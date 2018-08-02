保险公司澄清与P2P平台关系 投资者：早干嘛去了？

本报记者 李致鸿 北京报道

雷声滚滚。

8月1日，人保财险广州分公司 在官方微信公众平台上发布公告称，广州人保财险从未与浙江草根投资有限公司、浙江草根网络科技有限公司等草根系列公司进行过合作，与草根投资之间不存在任何保险合同关系。

21世纪经济报道记者注意到，此前，草根投资通过其相关APP、网站、微信公众号、微博、贴吧以及其他部分网站，广泛宣传“草根投资与PICC合作履约保证资产重磅上线”、“草根投资近期已与PICC等保险巨头达成战略合作”等内容。

事实上，不仅是人保财险，不少保险公司的身影都出现在P2P平台的宣传中。为此，21世纪经济报道记者与多家保险公司取得了联系，这些保险公司大多急于澄清关系。

一家总部位于深圳的保险公司人士告诉21世纪经济报道记者，“我们早就断了与P2P平台的合作。”另一家总部位于上海的保险公司人士则对21世纪经济报道记者强调，“从未与相关平台进行合作，属于虚假宣传。”

对此，一位P2P平台的投资者对21世纪经济报道记者表示，“P2P平台与保险公司合作是一种增信方式，这是投资者选择平台时参考的因素之一，如果属于虚假宣传或已经终止合作，应该及早排查、公告，而不是等到P2P平台爆雷之后。”

履约保证保险能否兜底

21世纪经济报道记者在采访中发现，目前，P2P平台与保险公司的合作方式主要有三种：一是账户资金安全保险，对交易资金、账户安全进行承保；二是传统险种，以及一些信用标的借款人的意外险；三是项目保证保险、履约保证保险。

其中，资金安全类保险，包括账户资金安全险、账户资金安全责任险、交易资金损失险等。P2P平台在保险期内，保险公司对每笔交易承担的保险责任包括充值、提现、投资、赎回等过程，如果投资者在上述过程中出现资金损失，由保险公司承保赔付。需要说明的是，资金安全类保险保障的是资金在交易环节中的安全，而不是资金在账户中的投资盈余或浮亏。

值得一提的是履约保证保险。所谓履约保证保险，是指保险公司向履约保证保险的受益人（即投资人）承诺，如果投保人（即债务人，这里专指借款人）不按照合同约定或法律的规定履行义务，则由该保险公司承担赔偿责任的一种保险形式。

目前，最为关心的问题是“如果P2P平台跑路，履约保证保险能否兜底？”某财险公司负责人对21世纪经济报道记者表示，“这要看具体的保险协议或合同条款，有的或是部分，有的则是全部，但一般都会设定相应的具体条件，包括保险责任、除外责任等，不会是无边际的。如果保险公司为P2P平台提供履约保证保险，基本上属于金融属性的担保性质，风险较大。”

一位保险公司专业人士对21世纪经济报道记者坦言，“如果受益人是投资人，保险责任是平台履约保证保险，肯定是要赔付。”

不过，某保险公司信保业务负责人告诉21世纪经济报道记者，“由于保险公司的履约保证险，承保的是P2P平台上债务人与投资人的借贷关系。所以，不管平台是否跑路，保险公司均不能因此而免除保险责任，除非触碰了保险的免责条款，保险公司可根据免责条款拒赔，但保险公司的免责条款应该不包含P2P平台违法违规这一事由。”

信用环境欠佳加剧风险

据网贷之家不完全统计，7月停业及问题P2P平台数量为218家，其中问题平台165家，停业转型平台53家。7月没有新上线平台。截至2018年7月底，累计停业及问题平台达到4740家。

事实上，银保监会多次强调涉及P2P平台的相关保险业务风险。此前不久，银保监会向各地保监局及财险公司下发了《关于开展信用保证保险业务专项自查工作的通知》，要求各财险公司对信用保证保险业务进行专项自查，对信保业务中存在的风险进行整治，评估各财险公司对2017年7月发布的《信用保证保险业务监管暂行办法》执行情况，及时发现风险隐患。自查结束后，保险公司向银保监会上报自查及整改方案。

近年来，信用保证保险逐渐兴起。2018年1—6月，平安产险信用保证保险保费收入160余亿元，占比近54%；人保财险37.92亿元，占比约13%。2017年，众安在线保证险保费收入8.18亿元，同比增幅58%；信用保险保费收入5.26亿元，同比增幅411%。

信用保证保险给保险公司业务发展带来新的增长点，但也对风险管理能力提出了挑战。其中，浙商财险卷入的“侨兴债”事件依然历历在目，这对其后续发展造出了不小的压力。浙商财险年报显示，2011-2015年，浙商财险表现出了不错的盈利能力，其归属于母公司所有者的净利润分别约为1478.3万元、3127.4万元、-5521.5万元、3178.7万元、5165.7万元。不过，由于“侨兴债”事件，浙商财险归属于母公司所有者的净利润、承保利润、偿付能力相继大幅下滑，令热唏嘘。

一位不愿透露姓名的保险公司高管对21世纪经济报道记者表示，“这类业务的风险与经济周期、经济环境变化有关，区域性的信用链条断裂，使得这类风险具有一定的外溢性和传导性。此外，信用环境整体欠佳也加剧了这类业务的风险。例如，投保了履约保证保险的理财机构中，有的项目涉及私募债拆分公募化、债权转让以及层层交易结构掩盖项目风险等，为之承保的保险公司风险其实较大。”