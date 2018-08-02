新浪科技> 业界 > 正文

FF91完成整车进度40% 贾跃亭承诺年底交车难度不小

FF91完成整车进度40% 贾跃亭承诺年底交车难度不小
2018年08月02日 04:25 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　■本报记者 龚梦泽

　　不久前，恒大集团斥巨资入股贾跃亭的法拉第未来Faraday Future（以下简称：FF）。就在大家普遍认为许家印或将步孙宏斌后尘之时，近日，FF高调宣称，第一辆豪华电动汽车FF91的白车身（BiW）已正式完工并已成功开始整车装配，首批FF91交付预计将于今年12月份开始到2019年中期完成。

　　据《证券日报》记者了解，FF91白车身以一个原始底盘呈现，在配置动力系统、装饰或涂料之前焊接、组装在一起。有业内人士对记者表示，卷钢进入汽车生产车间，要经过裁剪、冲压、焊接才形成完整车身，再之后就是涂装和总装。FF目前所称的白车身只是完成了焊接，后面还有两个大车间的工作。“整车生产四大工艺冲、焊、涂、总。按量产产品来讲，白车身焊接完成大概占整车生产进度40%左右。”

　　上述人士表示，白车身制造成功事实上并不能与量产直接挂钩，如果一定要估时也许一年都不算多。“现阶段充其量只能称之为工程试制车。何况譬如面部识别对开门、单体壳车身结构、全景天窗等超跑级设计会使得FF91整车量产难度激增。”

　　据悉，FF的目标是在2018年底成功交付FF91。而许家印也明确表示投资FF是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位的支持。

　　有汽车制造厂相关负责人向《证券日报》记者表示，如果是量产成熟产品，白车身下线后快的企业1天就能完成整车下线，节拍慢的企业需要2天至3天；但如果是新产品开发，一般要开发38个月至52个月不等。“这要看样车是EP样车、PPV样车、PP样车还是P样车。”

　　“以此前FF展示的外观定型车以及邀请媒体试乘的工程样车来看，可能骡车（EP样车）都算不上。这离SOP（开始量产）还有很长一段路要走，年底SOP非常有挑战性。”同时，上述人士表示，量产和生产工序还不是一个概念，样车与白车身没有关系。

　　事实上，除了从汽车生产制造本身角度考量外，FF生产工厂能否如期投入正常生产也成为干扰FF年底交付的另一重要因素。

　　《证券日报》记者发现，汉福德工厂作为一个废弃轮胎工厂，今年3月份，在FF接手后才开始厂房内部的拆除工作，5月份着手搭建内部车间的初期工作，包括地基的铺设、通风、排污管道、电路等安装调试等。从彼时流出的现场图片来看，主要设备仍未进场，车间布置凌乱无序。

　　直到7月17日，FF方面称，其在美国的汉福德工厂获得了政府颁发的临时办公许可（TCO），即全职经营活动之前的工厂管理权力。然而，即便在获得TCO之后，汉福德工厂还需申请有条件的使用许可（CCO）和最终的使用许可（COO）后方可持证投产。

　　作为对比，2010年5月份，特斯拉购买丰田和通用的新联合汽车制造厂进行改造时，高效如马斯克也花了两年的时间，而且被改造对象原本就是一家汽车工厂。尽管汉福德工厂占地使用面积较特斯拉工厂小一倍，工程标准逊一筹，但建厂时间预计也要8个月至10个月。据此来看，哪怕是年底小批量交付FF91，对于贾跃亭来说难度亦非同小可。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有