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Opera股价遭遇破发 上市难解边缘化之困

Opera股价遭遇破发 上市难解边缘化之困
2018年08月02日 04:25 证券日报
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　　■本报记者 刘斯会

　　一家业绩表现不佳的挪威老牌浏览器厂商Opera（欧朋），在被由昆仑万维和奇虎360等共同组成的财团收购后，竟然火速登陆了纳斯达克

　　这则收购发生在2016年，两年的时间，从业绩报表上来看，被奇虎360和昆仑万维接手后的Opera，业绩出现好转，2017年Opera全年营收为1.289亿美元，较2016年增长20.1%；调整后净利润为1779.6万美元，扭转了2016年全年亏损的局面。

　　7月27日，Opera上市首日收盘，股价报13.11美元/股，较12美元的发行价上涨9.25%；不过，好景不长，7月30日公司股价开始走低，当日开盘价为12.67美元/股，盘中一度破发，收盘价报每股12.01美元，与发行价持平；7月31日，公司股价进一步低迷，开盘价为12.03美元/股，盘中触及发行价，最终收盘价为12.09美元/股；截至昨日晚间发稿时，Opera股价为12美元。

　　对于上市后Opera如何提高用户的ARPU（每用户平均收入）以及上市后的规划，《证券日报》记者邮件联系到对方，截至发稿还未收到相关回复。

　　Opera纳斯达克上市

　　7月27日晚，Opera Limited正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。公开资料显示，Opera此次发行960万股美国存托凭证，发行价每股12美元。

　　翻看Opera官方资料显示，Opera分为计算机浏览器和移动应用程序，目前是免费模式。事实上，从Opera此前的发展历程来看，这款浏览器一开始是收费模式，并且从影响力来说在海外市场一直被IE、谷歌、firefox、以及苹果旗下的safari所碾压。

　　在诺基亚时代情况相对还好，Opera凭借Opera mini的简单好用，Opera迅速确立了自己在移动浏览器的市场地位，然而随着新智能机崛起，苹果预装safari，安卓预装Chrome，Opera等第三方浏览器的地位不断下降。

　　这也可以解释，为什么这家成立23年之久的老牌浏览器公司一直籍籍无名，甚至公司领导人公开寻找收购人，这也说明创始人真的坚持不下去了。

　　从公开可查的信息可以发现，在昆仑万维与奇虎360之前，Opera还与猎豹有接触，并且猎豹创始人及首席执行官傅盛甚至专程去挪威奥斯陆和Opera深入聊过并购事宜，据说Opera的各大股东和管理层都现身了，不过最终由于Opera开价太高，双方并未达成相关协议。

　　两年后的2016年，Opera就被昆仑万维和奇虎360接手，并且据说是奇虎360的周鸿祎找来昆仑万维的周亚辉，从Opera的股权结构来看，目前周亚辉拥有绝对话语权。

　　在周亚辉的带领下，两年后Opera就登陆了纳斯达克，这个速度非常快了，从财务报表的情况来看，此前Opera市场份额被不断碾压，业绩情况堪忧，周亚辉入主后情况开始好转，2018年一季度，Opera实现营收3944.6万美元，经调整后净利润为987万美元； 2017年，Opera全年营收为1.289亿美元，调整后净利润为1779.6万美元，对比2016年调整后净亏损922.6万美元，实现扭亏。

　　与主流浏览器相去甚远

　　上市让这个老牌浏览器再度被国内公众所了解，从目前其股价表现情况来看，虽然经过了开盘当日的走高，但接下来几个交易日表现却直线下滑，甚至一度跌破发行价。

　　究其根本是产品的竞争力还不够，从行业的角度来看，Opera至少从目前还并不具备强大的竞争力，从全球范围来看，比较厉害的浏览器有IE，chrome，firefox，safari等等。

　　而国内的浏览器大战更是激烈，例如360、搜狗百度、QQ 和猎豹浏览器虽然份额都没有达到绝对位置，但是各有特点，在中国市场更名为欧朋的Opera并未展现出特别强的竞争力。

　　从目前Opera的战略布局来看，还未有进军中国市场的打算，再说了中国市场有股东360浏览器，Opera进来就是分一杯羹，很容易形成同业竞争，相信周鸿祎当初入股Opera看重的也还是其海外拓展能力。

　　尽管Opera有高达3.2亿月活用户，但是从其用户分布来看，其中1亿集中在非洲，1亿集中在东南亚和南亚，6000万集中在欧洲，用户分布大部分在不发达国家的境况也稍显尴尬，这意味着Opera用户的ARPU（每用户平均收入）对比竞争对手是相对较低的。而作为公众公司赚钱还是比较重要，如何转变劣势变为优势，提高ARPU也成为后续的重点。

　　从产品本身来看，Opera旗下产品种类太多，产品线稍显混乱，另外，在兼容性以及商业模式方面比较难推广。

　　这次上市，周亚辉也主要是围绕上述难点讲故事：改变其单一的浏览器模式，与新闻、视频等领域进行结合，以提高用户使用的频次和黏性。

　　值得注意的是，各大浏览器之所以成功有独特的背景，例如，IE靠系统捆绑取得成功，Firefox曾经是Google旗下的一员大将，Chrome更是把控了桌面和移动平台的大部分流量。因此，尽管Opera拥有了现代浏览器的大量必备功能，但其离主流浏览器似乎还相去甚远。

OperaChrome
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