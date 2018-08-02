新浪科技> 互联网 > 正文

乐视隐瞒债务反倒先告状？ 易到另辟渠道为司机提现

乐视隐瞒债务反倒先告状？ 易到另辟渠道为司机提现
2018年08月02日 04:25 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　■本报记者 刘斯会

　　“你看我账户里面大概有将近1万元左右，目前提取不出来，不过听说易到重新开账户后，司机便可以提现了。”8月1日，易到平台上的一名何姓司机在与《证券日报》记者交流时表示，自己只在易到平台上接单，原因是可以根据顺路情况选择是否接单，这与滴滴不同，滴滴是派单，必须接单，对司机要求比较高。“我就是业余做一下，自己有本职工作，上下班和空余时间接活，一个月能有大几千元左右的收入。”

　　对于网约车平台易到，大家早已不陌生，此前由于乐视与易到的纠纷，易到曾经陷入平台上司机提现难的困境。

　　在新的大股东韬藴资本进入之后，一切似乎都走上了正轨，此前易到COO王俊在接受《证券日报》记者采访时还表示，易到将通过整合股东方资源，发挥平台上独特的双选模式以及后期的增值服务模式来实现盈利。

　　没想到，半年不到，原先的债务问题再度缠身了。7月27日，易到再次发布公告：平台用于车主提现的账户于7月20日被法院诉前保全冻结，对车主正常提现造成影响。

　　对此，易到方面有关负责人回应《证券日报》记者称，“公司经多方面沟通无果后，现采取紧急预案，已开通新的提现账户接入提现体系。平台将在全新提现体系调试完成后尽快开启车主提现，具体时间以公告为准。”

　　二度陷入提现难

　　作为网约车平台，司机提现难，对平台的影响力是巨大的，易到在这个问题上栽过跟头。

　　新股东韬蕴资本入主易到后，力挽狂澜，解决了上述问题，没想到，临到今年下半年却再一次重蹈覆辙，这一次的诱因同样是乐视。

　　近日，易到再次发布公告称，因乐视向易到隐瞒巨额债务并单方面发起诉讼，平台用于车主提现账户于7月20日被法院诉前保全冻结，对车主正常提现造成影响。

　　在发布这一公告之前，易到还公告称，韬蕴资本入主后发现易到整体负债由乐视承诺的20余亿元飙升至近50亿元。“乐视一直试图通过关联交易干扰易到的正常运营，这也造成了易到资金紧张的一个原因。”

　　易到方面表示，对于乐视的单方面诉讼行为，“我们经多方面沟通无果后，现采取紧急预案，已开通新的提现账户接入提现体系。”

　　记者在易到APP的提现规则中看到，车主只能在每周最后一个工作日的14：00-17：00内提现，且当日只能提现一次，上限1万元，且车主如果提现还有一些小规则。

　　易到方面还公告称，平台将在全新提现体系调试完成后尽快开启车主提现，具体时间以公告为准。

　　对此，前述何姓司机在与《证券日报》记者交流时表示，自己并不着急提现，本来是工作之余的收入，并且很重要的是，“我认为易到这种网约车平台是一个现金流极好的公司，并不会轻易完蛋。”

　　韬蕴资本如何解困？

　　易到极好的现金流确实给乐视方面带来极大的好处，根据易到2016年7月份披露的官方数据显示，自2015年11月17日开始“100%充返”活动以来，易到用户累计总充值金额超过60亿元。这60亿元可是实打实白花花的银子，而充进来60亿元，需要的是近120亿元的服务或商品来还，后续出现财务状况，周转不开也如期而至了。

　　在上述背景下，温晓东控制的韬蕴资本接手了易到，其此前曾向媒体透露，投资易到主要考虑三点：第一，易到虽然几易其主，但没有任何一个网约车平台经历过这么多变故，团队经过千锤百炼之后，是易到的宝贵财富；第二，出行市场发展有了本质变化，易到处在一个较为高端的市场，一些开奔驰、宝马的车主仍然认可易到，易到还有很多高收入的高端客户；第三，基于韬蕴资本自身布局的考虑。

　　韬蕴资本入主，挽救易到于危时，随后易到司机提现正常，一切走上正轨，公司也计划称，易到可以通过汽车金融之类的新业务，来获取新的利润。同时借助韬蕴资本的海外投资，易到还将在全球进行迅速布局，包括日本，马来西亚，中国香港等周边国家和地区。

　　没想到，坏消息比捷报来得更快，如今韬蕴资本发现，乐视向易到隐瞒巨额债务并单方面发起诉讼，诉讼直接导致公司账户遭法院冻结，易到如何应诉，以及韬蕴资本将会如何破解眼前困局，本报记者将会持续关注。

易到乐视
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有