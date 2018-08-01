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Grab即将宣布新一轮20亿美元的融资 估值110亿美元

Grab即将宣布新一轮20亿美元的融资 估值110亿美元
2018年08月01日 19:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月1日晚间消息，《华尔街日报》今日援引多位知情人士的消息称，东南亚打车服务公司Grab即将宣布新一轮约20亿美元的融资。

　　这些知情人士称，本轮约20亿美元的融资包括丰田汽车之前宣布的10亿美元投资。其中一位知情人士还称，新一轮融资为Grab估值110亿美元。

　　有业内人士称，这笔融资将为Grab迎接竞争对手的挑战提供额外的资金支持。Grab在东南亚打车服务市场的主要竞争对手包括Go-Jek，后者是是印度尼西亚的第一家“独角兽”科技公司，获得了腾讯京东的投资。

　　今年3月底，Uber宣布把东南亚地区业务出售给Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

　　但这笔交易遭到了新加坡和马来西亚等政府的反对，担心Grab垄断当地的打车服务市场。

　　上个月，丰田汽车宣布对Grab投资10亿美元，并表示双方将在东南亚MaaS(物联网即服务)领域展开深度合作。

　　Grab表示，这是汽车制造商对东南亚打车服务行业有史以来规模最大的一笔投资，将帮助Grab拓展O2O业务的覆盖范围，包括外卖业务GrabFood和电子支付业务GrabPay。(李明)

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