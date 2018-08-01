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小鸣单车死亡:从未形成盈利模式 依靠融资和押金存活

小鸣单车死亡:从未形成盈利模式 依靠融资和押金存活
2018年08月01日 22:22 《财经》杂志
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　　为通过价格手段争夺市场，小鸣单车从未形成盈利模式，主要依靠融资和押金池存活。而押金一被挤兑，公司旋即垮塌

　　原标题：共享单车死亡样本

　　《财经》记者 张瑶 肖舒妍 特约撰稿人 刘甦 | 文 

　　李恩树 | 编辑

　　进入7月，几场大雨后，街头无人管理的小鸣单车生锈更为严重。一辆已显陈旧的浅蓝色自行车停在广州市越秀区仓边路上，“小鸣单车”品牌名在车身依稀可见，车把上挂着志愿者写的“故障车”卡片，路边商店店主已经不记得这辆车在门口停了多久。

　　同这辆车一起破败且“故障”的，还有它的主人——小鸣单车运营方广州悦骑信息科技有限公司（下称“悦骑公司”）。同一条马路东侧不到100米，广州市中级法院里，悦骑公司正迎来其破产后第一次债权人会议，直面超过12万个债权人。

　　这家生于共享经济风口的公司经过不到两年运营，完成三轮融资后，迅速衰败直至破产。被破产管理人接管时，公司仅剩35万余元现金、散落在全国的20多万辆失控单车，背后还有数家停产的上游厂商。

　　这些破败失控的单车值多少钱？近日，中国再生资源开发有限公司报价称，愿以12元每辆车（扣除回收、运输及电子垃圾处理等费用后的净价）的价格，回收广州、深圳、上海等发现小鸣单车踪迹的城市中的车辆。仅在1年多前，小鸣单车创始人曾称新车成本400元，是小鸣单车的天然优势。

　　小鸣单车所遇问题是行业通病，还原其死亡过程及后续影响，可获观察共享单车行业的最佳样本。

　　押金挤兑危机

　　悦骑公司于2016年7月在广州市成立，产品为小鸣共享单车。由于主打南方及二三线市场，且与ofo、摩拜等公司开展差异化竞争，曾在市场上占有一席之地。

　　成立两个月后，悦骑公司完成A轮融资，原创始团队全部退出，领投方为新三板上市公司、广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司（下称凯路仕，NEEQ：430759），其董事长邓永豪以创始人身份加入，成为实际控制人。

　　面对当时已显激烈的竞争，小鸣推出“0.1元骑车”的服务，收取押金199元，同时开启大规模造车和二三线城市投放。据《南方日报》报道，在小鸣单车投放的高峰期，凯路仕的车间内，“一天产能可以高达2万辆以上”。诸多媒体表述中，邓永豪将自己在自行车行业长达20年的经历作为小鸣单车的天然优势。他创办的凯路仕成立于1993年，从单车店向上游链条发展，在欧洲铺开销售市场，同时在柬埔寨设立工厂降低成本。2014年，凯路仕在新三板上市。

　　巅峰时期，悦骑公司先后在广州、上海、深圳等10多个城市投放超过43万辆单车，用户规模达400万。IT桔子数据显示，小鸣单车在安卓市场下载量超过1500万。

　　“一开始公司运行很健康，盈利是不错的。后来其他两大单车免押金骑行，导致小鸣单车骑行量和用户数下跌，一下子就难以为继了。”悦骑公司法定代表人关斌这样向广州市中级法院解释。

　　2017年8月初，ofo、摩拜等公司相继宣布推出“免押金”骑行服务。大量用户受此影响也向小鸣单车要求退押金，发现其APP上承诺的“1－7个工作日内退款”迟迟未到账。

　　押金争议的起因是，2017年8月1日，交通部等十部委发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（下称《指导意见》），称鼓励企业采用免押金服务方式。此时，共享单车行业已积累起超百亿元押金池，一些媒体开始质疑这些押金“是否存在挪用现象”。而《指导意见》颁布后，许多企业响应，推出免押金服务。

　　2017年10月，广东省消费者委员会在广州中级法院对悦骑公司提起公益诉讼，要求其退还用户押金。广东消委会称，截至2017年10月16日，广东申请退押金的小鸣单车用户为32万余人，已收到押金退款的用户数为27万余人。

　　到了11月，危机全面爆发。11月23日晚，多位悦骑公司杭州公司员工突然将包括《财经》记者在内的媒体人拉入维权微信群，指称悦骑公司杭州地区已于10月全部裁员，但工资和离职补偿金迟迟未发，时任CEO陈宇莹于10月底交接离职，且联系不上公司实际控制人邓永豪。

　　悦骑公司的杭州公司是邓永豪为聘请曾在BAT工作多年的CEO陈宇莹而设立，与广州公司实行双总部，杭州地区负责技术、产品和政府关系等，财务、自行车生产等由广州公司负责。

　　截至2017年11月，无锡还有4人在正常工作，主要内容为协助市民退还押金并整理维护车辆。部分广州公司的员工坚持到今年1月左右后均离职，且被拖欠工资。

　　今年3月，就上述公益诉讼，广州中级法院判决悦骑公司十日内退还用户押金。但关斌称目前管理瘫痪，经营停止，没有可处置的资金用于解决剩余用户押金退还问题。同月，广州用户张鹭以199元的债权人身份对悦骑公司提起破产清算申请，获得法院支持。

　　在7月10日举行的首次债权人会议上，小鸣单车破产案破产管理人负责人、广东君信律师事务所律师倪烨中介绍，悦骑公司净资产为负6666万元，管理人仅接管到35万余元现金。

　　破产后，悦骑公司债权人散布在全国十几个大中城市，主要包括用户、供应商、员工三类。目前，有效申报的用户押金债权118738笔（单笔押金金额普遍为199元），若以每名用户199元押金推算，则押金债权超过2000万元；供应商申报的债权28笔，合计约3003万元；另外，管理人核实的职工债权115笔，经济补偿金及欠薪合计161万余元。

　　涉嫌关联交易

　　在悦骑公司的说法中，2017年8月初的“鼓励免押金”新政导致押金挤兑，是公司破产的直接诱因。

　　与传统押金不同，共享单车押金按用户数而非单车数收取，杠杆效应明显，多家企业迅速积累起巨额资金池。同时，由于法律性质和监管不明确，押金变相具备融资功能，在 “烧钱期”成为各平台一大重要现金流来源。

　　“这是业内潜规则。”一位行业排名领先的公司副总裁对《财经》记者说。

　　破产管理人公布的数据显示，小鸣单车的押金池为8亿元。按照43万辆车的投放量，平均每辆车收到2000余元押金。从财务数据来看，押金占到主要部分，远超过总计2亿多元的融资。

　　然而，押金属于用户而非公司，在公司财务中也属于应付账款而非收入，一旦大量用户同时要求退押金，企业随时面临挤兑风险。这几乎是整个共享单车行业共同面临的问题。

　　“像我们这样的公司会怎么死呢？不是欠供应商钱被供应商逼死，而是用户退不出押金产生挤兑、被用户逼死，所以我们优先保证的肯定是用户能随时随地退出押金来。”今年6月，另一家共享单车公司CTO告诉《财经》记者。

　　据关斌介绍，小鸣从所有支付渠道收取的押金都进入一个统一账户，用于生产、经营和退还押金。审计报告显示，2016年，悦骑公司靠投资者的融资和用户押金维持运营，而到了2017年，收取押金已成为公司主要资金来源。

　　交通部2018年2月数据显示，中国有77家共享单车公司，其中20多家已倒闭或者停止运营，产生过退押金难的问题。而在《财经》记者对57家共享单车公司的统计中，23家被公开报道过停止运营或倒闭、押金池出现问题。

　　不过，审视小鸣在过去两年间的资金往来账目，押金挤兑仅为表象。悦骑公司2017年主要资金开支是预付货款5000万元，用于购买小鸣单车，开支比例占到全年开支的77.82%。

　　种种迹象表明，悦骑公司涉嫌关联交易，公司资金被转出。倪烨中告诉《财经》记者，破产管理人核查发现，2016年至2017年间，悦骑公司与关斌的另一家关联公司广州锋荣实业有限公司（下称“锋荣实业”）签订四份《购销合同》，悦骑公司以明显不合理的价格向该公司超额支付4600万元，因价差而损失1800万元。

　　知情人士透露，悦骑公司资金链断裂之后，邓永豪将其公司的法定代表人更换为关斌，多位杭州、广州员工向《财经》记者表示，不认识也没见过关斌。而邓永豪目前的状态，据凯路仕的主办券商国信证券于6月1日发布的风险提示公告称，“邓永豪作为公司（凯路仕）的实际控制人，同时担任公司董事长、信息披露义务人和财务总监职责，目前人在国外。”

　　自2017年11月24日开始，凯路仕股票一直处于停牌状态。不过，凯路仕2018年6月29日公告称，邓永豪在广州市的浦北路2号公司地址主持召开了董事会议。

　　当日发布的凯路仕年报称，公司2017年前两大客户广州震霆自行车有限公司（下称“震霆公司”）、锋荣实业为小鸣单车的供应商，小鸣单车正在进行破产清算，公司对这两家公司的应收款项5900万元预计存在无法收回的风险。

　　天健会计师事务所于今年6月28日出具的“无法表示意见”审计报告显示，震霆公司的生产车间与凯路仕同在一栋楼内，双方并未签订租赁协议及支付费用，凯路仕就将其生产设备给震霆公司生产经营使用，公司管理层未能对此作出解释。同时，由于邓永豪将小鸣单车股权在2017年8月转给关斌，关斌控制的锋荣实业为凯路仕主要客户，会计师没有得到相关资料，无法判断该次交易是否公允合理。值得注意的是，震霆公司和锋荣实业并未出现在悦骑公司的债权人名单里。

　　由于债权关系混乱，到底是小鸣单车的失败拖累了上游三家自行车厂商，还是不合理交易使得小鸣公司的资金池被其他公司吸走？目前不得而知。

　　这些公司之间关系紧密，连接点是邓永豪。目前，锋荣实业和震霆公司均已停产，凯路仕停牌至今。倪烨中表示，破产管理人已向广州中院提起诉讼，要求锋荣公司返还和赔偿6400万元，其他相关线索正在调查当中。

　　押金挤兑、关联交易之外，小鸣单车的另一大死因是，除了融资和收押金，并未真正形成过盈利模式。邓永豪曾称，小鸣单车生产厂商的优势，是极致的成本价格控制，单车的车辆成本只有400元，以每辆车每天骑行4次，每次收费0.5元计，理论上200天即可回收成本，回收成本周期还不到对手的三分之一。

　　事实上，为获得价格优势，小鸣单车收到的租金太少，未形成盈利模式，而靠融资和押金池存活。押金一被挤兑，公司旋即垮塌。

　　上下游的烂摊子

　　据凯路仕公告，邓永豪已被纳入失信被执行人名单，且存在违规利用凯路仕为其个人提供连带责任担保的行为。悦骑公司现法定代表人关斌及其财务总监徐蓓，则因涉嫌存在关联交易，被破产管理人申请限制出境，获得法院认可。

　　目前，债权管理人确认的债务中，供应商占比最高。

　　梅州市凯达共享单车有限公司是小鸣单车的供应商之一，如今是小鸣单车最大的债权人，被欠1300余万元。

　　小鸣单车的上游生产商遭遇的困境并非行业个案。2017年共享风口上，面对蜂拥而至的订单，不少自行车厂商纷纷扩大产能，却迟迟等不来互联网公司的回款。

　　天津市武清区王庆坨镇聚集了数百家自行车上游厂商，《财经》记者在王庆坨镇的走访中发现，包括钢管厂（自行车原材料），车筐、车架等零件厂，以及整车组装厂商，都因共享单车短暂的风口受到影响。每家共享单车公司的倒下，背后都有濒于破产的上游厂商。

　　张亮在自行车行业打拼20多年，在王庆坨有两家全资车架厂，由于回款未到，其资金链也因此断裂，不得不出售一家工厂。厂房里四分之一的面积用来屯放积压物资，由于造价较高且形状与普通自行车不同，脱手这些材料并不容易。无奈之下，张亮把每件50元的车架以16元价格处理，且要花费11元的人力成本改造。

　　从广州市天河区高塘产业园周边的高楼上远眺，能看见天政路一片围蔽的巨大空地上五彩斑斓，杂草丛生处，堆满着数千辆颜色各异的共享单车，大多损坏挤压在一起，有些车还不时发出“嘀嘀”的异常声音。这个共享单车“坟场”里，一堆浅蓝色的废车区域引人注目。许多小鸣单车或轮胎变形、或没有车把、或链条已生锈打结，数百辆车身纠缠在一起，有数米高。

　　关斌称，目前全国有20多万辆小鸣单车，或可正常使用，但处于失控状态。悦骑公司破产后，这些单车无人看管多已损坏，其中数百辆流落到广州的单车“坟场”中。除了大量债务，这是小鸣单车遗留的另一个大麻烦。

　　倪烨中介绍，破产管理人正在与中国再生资源开发有限公司接触，协助回收全国范围内的小鸣单车。但从市场报价来看，虽然这些单车量很大，但回收时可能并不值钱。

　　目前，需要结束悦骑公司与相关联公司的诉讼且回收单车后，挽回悦骑公司的损失，这桩破产案才能步入下一个程序，向所有债权人进行债务清偿。届时，小鸣公司将迎来另一挑战——既成事实的押金“挪用黑洞”将如何解决？

　　破产清算时，债权法律性质的不同决定了其清偿顺位，法院需要首次对押金的性质在共享经济背景下作出认定。

　　北京大学法学院副院长薛军认为，一般意义上的押金是质押物，用户交给共享单车企业时，只转移货币的占用不转移所有权。理论上，消费者可以不经过破产程序，直接行使破产法上的别除权，取回即可。但押金如果没有特定账户予以特定化，而是混同于企业的其他款项时，就沦为企业一般的款项，成为企业对消费者的债务，要经过破产清算程序按比例清偿。因此押金的特定化是关键。

　　按照《破产法》，破产企业的债务清偿顺序依次为职工债权、税款、普通债权。担保债权不需要参与破产分配，优先于其他债权获得清偿。

　　如果法院最终认定用户押金并不优先于其他债权获得清偿，则意味着，用户押金将排在职工债权等之后，最终返还用户手中的押金可能“缩水”。

　　目前，监管和法律界对押金能否用于生产经营并无共识的背景下，共享单车企业押金挪用已成现实。死于押金挤兑的小鸣单车之外，更多企业仍在面临押金池苦恼，尚无解决方案。

　　今年6月初，多家自媒体爆料称“小黄车要黄”，一时间爆发大规模用户退押金现象。《财经》记者从ofo小黄车方面得知，6月4日至8日，退押金对于ofo现金流的影响在1亿元以上。其公司CTO于信向《财经》记者透露，正在与政府协商，设立押金准备金率，确保账上永远有一定比例的押金供用户退款使用，这样基本可防止押金挤兑的风险。

　　类似小鸣单车留下的押金黑洞问题，也可能在每一个存续的共享单车平台上出现。6月28日，深圳市交通委员会发函，要求悦骑公司将遗留在深圳市的自行车全部回收。“并不是简单地把产品放在市场上就好，它所带来的后续问题是乘几何倍数增加的。”2015年底，邓永豪接受财视media采访时曾这样说。孰料此语成谶。

　　（实习生闻雨对此文亦有贡献）

　　（本文首刊于2018年7月23日出版的《财经》杂志）

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