额债务并单方面发起诉讼，平台用于车主提现账户于7月20日被法院诉前保全冻结，对车主正常提现造成影响。

在发布这一公告之前，易到还公告称，韬蕴资本入主后发现易到整体负债由乐视承诺的20余亿元飙升至近50亿元。“乐视一直试图通过关联交易干扰易到的正常运营，这也造成了易到资金紧张的一个原因。”

易到方面表示，对于乐视的单方面诉讼行为，“我们经多方面沟通无果后，现采取紧急预案，已开通新的提现账户接入提现体系。”

记者在易到APP的提现规则中看到，车主只能在每周最后一个工作日的14：00-17：00内提现，且当日只能提现一次，上限1万元，且车主如果提现还有一些小规则。

易到方面还公告称，平台将在全新提现体系调试完成后尽快开启车主提现，具体时间以公告为准。

对此，前述何姓司机在与《证券日报》记者交流时表示，自己并不着急提现，本来是工作之余的收入，并且很重要的是，“我认为易到这种网约车平台是一个现金流极好的公司，并不会轻易完蛋。”

韬蕴资本如何解困？

易到极好的现金流确实给乐视方面带来极大的好处，根据易到2016年7月份披露的官方数据显示，自2015年11月17日开始“100%充返”活动以来，易到用户累计总充值金额超过60亿元。这60亿元可是实打实白花花的银子，而充进来60亿元，需要的是近120亿元的服务或商品来还，后续出现财务状况，周转不开也如期而至了。

在上述背景下，温晓东控制的韬蕴资本接手了易到，其此前曾向媒体透露，投资易到主要考虑三点：第一，易到虽然几易其主，但没有任何一个网约车平台经历过这么多变故，团队经过千锤百炼之后，是易到的宝贵财富；第二，出行市场发展有了本质变化，易到处在一个较为高端的市场，一些开奔驰、宝马的车主仍然认可易到，易到还有很多高收入的高端客户；第三，基于韬蕴资本自身布局的考虑。

韬蕴资本入主，挽救易到于危时，随后易到司机提现正常，一切走上正轨，公司也计划称，易到可以通过汽车金融之类的新业务，来获取新的利润。同时借助韬蕴资本的海外投资，易到还将在全球进行迅速布局，包括日本，马来西亚，中国香港等周边国家和地区。

没想到，坏消息比捷报来得更快，如今韬蕴资本发现，乐视向易到隐瞒巨额债务并单方面发起诉讼，诉讼直接导致公司账户遭法院冻结，易到如何应诉，以及韬蕴资本将会如何破解眼前困局，本报记者将会持续关注。