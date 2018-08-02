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FB二季度业绩令人失望 对冲基金抛售所有FB股票

FB二季度业绩令人失望 对冲基金抛售所有FB股票
2018年08月02日 00:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日凌晨消息，对冲基金Third Point公司创始人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)今日表示，由于Facebook第二季度业绩令人失望，Third Point已经抛售了其所持的400万股Facebook股票。

　　勒布称：“没错，那是一个十分令人失望的季度业绩，我们已经不再持有其股票。”

　　上周，Facebook发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。营收为132.31亿美元，比去年同期的93.21亿美元增长42%，低于华尔街分析师的预期。净利润为51.06亿美元，比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%。

　　财报还显示，今年6月Facebook每日活跃用户人数平均值为14.7亿人，低于分析师平均预期的14.9亿人。月活跃用户人数为22.3亿人，低于分析师平均预期的22.5亿人。

　　此外，Facebook还发布预警称，公司营收增速将继续放缓，利润率也可能受到日益增长的用户隐私成本的影响。受此影响，Facebook股价一度下挫19%，市值缩水近1200亿美元。

　　早在2016年8月，Third Point在提交给美国证券交易委员会的13-F文件中称，在当年第二季度购入37.5万股Facebook股票，价值4.2855亿美元。(李明)

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