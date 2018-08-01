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拼多多盘前股价下跌超8% 今日被上海市工商局约谈

拼多多盘前股价下跌超8% 今日被上海市工商局约谈
2018年08月01日 16:56 新浪科技
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拼多多盘前股价下跌超8% 今日被上海市工商局约谈
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　　新浪科技讯 北京时间8月1日下午消息，拼多多（Nasdaq：PDD）盘前股价下跌1.88美元，降至20.71美元，跌幅达8.32%。拼多多昨日收盘价为22.59美元，市值为250.25亿美元。

　　今天上午，国家市场监督管理总局表示，高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。 

　　随后，上海市工商行政管理局发布消息称，7月31日，市区两级工商和市场监管部门已经约谈拼多多平台经营者，要求其立即开展自查自纠，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的问题进行整改，切实维护消费者合法权益。

　　上海市工商行政管理局还表示，长宁区市场监管局已经根据市工商局要求，对媒体反映的侵权假冒、傍名牌等问题开展调查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。

　　针对国家市场监督管理总局的表态，拼多多发表声明并回应称，将全力配合工商、市场监管部门开展调查。

　　拼多多表示，将进一步严厉打击平台上侵权假冒商品，努力达到社会和广大消费者的期望。同时，拼多多也真诚欢迎社会各界群策群力，形成打击侵权假冒商品的社会共治局面，共同为最广泛消费者提供更好的服务。

拼多多股价下跌
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