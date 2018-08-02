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百度二季度净利润 同比增长45% L4级无人车已量产

百度二季度净利润 同比增长45% L4级无人车已量产
2018年08月02日 06:11 第一财经日报
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　　刘佳

　　[百度二季度研发投入33亿元人民币，同比增长24%。在过去的4个季度中，百度在研发上已经累计投入135亿元人民币，占到过去4个季度累计收入的14.4%。]

　　北京时间8月1日（美国东部时间7月31日），百度公布了2018财年第二季度未经审计财报。

　　数据显示，该季度百度营收260亿元人民币（约合39.3亿美元），同比增长32%，净利润64亿元（约合9.67亿美元），同比增长45%，移动端收入占比77%，高于去年同期的72%；非美国通用会计准则下，净利润74亿元（约合11.2亿美元），同比增长57%。

　　百度CFO余正钧又一次提到了剥离百度的非核心业务。他称百度继续加大对强协同效应的AI驱动型业务投入的同时，还要逐步剥离非核心业务。这一策略推动了百度在收入上加速增长，并通过剥离非核心业务使得百度获得更多资金、提高资本回报。今年以来，百度已经拆分了百度国际业务和互联网金融业务。

　　移动营收占比77%

　　从今年1月1日起，百度采用新的会计准则（ASC606），最主要的影响将是从收入成本到净收入的增值税重新分类。

　　百度把“搜索+信息流”视作推动业务增长的双引擎。百度董事长李彦宏称，通过AI驱动的变现能力，以及信息流业务流量和商业化增长势头，令搜索业务收入增长显著。

　　财报显示，百度第二季度移动营收在总营收中所占比例为77%，相比之下去年同期为72%；“百度核心”（BaiduCore，即搜索服务与交易服务的组合）第二季度总营收为人民币200亿元（约合30.3亿美元），同比增长28%。

　　百度还透露，百度App6月份的平均每日活跃用户数达到1.48亿，上个季度这一数据为1.37亿。

　　在研发投入上，财报显示，百度二季度研发投入33亿元人民币，同比增长24%。在过去的4个季度中，百度在研发上已经累计投入135亿元人民币，占到过去4个季度累计收入的14.4%。

　　在非核心业务的剥离方面，2018年4月，百度达成了剥离旗下金融服务业务度小满的最终协议。

　　从2018年6月30日起，与度小满有关的人民币381亿元（约合57.6亿美元）资产和人民币273亿元（约合41.3亿美元）债务被重新分类为合并后的资产负债表中持有待售的资产和债务。这项最终协议所规定的交易需符合特定成交条件，目前预计将在2018年下半年中完成。

　　截至2018年6月30日，百度持有的现金、现金等价物和短期投资总值为人民币1283亿元（约合193.8亿美元）。

　　AI商业化进展

　　百度布局未来的AI业务进展如何？

　　二季度财报中披露了一组AI相关数据：在智能语音交互系统DuerOS方面，6月份DuerOS智能设备激活量为9000万台，相比年初增长80%，同时uerOS语音唤醒超4亿次，是3月份的2倍。依托于百度大脑，百度输入法日均语音请求量6月份同比增长近150%，7月最后一周日均语音请求量达到3.35亿。

　　在应用方面，百度的AI产品正在向B端市场发力，与酒店、汽车企业等展开合作。这背后是因为人工智能的智能语音交互已经到达拐点，既有找到更多的应用场景既有业务拓展层面、商业化落地的需求，也与需要在不同场景下学习数据，锻炼和调整算法模型密切相关。

　　不过，在财报后的分析师电话会议中，李彦宏也表示：“百度AI项目目前正处于非常初级的阶段，所以在未来几个季度不会对公司营收作出重大贡献。”

　　根据IDC报告，在2020年前，27%的智能家居将会拥有智能语音设备，51%的智能汽车和68%的智能手机和智能穿戴设备也会具备语音对话功能。

　　据李彦宏透露，今年7月百度和金龙合作实现的L4级别自动驾驶巴士Apollo已经实现量产。这款L4级别自动驾驶巴士Apollo没有增加硬件的元器件，也没有方向盘、没有驾驶座、没有油门、没有刹车踏板……换而言之，Apollo在运行时不需要人类驾驶员参与和辅助，就可以在特定区域内实现自动驾驶。该无人汽车将在北京、雄安、深圳、平潭、武汉等地进行商业化运营。

　　与面向公众使用的“Apollo”相比，在B端，百度与北京环卫集团合作打造量产级别的中小型扫地车，2019年实现从生产到运营的产业链打通。智行者科技借助Apollo无人作业小车方案打造的微型扫地车和微型物流车将在2018年实现规模化量产。Apollo还将与苏宁物流联合落地物流自动驾驶运营合作，2020年实现城市末端物流自动驾驶配送。

　　“我们以前就说过，DuerOS和Apollo是行业内最先进的，因此如果说有哪家公司的AI项目能够给他们作出重要的营收贡献，那百度将是第一个能取得这一目标的公司。”李彦宏称。

　　财报中，百度对下一季度业绩进行了展望：预计在2018年第三季度，百度的营收总额将会介于273.7亿元人民币（约合40.2亿美元）到287.7亿元人民币（约合42.3亿美元），同比增长23%到30%。

　　如果移除百度国际业务和度小满拆分的影响，百度预计下季度营收将介于265.6亿人民币（约合39.1亿美元）到279.2亿人民币（约合41.1亿美元），同比增长26%到33%。该展望只代表基于当前情况的初步预测，不排除今后有调整的可能。

百度李彦宏
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