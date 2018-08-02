拿下“药神”和“西虹市” 阿里影业并非就能翻盘

在激烈的暑期档中，阿里影业或成为最大赢家。

《西虹市首富》上映5天已经累计超10亿票房，《我不是药神》票房总收入超30亿，而这两部创造票房神话的电影背后都有阿里影业的身影。

2014年阿里影业成立，四年三换CEO，几经战略调整终于步入了正轨。2017年阿里影业财报称，2017年收入达到23.661亿元，较上一年度增长162%。有分析认为，虽然在报告期内，阿里影业依旧亏损，但是除了需要“高额补贴”的互联网宣传发行业务以外，其他业务已经扭亏为盈，这可看作其“业绩向好”的迹象，阿里影业也将进一步巩固这部分业务板块。

另据公开资料，2017年淘票票参与发行的影片达22部，总票房超过150亿元。今年以来，阿里影业及其旗下在线票务平台更是成了爆款收割机，《唐人街探案2》、《红海行动》等都是出自他们之手，热度从春节档一直传递到暑期档。

业绩回暖背后，阿里影业做对了什么?凭借《我不是药神》、《西虹市首富》，它又能否实现逆风翻盘?

《西虹市首富》4天票房超10亿 阿里影业业绩向好

据猫眼数据显示，《西虹市首富》仅上映4天后票房就超过10亿，成为继《我不是药神》后，暑期档的又一部“票房收割机”。截至今日下午4时，《西虹市首富》当日票房为8886万，票房占比为74%。

作为《西虹市首富》、《我不是药神》的联合出品方，阿里影业可以说是“大丰收”了。事实上，今年以来，阿里影业就表现出了“逆风翻盘”的趋势。

据报道，今年春节档，淘票票拿下了近50%的出票份额，更是成为《红海行动》、《唐人街探案2》、《捉妖记2》等高票房电影的联合发行方。

截至今年7月，淘票票联合发行的电影总票房已达110亿，约占今年上半年电影总票房的三分之一。在今年暑期档的100亿票房里，阿里影业出品，淘票票联合发行的电影再次贡献了近一半的票房。

2014年，马云作价62亿港币将港股上市公司文化中国纳入麾下，并更名为“阿里影业”，然而很长一段时间内，它都一度处于低谷状态。

首先是一直没能走出“高投入却票房口碑双输”的困境，阿里影业首部主控的电影《摆渡人》口碑、票房皆不及预期。之后，高投入的电影版《三生三世十里桃花》也没能在市场上赢得多大反响。2016年，阿里影业曾宣布17部电影和2部电视剧的制作计划，这里面绝大多数目前还停留在计划拍摄阶段。

其次，从财务业绩上看，阿里影业也几乎一直处于亏损状态。2014年，阿里影业总营收仅1.27亿元，同比下降63.6%，净亏损为4.15亿元。

尽管阿里影业在2015年经过资源整合和产业链上下游布局，协同效应初显，业绩出现了短暂“回春”，收入2.64亿，同比增长108.3%，净利润4.66亿元。但"好景不长"，之后由于在线票务平台的补贴大战，阿里影业又于2016年陷入亏损的泥沼。根据当年财报显示，其全年营收为9.05亿元，同比增长243%，净亏损9.59亿。去年总营收为23.67亿元，同比增长162%，净亏损9.5亿元。

值得一提的是，2017年，阿里影业除“互联网宣传发行业务”外，其他两块业务均实现了盈利。其中，内容制作业务整体收入达3.413亿元，综合开发业务实现收入5447万元，盈利3074万元。有分析认为，尽管在报告期内阿里影业依旧亏损，但是内容制作、综合开发业务扭亏为盈，可看作其“业绩向好”的迹象。

四年三换CEO 多次转型后回归内容

阿里影业成立的四年里，连换了三任CEO，发展方向也历经多次转型，最终形成目前以影视行业“新基础设施+内容”的双轮驱动模式。

阿里影业的前身可以追溯到香港上市公司文化中国。早年间，文化中国曾投资了包括《卧虎藏龙》《鬼子来了》等不少优质影片，2009年在香港借壳上市后，其股价一度低迷。在阿里影业收购前夕，文化中国甚至被称为“仙股”，股价在1港元左右徘徊。

2014年6月，阿里巴巴以62.44亿港元收购文化中国近60%的股份，同年8月，将其更名为阿里影业，并找来原中影股份副总经理张强担任CEO，之后阿里巴巴旗下的阿里娱乐宝、淘票票等相关文娱资产一并被装入其中。

张强

此前阿里巴巴在电影产业方面布局不多，张强入主的前两年，主要带领阿里影业完善产业链上下游的布局，有人将其称为“投资公司”，或者说是“门外的野蛮人”。

在产业上游，它入股华谊兄弟、光线传媒及斯皮尔伯格创立的新公司Amblin Partners等;在下游的影院资源上，以10亿元认购大地院线可转换债券，以1亿元拿下杭州星际80%的股份;在底层技术支持上，收购售票管理软件公司粤科软件，为淘票票提供技术支持。

而阿里影业在电影业务层面却推进缓慢，两年时间里，仅主控完成《摆渡人》一部电影。电影有梁朝伟和金城武两大男神加持，王家卫监制，但最终因为口碑不佳，仅获4.83亿票房。而此前，该片导演张嘉佳曾表示，票房要过10亿才不会亏损。

2016年12月，阿里影业发布公告，宣布阿里影业董事长俞永福兼任CEO一职。电影内容上的失利，让俞永福放弃了在内容上的投入，从而将重点转至互联网，提出电影产业基础设施建设，包括用户触达、商业化和内容产业化等思路。

俞永福

俞永福认为，电影行业是“三高”分布：资金、人才高密集，同时高风险。阿里虽然资源庞大，但仍不能快速获得电影头部创作的能量。公司深层的电商基因，决定其更适合在电影产业链的上下游发力。

在一次论坛上，他公开表示，所有以做内容为终究目标的公司都会是阿里影业的客户，阿里“绝不参与内容公司的竞争”。

2017年10月，“支付宝的拓荒者”樊路远接替俞永福成为阿里影业的第三任CEO。经过前面两任CEO的铺垫，阿里影业彼时已经完成了从内容制作、宣发、后续IP开发等电影全产业链的布局。甫一上任，樊路远便提出了要重新拾起电影内容的口号，“阿里影业终究是一家要做电影的互联网公司。”

樊路远

在俞永福提出的影视行业”新基础设施”的规划下，樊路远又加入了内容产出的因子，在今年6月举行上海电影节论坛上，樊路远公开表示，阿里影业要“大力投入优质内容”，对其的资金投入“不设上限”。

逆风翻盘的同时危机四伏

阿里影业之所以能够实现逆风翻盘，主要被认为有以下几大优势。

首先是在战略上对内容的回归。“双轮驱动”的逻辑在于，在经过票补大战后，低价已经不能够吸引用户，好的内容会成为流量的新入口。淘票票总裁李捷解释，当基础设施短期目标初显成效时，头部内容将是用户的重要入口，优酷拿下世界杯版权的例子正好可以说明这一点。开幕当日，优酷世界杯直播观看人数超1200万，优酷移动端新用户增长日环比近160%，整体日活用户环比增幅达20%。

其次是全产业链的协同效应，阿里影业在制作、宣传、票务、放映端都有所布局。今年4月，淘票票宣布启用为电影片方和宣发公司服务的电影宣发平台“灯塔”，《我不是药神》则是首位使用者。据媒体报道，“灯塔”在试映服务、电影宣发制定策略上，对《我不是药神》都有所帮助。

作为阿里大文娱的一部分，优酷、阿里文学、阿里游戏都会与之产生联动，而依托于天猫、淘宝的现有流量，IP衍生品变现也会变得更加容易。2017年财报显示，阿里影业的IP衍生产品项目取得不错成绩，其中《三生三世十里桃花》衍生品在阿里电商平台的总交易额超过人民币3亿元。此外，阿里影业自有IP衍生产品业务与阿里巴巴旗下阿里鱼合并，最近，阿里鱼取得了《旅行青蛙》的衍生产品权。有分析称，资源集中将更有助于其衍生品业务的发展。

但是其风险也依然存在。猫眼微影合并之后，在线票务平台还会在双强(淘票票和猫眼)拉锯战中厮杀，根据比达咨询公布的《2017年第3季度中国电影票市场行业研究报告》，第3季度电影票务平台出票额市场份额方面，猫眼微影以37.8%占据第一;淘票票位居第二，市场份额为30.4%。

这样的状态下，离实现盈利还有一段距离，阿里影业2017年财报显示的结果也印证了这一点：其互联网宣传发行业务收入26.59亿元，亏损8.82亿元。

老对手腾讯的存在也会“威胁”到阿里影业的发展。腾讯通过收购盛大，成立阅文，拥有国内近80%网络文学IP，此外腾讯还手握大量的游戏IP。可以说，在IP版权上，阿里影业并没有优势可言。

编辑：苏琦 杨梓铭