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平台1至5元出售淫秽小视频 一嫌疑人1年获利购房5套

平台1至5元出售淫秽小视频 一嫌疑人1年获利购房5套
2018年08月01日 18:51 澎湃新闻
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　　原标题：涉黄平台1至5元出售淫秽小视频，一嫌疑人1年获利购房5套

　　澎湃新闻记者 张刘涛 通讯员 王一彬

　　浙江遂昌县警方日前破获1起传播淫秽物品牟利案件，其中一名犯罪嫌疑人依靠传播淫秽物品非法获利，短短1年内购置了5套房产。

　　澎湃新闻1日从遂昌警方获悉，该案中，警方先后抓获嫌疑人12名，扣押手机75部，电脑22台，房产5套，暂扣非法获利650万元。警方初步统计，该案涉案金额超过3500万元。

　　由于案情重大，该案被公安部、全国“扫黄打非”办公室挂牌督办，并与今日移送检察院审查起诉。

警方在犯罪嫌疑人窝点查获大量现金。 警方供图警方在犯罪嫌疑人窝点查获大量现金。 警方供图

　　平台创始人一年获利500余万

　　2017年9月25日，遂昌警方发现一个群众举报的付费观看涉黄小视频案件线索，经侦查，发现1个名为“23”打赏平台网站以批量出售淫秽视频非法获利。

　　警方介绍，“23”平台通过用户使用微信平台打赏功能，在平台网站上传淫秽短视频、图片后，自动生成打赏链接和二维码，然后由用户将该链接、二维码发至不同qq群、微信群、漂流瓶、摇一摇等网络媒介。网友点击链接，每部支付1~5元赏金后观看。

　　平台收取的观赏费用，在收取23%手续费后，剩余赏金返还给上传淫秽视频、图片的用户。为了规避相关部门查处，该平台网站还以微信公众号的形式为下线用户提供入口，下线用户注册微信即可进入平台上传淫秽视频、图片。

　　很快，该平台创始人陆某峰进入了警方视野。经查，陆某峰，男，江苏人，37岁。“23”平台创始人，2015年陆某峰在某网络公司离职后，自行程序设计开创了“23”平台。

　　据介绍，在抓获的下线用户中，往往一个用户的一个微信账号里就有50多个微信群，一个群里有将近500多个人，通过上千个下线用户带群传播，每天所得数额非常庞大。

　　陆某峰向警方交代，平台上线1个月，他便入账数十万，短短一年共获利500余万元。此后他利用获利资金购买了写字楼、商品房5套。

犯罪团伙成员用来作案的部分工具。犯罪团伙成员用来作案的部分工具。

　　犯罪团伙反侦察能力强

　　警方深入调查发现，在获得巨大收益后，陆某峰将“23”平台以100万元的价格转让给了33岁的广东籍男子郑某贵。

　　据陆某峰供述，虽然平台日进斗金的感觉让他兴奋，但他知道这是违法的，年近40岁的他开始害怕，加上未婚，他打算关掉平台过普通日子。

　　郑某贵曾是陆某峰的同事兼好友，毕业于广东某知名大学，从小学到大学乃至研究生的成绩都数一数二，自学并精通计算机，因创业失败欠债数十万元。

　　经查，2017年7月，郑某贵接手该平台后，便带领骨干团伙将平台工作地点由江苏转至广东佛山，并在高档写字楼租下两间办公室，分早中晚三班24小时运营。

　　33岁的郑某贵凭借超群的计算机能力，带出了技术团队，赚钱的念头越来越大。此后“23”平台降低了对淫秽视频的审核，从而获得更多的下线用户。就这样，该平台每天有上万个淫秽视频上传，短短几个月内就获利300余万元。

　　高智商学历的郑某贵具有很强的“反侦察”能力。办案民警告诉澎湃新闻，郑某贵团伙为了逃避警方打击，将每天生成的链接观看时间设置为不超过72小时即自动删除，并且将非法所得提现存放。数据及时删除，资金不存银行的“反侦察”方案，给警方侦查取证带来了很大障碍。

　　通过层层摸排掌握全面线索后，遂昌警方于今年1月27日组织精干警力赶赴广东，一举捣毁了该传播淫秽物品团伙。

　　据参与抓捕的警员介绍，在嫌疑人窝点的每个房间，警方都搜到了大量现金。其中郑某贵家中保险箱内查获120余万元现金，在其房间查获4万余元现金。

平台涉黄警方
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