9块9看遍11个网站 “优爱腾”遭盗播

“连看视界”上显示的爱奇艺“主页”和原版相同。

通过“连看视界”APP，可看11个视频网站的VIP付费内容。

正常情况下，爱奇艺的年度会员费是248元，腾讯视频是233元，仅这两个视频平台的年费就要481元。

但近日，新京报记者发现，在淘宝、闲鱼、百度贴吧等平台，有用户售卖一种“万能软件”，只要9.9元，就能在一年内同时观看多个视频网站的付费内容。北京志霖律师事务所赵占领律师表示，在未获授权的情况下，此类APP属侵权。腾讯视频表示，将密切配合警方工作，积极提供相应线索。爱奇艺也回应称，会将相关情况进一步反馈给警方。

就在7月16日，国家版权局、国家网信办等四部门联合启动打击网络侵权盗版的“剑网2018”专项行动，其中明确提出，要重点开展网络转载版权、短视频和重点领域版权的专项整治，以及要对网络直播、知识分享、有声读物平台版权进行集中治理。新京报调查组

9.9元11个视频网站可看一年

近日，记者在百度贴吧里发现，有用户出售“万能软件”，号称能看11家视频网站的所有内容。记者找到一名卖家，添加对方微信后，按照要求发了9.9元的红包，对方随即发来一个链接，以及卡号、密码、推荐码。

点开链接，发现是一款名为“连看视界”的APP下载地址。如果是苹果手机，安装时还需要在手机的设置里选择“信任”。下载完成后，用自己的手机号或微信登录，再输入对方提供的卡号和密码，即完成整个流程。账号的有效期为一年。

打开“连看视界”APP首页，可以看到共有11个视频平台的图标，包括爱奇艺、腾讯视频、优酷、乐视、搜狐视频等。点开任意一个，会出现相应的视频网站主页，可免广告观看视频，还能享受视频平台为会员提供的内容，与单个视频平台的会员没有差别。

以爱奇艺为例，对比两个APP，导航栏和展示内容虽略有不同，但爱奇艺的VIP内容在“连看视界”里一样可以观看。

除此之外，该APP首页上还滚动播放着近期正在上映的电影《邪不压正》、《西虹市首富》等，点击后是这些电影的“枪版”。

“连看视界”的微信号认证主体为：成华区周末网络科技工作室。天眼查信息显示，该公司成立于2017年，经营范围是日用百货、电子产品及配件、电脑设备等。

这类软件并不仅仅在贴吧里有售。在淘宝输入“全网VIP视频”，显示有来自金华、深圳等多地卖家，出售“全网视频VIP免费看”产品，价格从几元到上百元不等。

不过，这些卖家非常谨慎。在其中一家淘宝店铺，“宝贝详情”里明确写着需联系客服后方可购买，直接下单无效。在淘宝里达成交易意向后，客服会提供相应的微信联系人，添加好友后，发红包给对方，对方提供软件的下载链接、推荐码、账号、密码等。

除了“连看视界”，具备同样功能的软件还有很多，例如“美好视界”、“爱奇特影视”等。这些软件在应用商店一般搜索不到，卖家会提供专门的下载链接。

多家分销商层层返利 可达50%

购买完这类软件后，事情还没有结束。商家表示，只要购买了会员，就能成为分销商，卖出激活卡（包含账号和密码）就能赚取提成。

例如，在“美好视界”APP的微信公众号写明，累计消费29.9元就可以成为分销商。同时，该公号在3月发布的一篇文章里详细提到了分销商的分成方式。分销商只需在公众号商城生成自己的分销二维码分享出去，有人购买，分销商即可拿提成。其中，一级分销返利50%，二级分销再返利20%。

同时，该公号通过自定义导航栏里的链接，还批量出售年卡激活码，100个售价为300元。买家购买后再自行分销给其他人，具体卖价自己定。

记者了解到，每位分销商出售的价格不等，就相同功能的软件，多位分销商展示的价格有25元、45元、88元等，最便宜的是9.9元。

一位分销行业的从业者介绍，这种软件的售卖背后通常有一个庞大的分销团队，加入分销没有门槛，买一款产品就可以。然后再通过做社群的形式，或者单加买家微信的方式把产品卖出去。有很多产品都是通过分销的形式卖出去的，比如一些金融产品。

多家视频网站曾联合维权

此前，曾有一款名为“好视界”的APP被曝出侵权各大视频平台，优酷称这款APP的资源并未被授权，爱奇艺则表示已报案。江苏南通警方还在今年6月破获一起相关案件，打击了包括非法视频解析服务提供商、手机APP开发运营商、实体激活卡总代理及各地核心代理在内的黑色产业链。

据报道，从技术上来看，这种方式相当于是在开发的APP里安装了一把万能钥匙，APP开发者租用第三方解析源，用户通过APP直接跳转至相关视频网站，点击相关资源后，程序会把视频地址发送给服务器，再由服务器自动解析，成功后就可以直接观看。这类APP实际上是通过解析视频真实地址对网站的正版视频资源进行了盗用。

记者在淘宝上发现，不仅有卖软件的，源码也有售，价格从一元到几十元不等。

软件行业业内人士表示，其实原理是一样的，只要有源码，就可以放在任何地方。在视频网站上，只要会员能够看的，在技术上就不算是限制，相当于是公开的资源。

面对这些新出现的APP，腾讯视频方面昨日表示，针对盗播等网络黑产，腾讯视频一直采取“零容忍”的态度，对各类盗播场景和手法密切监控，持续长效地使用多种最新技术方式进行反制和打击。此外，腾讯视频也会密切配合警方的工作，积极提供相应的线索。

爱奇艺则表示，对于这类侵权APP，爱奇艺在2018年初就曾发现，并第一时间联合腾讯、搜狐等几家视频网站进行联合维权，经过与警方近半年的配合及取证，最终警方以“涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪”将相关人员逮捕并移送起诉。

在技术层面，爱奇艺通过对视频播放的全端全流程加固认证、对最终的视频文件访问进行鉴权处理、对侵权行为自动化监控和封禁、对异常日志快速分析筛查等措施，维护平台合法权益。对于新出来的非法盗播APP，爱奇艺会将相关情况进一步反馈给警方。

用户或面临个人隐私泄露

多名律师表示，在没有获得授权的情况下，此类APP属于侵权行为。

在上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭看来，破解视频网站版权保护系统的行为涉嫌侵犯著作权罪，如果检察机关以这个罪名起诉，销售人员可能会被追究共同犯罪的刑事责任。对于最底层的分销人员，金额较小的不一定构成犯罪，但如果销售金额较大、属批发性质的，有可能被追究刑事责任。

对于用户而言，用9.9元换来十几个视频网站的内容随便看，看似是很划算的买卖，但是背后的隐患不容忽视。

技术人员提醒，这种软件本身存在着很大的安全隐患。

在安装外部软件时，苹果手机会提示“是否信任此类应用”，如果不信任，这类软件不能继续使用；一旦用户选择“信任”，则意味着允许其访问自己的数据，可能会泄露手机上的个人信息和隐私。

有分析认为，用户的旺盛需求催生了围绕“低价付费产品”的一系列产业链，给正版和平台带来损失的同时，长远来看也不利于整个行业的发展。