假货、山寨、侵权 拼多多回应一切了吗?

拼多多终于发声了。

美国商标诉讼、临期奶粉以及创维、郑渊洁的公开维权……在上市前后的一个月里，因为假货和山寨品等侵权问题，拼多多一度被推上舆论的风口浪尖。

7月31日，拼多多终于站出来回应所有质疑。

31日上午，拼多多新闻发言人井然表示，拼多多正在受到罕见的波次网络舆情攻击，而对于善意的批评拼多多都会接受进行整改;午间，黄峥发布全体员工信，表明要拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题;下午，拼多多在上海召开媒体沟通会，“回应一切”。

据报道，在其联合创始人达达表达“假货是人性问题，假货问题是社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的”之后大约十分钟，黄峥被叫来“救场”，而黄峥原本不在采访名单里。

一整天的回应后，拼多多的股价在开盘后一路下跌，一度暴跌11.2%至19.98元，濒临破发。然而中盘后拼多多股价开始回升，最终收报22.59美元，微涨0.40%，市值为250.25亿美元。

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创维回应拼多多：一直未下架假冒产品

7月28日下午，创维电视方面发表声明称，已经关注到“拼多多”平台上销售大量假冒创维品牌的电视产品，严重侵害了消费者和创维品牌的权益。创维列举了拼多多平台上存在的创维先锋、创维云视听TV、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家、创維等仿冒品牌，并要求拼多多停止售假行为。

而对于创维的维权指控，拼多多联合创始人达达回应，创维说我们山寨他的产品，是不可能的。其他平台也有。这个行业存在产能过剩的问题。

针对此事件，拼多多还列出了和创维合作、遭投诉的时间表。据拼多多描述，创维于6月17日在拼多多上线官方旗舰店;6月20日，创维电扇总监拜访拼多多，双方建立工作组;7月26日，创维未做任何沟通突然下架全部商品;7月28日，创维发布维权声明。

对此，创维RGB电子公司董事长王志国在31日晚间的创维2018年新品战略发布会中回应称，与拼多多合作属实，但拼多多方面一直未能下架假冒产品，故将商品下架。

王志国称，创维曾在今年6月份与拼多多商议合作事宜，同时发现拼多多平台上存在大量假冒创维品牌的商品，之后创维方面要求拼多多下线相关假冒产品，但直至7月中旬拼多多仍未有所动作，故而暂停与其合作。

与拼多多暂停合作后，创维发现相关假冒商品仍然存在于拼多多平台上，于是在7月28日下午，

创维发布了维权声明，要求拼多多下架相关假冒商品。

一位创维内部人士曾向记者表达了自己的愤怒，“不管买的是创维云视听还是创维4K，大家潜意识里会以为这就是创维的商品。”因为小工厂生产的产品质量得不到保证，冒用创维品牌将对创维品牌声誉造成负面影响。

王志国在在31日晚间的采访中表示，如果拼多多平台上仍存在假冒创维品牌的商品，创维将采取进一步措施。截至当晚22点，记者实测发现，拼多多平台上仍然存在“创维云视听”、“创维TV”、“创维e家”等涉嫌假冒创维品牌的商品。

美国商标案原告与拼多多对峙

7月19日，中国纸尿裤生产商“爸爸的选择”(Daddy's Choice)向美国联邦法院提交诉讼申请，指控拼多多在明知是假冒商品的情况下，仍然销售印有该公司商标的产品，起诉理由为不正当竞争和商标侵权。美国联邦法院纽约南区法庭已正式受理该案，并指定了办案法官。

在7月31日下午的媒体沟通会上，拼多多首次就美国诉讼案进行了回应。

对于该指控，拼多多法务负责人表示，“爸爸的选择”相关产品在拼多多上每月的销售额为1000多元，反复指责拼多多销售其假货，拼多多对“爸爸的选择”背后的动机表示质疑。

拼多多认为，“爸爸的选择”的声明中有很多语焉不详或者误导的地方，里面提到的反馈是通过一些私人的渠道，这不是专业的、解决知识产权问题的态度。但最后拼多多还是对侵权产品做了处理。

对于拼多多的回应，“爸爸的选择”CEO王胜地向记者表示，“拼多多上我们的侵权商品卖了很多，卖得最多的时候有几百万，他们说只有1000多元，明显是在说谎。他们的说法只能说明两点，第一是他们在说谎，第二是平台上的销量数据是假的。”

同时，王胜地提供了此前有关拼多多侵权商品单价和销量数据的截屏，共计32件商品的销售情况截图。截屏显示：“爸爸的选择”纸尿裤79元商品 “已拼200件”，106元商品“已拼168件”，89.9元商品“已团710件”等。

值得注意的是，拼多多上的销量数据是累计销量，而不是月销量。

王胜地表示，近期拼多多没有联系过他。“他们傲慢习惯了。”不过，拼多多方面也表示，截至到沟通会为止，他们没有收到过任何美国法院的通知。

“山寨的问题比假货严重”

针对平台存在的假货问题，拼多多在沟通会上“假货是人性的问题”、“假货是社会问题，让3岁的拼多多承担不公平”的回应被媒体广为传播。

在相关问题上，前往救场的黄峥说，“真正的假货数量肯定比媒体想象得小。”此外他坦陈，山寨的问题比假货严重，拼多多肯定做得不够好。

黄峥表示，将优先处理婴幼儿食品，同时明确标准，推动山寨商品产业升级。

记者观察到，拼多多已经对平台上存在的“临期奶粉”(即将要过期但未过期的奶粉)在宣传页面加上了“此为临期奶，请谨慎购买”的标识，此前出现的价格7.5元的贝因美奶粉已经搜索不到。

在31日的沟通会上，无论是拼多多联合创始人达达还是黄铮，都提到了有关白牌机的问题(即没有品牌的机器)，黄峥说，拼多多要面临的问题是，大家对白牌的需求。达达也表示，关于白牌机，其成本不高，比如电视机的液晶屏，这有大约20%的成本，其余大部分是营销成本，其实是有各种各样的需求。

需要明确的是，白牌机和“小米e家、创维云”等涉嫌侵权的山寨机并非同一概念。

家电行业分析师梁振鹏撰文指出，如果有的白牌电视机涉嫌到商标侵权，那无论是彩电厂家还是电商网站，自然要对其声讨、处罚，这也是商业规则，毕竟，任何人在自己赚钱的同时，不能影响到他人的正当权益。

在家电领域，除了创维电视，在拼多多本次沟通会之前，各大品牌家电厂商的山寨产品活跃在拼多多平台上。

7月30日，寻找中国创客仅在拼多多电视机分类栏目下，就有发现康佳视界、小米e家、创维e家、创维云、海信云视等多个品牌，几乎能找到所有电视机大牌的翻版。记者了解到，在拼多多平台“碰瓷”大品牌的商家，大多不止提交申请了一个商标。例如，“创维e家”背后的公司提交申请了“乐视佳”、“海信维”等11个商标，类似的“康佳视界”的生产厂家提交申请了10个商标。

拼多多是否放纵这些山寨产品?

面对媒体提问，拼多多表示，未来会和更多的品牌一起努力改变白牌机的事情。对于白牌机，黄峥表示，需要疏导厂家并引导他们去做正确的事情，可以通过产业经验去赋能“山寨”厂商。

31日下午，拼多多的媒体沟通会之后，其平台上仍然能发现“小米e家”、“康佳视界”、“索尼优视”等山寨品牌正常销售。

编辑：赵力 杨梓铭