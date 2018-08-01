部分在线家教成PPT演示课 师生间心照不宣混时间

原标题：线上放PPT 学生线下玩游戏 部分在线家教“混日子”

新华社杭州7月31日电（吕昂 蒋元）暑期热，暑期家教更热。随着移动互联网普及，在线家教以其“突破地域限制”“不用家长接送”等优势近来成为暑期教育培训市场新宠，学生不用头顶烈日就能接受“名校学霸”辅导。但由于缺少约束机制，网络两端往往教学互动不足，部分在线家教甚至变成“PPT演示课”，师生间“心照不宣”地混时间，教学质量堪忧。

北京某985高校经济专业大二学生小萍，暑假通过一家知名在线家教平台给浙江的高二学生小昊辅导英语，虽然赚的比线下当家教要多，但每堂课的60分钟她都觉得是“折磨”。

“小昊英语基础差，求学欲也不强，就是为了应付爸妈，又方便偷懒才选择在线家教。”小萍说，最初也想认真教学帮助学生提升，但对方经常爱理不理、顾自玩手机，一来二去她也接受了这份“默契”，每次上课只需按键播放课件就能轻松赚到课时费。

据了解，像这种“默契课”并非个案，多位大学生家教表示在线辅导中遇到过不认真、不配合的学生，一开始还想尽办法调动学生积极性，时间长了也就适应了这种混时间的教学模式，像英语基础的“比较级和最高级”知识点可以拖着教上十节课，“反正学生也不急、问了问题也不搭理。”

杭州家长王女士表示，孩子上这种在线家教时总是很安静，她很奇怪这样“沉默”的教学能有什么效果，但是拗不过孩子“指定”要在家里上在线家教，不想出门晒太阳，也只好抱着“学总比不学好”的心态支付两三百元一节的学费。

另一方面，各大在线教育平台通常也号称有技术措施应对此类现象，但约束力并不强。有平台推出家长专用APP，可通过旁听课程来监督师生教学。但不少家长表示，让孩子上在线家教本就因为自己“没时间”“听不懂”，只要确保孩子暑假上了这些课程，也就“睁一只眼闭一只眼”，对于教学效果则难以评价。

余杭高级中学高三班主任杨亮认为，在线教育虽然方便，但却更适合学习自主性强的学生，家长需要根据孩子的学习特点谨慎选择培养方式，而不是简单地“抛给老师”。

“即便是大学生在线当家教，也要做到‘为人师表’，学会与学生共鸣，而不能把教育当成‘买卖’。”杨亮表示，平台同时也要提升技术手段，把教学监管落实到位，不能让在线家教“变味”。（完）