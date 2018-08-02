新浪科技> 互联网 > 正文

拿下“药神”和“西虹市” 阿里影业并非就能翻盘

拿下“药神”和“西虹市” 阿里影业并非就能翻盘
2018年08月02日 00:16 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在激烈的暑期档中，阿里影业或成为最大赢家。

　　《西虹市首富》上映5天已经累计超10亿票房，《我不是药神》票房总收入超30亿，而这两部创造票房神话的电影背后都有阿里影业的身影。

　　2014年阿里影业成立，四年三换CEO，几经战略调整终于步入了正轨。2017年阿里影业财报称，2017年收入达到23.661亿元，较上一年度增长162%。有分析认为，虽然在报告期内，阿里影业依旧亏损，但是除了需要“高额补贴”的互联网宣传发行业务以外，其他业务已经扭亏为盈，这可看作其“业绩向好”的迹象，阿里影业也将进一步巩固这部分业务板块。

　　另据公开资料，2017年淘票票参与发行的影片达22部，总票房超过150亿元。今年以来，阿里影业及其旗下在线票务平台更是成了爆款收割机，《唐人街探案2》、《红海行动》等都是出自他们之手，热度从春节档一直传递到暑期档。

　　业绩回暖背后，阿里影业做对了什么?凭借《我不是药神》、《西虹市首富》，它又能否实现逆风翻盘?

　　《西虹市首富》4天票房超10亿 阿里影业业绩向好

　　据猫眼数据显示，《西虹市首富》仅上映4天后票房就超过10亿，成为继《我不是药神》后，暑期档的又一部“票房收割机”。截至今日下午4时，《西虹市首富》当日票房为8886万，票房占比为74%。

　　作为《西虹市首富》、《我不是药神》的联合出品方，阿里影业可以说是“大丰收”了。事实上，今年以来，阿里影业就表现出了“逆风翻盘”的趋势。

　　据报道，今年春节档，淘票票拿下了近50%的出票份额，更是成为《红海行动》、《唐人街探案2》、《捉妖记2》等高票房电影的联合发行方。

　　截至今年7月，淘票票联合发行的电影总票房已达110亿，约占今年上半年电影总票房的三分之一。在今年暑期档的100亿票房里，阿里影业出品，淘票票联合发行的电影再次贡献了近一半的票房。

　　2014年，马云作价62亿港币将港股上市公司文化中国纳入麾下，并更名为“阿里影业”，然而很长一段时间内，它都一度处于低谷状态。

　　首先是一直没能走出“高投入却票房口碑双输”的困境，阿里影业首部主控的电影《摆渡人》口碑、票房皆不及预期。之后，高投入的电影版《三生三世十里桃花》也没能在市场上赢得多大反响。2016年，阿里影业曾宣布17部电影和2部电视剧的制作计划，这里面绝大多数目前还停留在计划拍摄阶段。

　　其次，从财务业绩上看，阿里影业也几乎一直处于亏损状态。2014年，阿里影业总营收仅1.27亿元，同比下降63.6%，净亏损为4.15亿元。

　　尽管阿里影业在2015年经过资源整合和产业链上下游布局，协同效应初显，业绩出现了短暂“回春”，收入2.64亿，同比增长108.3%，净利润4.66亿元。但"好景不长"，之后由于在线票务平台的补贴大战，阿里影业又于2016年陷入亏损的泥沼。根据当年财报显示，其全年营收为9.05亿元，同比增长243%，净亏损9.59亿。去年总营收为23.67亿元，同比增长162%，净亏损9.5亿元。

　　值得一提的是，2017年，阿里影业除“互联网宣传发行业务”外，其他两块业务均实现了盈利。其中，内容制作业务整体收入达3.413亿元，综合开发业务实现收入5447万元，盈利3074万元。有分析认为，尽管在报告期内阿里影业依旧亏损，但是内容制作、综合开发业务扭亏为盈，可看作其“业绩向好”的迹象。

　　四年三换CEO 多次转型后回归内容

　　阿里影业成立的四年里，连换了三任CEO，发展方向也历经多次转型，最终形成目前以影视行业“新基础设施+内容”的双轮驱动模式。

　　阿里影业的前身可以追溯到香港上市公司文化中国。早年间，文化中国曾投资了包括《卧虎藏龙》《鬼子来了》等不少优质影片，2009年在香港借壳上市后，其股价一度低迷。在阿里影业收购前夕，文化中国甚至被称为“仙股”，股价在1港元左右徘徊。

　　2014年6月，阿里巴巴以62.44亿港元收购文化中国近60%的股份，同年8月，将其更名为阿里影业，并找来原中影股份副总经理张强担任CEO，之后阿里巴巴旗下的阿里娱乐宝、淘票票等相关文娱资产一并被装入其中。

张强张强

　　此前阿里巴巴在电影产业方面布局不多，张强入主的前两年，主要带领阿里影业完善产业链上下游的布局，有人将其称为“投资公司”，或者说是“门外的野蛮人”。

　　在产业上游，它入股华谊兄弟、光线传媒及斯皮尔伯格创立的新公司Amblin Partners等;在下游的影院资源上，以10亿元认购大地院线可转换债券，以1亿元拿下杭州星际80%的股份;在底层技术支持上，收购售票管理软件公司粤科软件，为淘票票提供技术支持。

　　而阿里影业在电影业务层面却推进缓慢，两年时间里，仅主控完成《摆渡人》一部电影。电影有梁朝伟和金城武两大男神加持，王家卫监制，但最终因为口碑不佳，仅获4.83亿票房。而此前，该片导演张嘉佳曾表示，票房要过10亿才不会亏损。

　　2016年12月，阿里影业发布公告，宣布阿里影业董事长俞永福兼任CEO一职。电影内容上的失利，让俞永福放弃了在内容上的投入，从而将重点转至互联网，提出电影产业基础设施建设，包括用户触达、商业化和内容产业化等思路。

俞永福俞永福

　　俞永福认为，电影行业是“三高”分布：资金、人才高密集，同时高风险。阿里虽然资源庞大，但仍不能快速获得电影头部创作的能量。公司深层的电商基因，决定其更适合在电影产业链的上下游发力。

　　在一次论坛上，他公开表示，所有以做内容为终究目标的公司都会是阿里影业的客户，阿里“绝不参与内容公司的竞争”。

　　2017年10月，“支付宝的拓荒者”樊路远接替俞永福成为阿里影业的第三任CEO。经过前面两任CEO的铺垫，阿里影业彼时已经完成了从内容制作、宣发、后续IP开发等电影全产业链的布局。甫一上任，樊路远便提出了要重新拾起电影内容的口号，“阿里影业终究是一家要做电影的互联网公司。”

樊路远樊路远

　　在俞永福提出的影视行业”新基础设施”的规划下，樊路远又加入了内容产出的因子，在今年6月举行上海电影节论坛上，樊路远公开表示，阿里影业要“大力投入优质内容”，对其的资金投入“不设上限”。

　　逆风翻盘的同时危机四伏

　　阿里影业之所以能够实现逆风翻盘，主要被认为有以下几大优势。

　　首先是在战略上对内容的回归。“双轮驱动”的逻辑在于，在经过票补大战后，低价已经不能够吸引用户，好的内容会成为流量的新入口。淘票票总裁李捷解释，当基础设施短期目标初显成效时，头部内容将是用户的重要入口，优酷拿下世界杯版权的例子正好可以说明这一点。开幕当日，优酷世界杯直播观看人数超1200万，优酷移动端新用户增长日环比近160%，整体日活用户环比增幅达20%。

　　其次是全产业链的协同效应，阿里影业在制作、宣传、票务、放映端都有所布局。今年4月，淘票票宣布启用为电影片方和宣发公司服务的电影宣发平台“灯塔”，《我不是药神》则是首位使用者。据媒体报道，“灯塔”在试映服务、电影宣发制定策略上，对《我不是药神》都有所帮助。

　　作为阿里大文娱的一部分，优酷、阿里文学、阿里游戏都会与之产生联动，而依托于天猫、淘宝的现有流量，IP衍生品变现也会变得更加容易。2017年财报显示，阿里影业的IP衍生产品项目取得不错成绩，其中《三生三世十里桃花》衍生品在阿里电商平台的总交易额超过人民币3亿元。此外，阿里影业自有IP衍生产品业务与阿里巴巴旗下阿里鱼合并，最近，阿里鱼取得了《旅行青蛙》的衍生产品权。有分析称，资源集中将更有助于其衍生品业务的发展。

　　但是其风险也依然存在。猫眼微影合并之后，在线票务平台还会在双强(淘票票和猫眼)拉锯战中厮杀，根据比达咨询公布的《2017年第3季度中国电影票市场行业研究报告》，第3季度电影票务平台出票额市场份额方面，猫眼微影以37.8%占据第一;淘票票位居第二，市场份额为30.4%。

　　这样的状态下，离实现盈利还有一段距离，阿里影业2017年财报显示的结果也印证了这一点：其互联网宣传发行业务收入26.59亿元，亏损8.82亿元。

　　老对手腾讯的存在也会“威胁”到阿里影业的发展。腾讯通过收购盛大，成立阅文，拥有国内近80%网络文学IP，此外腾讯还手握大量的游戏IP。可以说，在IP版权上，阿里影业并没有优势可言。

　　编辑：苏琦 杨梓铭

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有