FF91完成整车进度40% 贾跃亭承诺年底交车难度不小

■本报记者 龚梦泽

不久前，恒大集团斥巨资入股贾跃亭的法拉第未来Faraday Future（以下简称：FF）。就在大家普遍认为许家印或将步孙宏斌后尘之时，近日，FF高调宣称，第一辆豪华电动汽车FF91的白车身（BiW）已正式完工并已成功开始整车装配，首批FF91交付预计将于今年12月份开始到2019年中期完成。

据《证券日报》记者了解，FF91白车身以一个原始底盘呈现，在配置动力系统、装饰或涂料之前焊接、组装在一起。有业内人士对记者表示，卷钢进入汽车生产车间，要经过裁剪、冲压、焊接才形成完整车身，再之后就是涂装和总装。FF目前所称的白车身只是完成了焊接，后面还有两个大车间的工作。“整车生产四大工艺冲、焊、涂、总。按量产产品来讲，白车身焊接完成大概占整车生产进度40%左右。”

上述人士表示，白车身制造成功事实上并不能与量产直接挂钩，如果一定要估时也许一年都不算多。“现阶段充其量只能称之为工程试制车。何况譬如面部识别对开门、单体壳车身结构、全景天窗等超跑级设计会使得FF91整车量产难度激增。”

据悉，FF的目标是在2018年底成功交付FF91。而许家印也明确表示投资FF是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位的支持。

有汽车制造厂相关负责人向《证券日报》记者表示，如果是量产成熟产品，白车身下线后快的企业1天就能完成整车下线，节拍慢的企业需要2天至3天；但如果是新产品开发，一般要开发38个月至52个月不等。“这要看样车是EP样车、PPV样车、PP样车还是P样车。”

“以此前FF展示的外观定型车以及邀请媒体试乘的工程样车来看，可能骡车（EP样车）都算不上。这离SOP（开始量产）还有很长一段路要走，年底SOP非常有挑战性。”同时，上述人士表示，量产和生产工序还不是一个概念，样车与白车身没有关系。

事实上，除了从汽车生产制造本身角度考量外，FF生产工厂能否如期投入正常生产也成为干扰FF年底交付的另一重要因素。

《证券日报》记者发现，汉福德工厂作为一个废弃轮胎工厂，今年3月份，在FF接手后才开始厂房内部的拆除工作，5月份着手搭建内部车间的初期工作，包括地基的铺设、通风、排污管道、电路等安装调试等。从彼时流出的现场图片来看，主要设备仍未进场，车间布置凌乱无序。

直到7月17日，FF方面称，其在美国的汉福德工厂获得了政府颁发的临时办公许可（TCO），即全职经营活动之前的工厂管理权力。然而，即便在获得TCO之后，汉福德工厂还需申请有条件的使用许可（CCO）和最终的使用许可（COO）后方可持证投产。

作为对比，2010年5月份，特斯拉购买丰田和通用的新联合汽车制造厂进行改造时，高效如马斯克也花了两年的时间，而且被改造对象原本就是一家汽车工厂。尽管汉福德工厂占地使用面积较特斯拉工厂小一倍，工程标准逊一筹，但建厂时间预计也要8个月至10个月。据此来看，哪怕是年底小批量交付FF91，对于贾跃亭来说难度亦非同小可。