韩国拟明年推出本土“支付宝”服务 当前信用卡占75%

新浪科技讯 北京时间8月1日晚间消息，韩国央行“韩国银行”周二宣布，计划在2019年上半年推出类似于中国的“支付宝”或“微信支付”这样的移动支付服务，旨在削减银行卡网络为消费者和商家带来的“社会成本”。

韩国银行表示，这种基于智能手机的移动钱包服务将允许消费者和商家之间进行转账，而无需中介机构的介入，例如银行卡网络，后者涉及到卡片公司、支付网关提供商和虚拟账号支付解决方案提供商等。

韩国银行的官员们在新闻发布会上称，将来只需要一款手机App，用户就可以通过扫描二维码的方式，将资金从银行账户中取出并转给商家。当然，手机App应用将内置用户验证系统，包括密码或指纹等。

韩国银行电子金融部门负责人Lee Jong-yeol称：“原本多层次的支付和结算过程将被压缩到最小，从而降低佣金费用。”，他预计，将来商家支付的佣金将低于1%。

韩国银行表示，计划在今年9月前为这种移动钱包服务制定一套技术标准，2019年上半年推出服务。愿意与韩国银行合作的商业银行，将于今年11月开始进行系统的开发。

如果一切顺利，该移动支付系统有望成为韩国金融客户和商家的替代方案。当前，银行卡在韩国是主要的支付方式。韩国银行的数据显示，截至2017年信用卡支付占据韩国消费者支付的75.4%。

韩国银行官员Lee Byoung-mok称，信用卡网络复杂的结算系统还导致了更高的社会成本。(李明)