P2P“爆雷”潮蔓延至重庆 财缘网债务逾期停止发标

（图片来源：全景视觉）

经济观察网 记者 张晓晖 P2P平台“爆雷”风潮已经蔓延到了重庆。

2018年8月1日下午三点，数十名投资人聚集在财缘网的会议室与实际控制人周春林商讨逾期债务如何才能够得到解决。

一位不愿意透露姓名的财缘网工作人员对经济观察网记者表示，早在一个月前，财缘网就出现了债务逾期，当时对投资人（债权人）的协商结果是展期，但展期之后，债务仍然未能还上。一部分人投资人已经收集证据准备报警，一部分投资人处于观望状态。

财缘网的实际控制人周春林一直没有对公司员工和投资人解释发标后资金具体流向，目前根据投资人自己的初步统计，债务逾期的总金额大约为4400余万元。

网贷之家对财缘网的信息公布非常有限，预期收益率和预期投资期限均为空白，当然，跟网贷之家有着千丝万缕关系的投之家也已经爆雷，网贷之家公布的财缘网信息参考可信度有限。

经济观察网记者发现，目前财缘网的网站www.caiyuan888.com仍然能够正常登陆，已经没有任何发标项目。

财缘网于2014年10月成立，运营主体为重庆光华众投科技有限责任公司（下称“重庆光华”），注册资本2600万元，最初的名字是光华财缘网，后来隐去“光华”二字就叫财缘网。目前重庆光华的法人代表为雍晓琼，知情人士向经济观察网记者表示，雍晓琼为周春林妻子，财缘网炸雷之后，周春林准备前往工商局变更公司法人代表，但遭到投资者人的阻拦。

财缘网2014年成立之初排场铺得很大，独家承办了首届西部互联网金融高峰论坛，并有多名专家为其站台。周春林的简历显示，其1974年出生，毕业于西南财经大学，因此最初的名字——光华财缘网的光华两个字，也与西南财经大学光华教育中心有着密切联系。成立之初，光华财缘网对外一度宣传为：光华财缘网是在西南财大光华教育中心领导下，以西财光华系列金融公司联合投资组建的一家大型专业的互联网金融平台。

2016年1月，财缘网荣获“中国西部十佳金融创新企业”称号，周春林荣获“中国西部十大金融创新人物”； 2017年3月，财缘网被重庆日报《重庆之最》评为十大最受信赖P2P公司之一；2017年6月，财缘网与重庆富民银行签订资金存管合作协议。

周春林对外接受媒体采访时候曾表示：互联网解决了时间和空间的问题，它真正使地球变成了一个地球村。互联网精神是“开放、平等、分享、协作”。而借助互联网金融这个模式，能让金融的发展突破许多限制和壁垒，金融被人们用互联网方式从“神坛”上请下来，不再只是权贵的游戏。互联网金融可能以后会超越银行，因为它解决了时间、空间包括流量的问题，理论上可以做到无限大。

2018年8月1日，财缘网因为债务逾期而“炸雷”，最终没有实现周春林无限大的互联网金融之梦想。

上述财缘网工作人员透露，现在财缘网的工资只发了最低标准2000元人民币，公司不同意任何人辞职。在这位工作人员看来，平台出事的征兆在数个月前就已经有所体现，他们经手的财缘网的发标项目业务，竟然没有任何抵押物。

经济观察网记者将继续追踪报道。