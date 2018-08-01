工信部：上半年规上互联网企业完成业务收入4171亿元

原标题：上半年规上互联网企业完成业务收入4171亿元 同比增长22.9%

来源：工信微报

2018年上半年互联网和相关服务业运行平稳

2018年上半年，我国互联网和相关服务业①运行总体平稳，业务收入和营业利润同步增长。分领域看，网络游戏、影音直播等手机应用发展较好，电子商务平台收入增长突出，公共生活服务平台服务规模稳步扩大。

一、总体运行情况

互联网业务收入增速超过20%。上半年，我国规模以上②互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入4171亿元，同比增长22.9%，在去年同期较高基数上保持快速增长。主要省份保持快速增长发展态势，互联网业务收入总量居前三位的广东、上海、北京互联网业务收入分别增长27.8%、22.2%和31.5%。

研发投入规模不断扩大。上半年，全行业研发投入282亿元，同比增长17.1%。

二、分业务运行情况

互联网企业在网络视频、移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断，带动互联网信息服务收入保持稳步较快增长。

（一）信息服务业务

上半年，信息服务收入规模达3783亿元，同比增长23.3%，占互联网业务收入比重为90.7%。其中，电子商务平台收入1455亿元，同比增长38.9%；网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入907亿元，同比增长23.3%,今年以来呈高位回落态势。

（二）互联网数据中心业务

上半年，互联网企业完成互联网数据中心业务收入48.6亿元，同比下降1.5%，降幅较一季度收窄8.6个百分点；截至6月末，部署的服务器数量达125.5万台，同比增长35.5%。

（三）互联网接入服务

上半年，互联网企业完成互联网接入业务收入83.8亿元，同比下降24.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。

三、我国移动应用程序（APP）数量增长情况

我国市场上移动互联网应用规模继续扩大。截至2018年6月底，我国市场上监测到的移动应用为421万款。6月份，我国第三方应用商店与苹果应用商店中新上架8.8万款移动应用。截至6月底，我国本土第三方应用商店移动应用数量超过240万款，苹果商店（中国区）移动应用数量超过181万款。

游戏类应用数量遥遥领先。截至6月底，游戏类数量为130.6万款。生活服务类应用规模达56.3万款，排名第二。排名第三和第四的分别是电子商务类应用和主题类应用，规模分别为42.1万款和36.9万款。

四类应用下载量超过千亿次。截至6月底，第三方应用商店分发累计数量超过1.38万亿次。游戏类应用、系统工具类应用、社交通讯类和影音播放类应用下载量均超过千亿次，分别为2488亿次、2327.8亿次、1774.9亿次和1662.2亿次，其中游戏类应用和系统工具类应用下载量均突破两千亿次。

注：我们将手机应用程序划分为游戏、影音播放、生活服务、资讯阅读、日常工具、社交通讯、系统工具、办公学习、拍照摄影、运动与健康、电子商务、网络支付、智慧物流、互联网金融、主题、外文等16个领域。

①统计对象是持有增值电信业务许可证的企业

②指上年度互联网和相关服务收入300万元以上，完成年报工作的省份按照2017年检结果核定

来源：工业和信息化部运行监测协调局