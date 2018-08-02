谷歌拟在新加坡再建数据中心 计划2020年启动并运行

谷歌拟在新加坡再建数据中心

中国证券报

□本报实习记者 昝秀丽

据媒体8月1日报道，为满足云服务的市场需求，互联网巨头谷歌将在新加坡建立第三个数据中心，计划于2020年启动并运行。

2011年，谷歌在新加坡建立了第一个数据中心，并在四年后又增加了一个数据中心。该公司在一篇博客文章中表示，其将在前两栋大楼的基础上，着手建设位于裕廊西的第三座数据中心，并将把对当地数据中心的长期投资增至8.5亿美元。谷歌此前表示，2015年推出第二个数据中心时，投资总额为5亿美元。

谷歌全球数据中心的副总裁乔·卡瓦表示，此次投资的原因是该地区的用户和使用量迅速增长。他说，“最新一次的调查显示，有超过7000万人在东南亚开始第一次上网经历，使该地区总上网用户超过3.3亿——这比整个美国的人口还要多。”他补充，随着新加坡航空、Go-Jek等越来越多的企业也在不断扩大对云服务的需求。

7月23日谷歌母公司Alphabet公布的二季报显示，期内公司资本开支达到54.8亿美元，而去年同期仅为24.8亿美元，而据CNBC透露，二季度资本支出几乎翻了一番，是由于谷歌继续为其云服务等产品搭建数据中心所致。在与分析师的电话会议上，Alphabet首席财务官露丝·波拉特还特意提到云计算将成为公司新的增长业务。