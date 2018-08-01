雷军旗下风投入股的P2P出事：平台展期三月 员工离职

在刚刚过去的7月，网贷爆雷声不断。 在这其中，雷军旗下的小米与P2P产生了一番纠葛。然而就在近日，他旗下风投入股的P2P又出问题了。

昨夜，就在升妹儿在床上辗转难眠刷朋友圈之时，有投资人向升妹儿反馈草根投资逾期了。

草根投资累计成交额已超800亿元，之前更是上市公司、国资乃至雷军旗下风投入股。对此，升妹儿决定前往公司一探究竟。

草根投资发生逾期 部分员工已离职

今一大早，升妹儿特意早起，直奔草根投资在杭州市余杭区梦想小镇的办公地址，通过现场一番打探，升妹儿发现草根投资已经发生了逾期，并且有一部分员工离职。

当赶到草根投资的办公地点时，现场聚集了大批草根投资的用户也就是平台投资人，据现场目测初步估计至少有一百多人。据一些投资人反映，他们是因为在草根投资平台上投资的产品发生了逾期，才来的现场，一位投资人坦言反问道“不逾期的话，谁会在这里？”

现场投资人告诉升妹儿，昨天的时候（也就是7月31日）很多投资人的产品就已经到期了，但资金却并没有到账。并且昨天白天的时候，草根投资的员工都是正常上班，但到了晚上却突然集体离职了，今天草根投资的办公场所也没有看到他们的员工。很多投资人都是在草根投资的办公地点焦急的等待，不少都是从昨天晚上一直呆在这里，一夜蹲守。

在登记投资人诉求

今天上午升妹儿到达时，也看到了很多特勤人员在此，维护现场秩序，同时也有余杭区仓前派出所的人员在此收集投资人所填写的资料。所需填写的资料是一张名称为“余杭区公安分局涉众型犯罪报警登记表”的表格，升妹儿现场看到很多投资人都在三五成群聚集在一起填写，主要内容是填写个人信息，投资草根平台的时间、金额、何时到期等关键信息。

余杭区公安分局涉众型犯罪报警登记表

但上述派出所人员表示，他们也是接到了通知过来帮忙，具体是否立案不是由他们决定，该人员对于更多的细节则表示不了解，他们负责登记、接待，投资人有什么诉求，可以帮忙反映。

在今天上午11时许，草根投资的董事长金忠栲现身，并且一间大会议室现场向投资人说明情况、解答问题。金忠栲表示，对于昨天爆出来的逾期，平台接下来会对核心企业展期，因为觉得他们是有能力在未来三个月的时间完成兑付。

他表示现在很多借款人逃废债很严重，他们的风控、贷后、催收几乎每个人都在外面跑。

有投资人表示履约保证计划的保险公司都矢口否认和草根投资有合作，质疑虚假宣传，金忠栲表示他们不是直接和保险公司合作。不过升妹儿注意到，这一番表示显然没有让现场的投资人满意。

有投资人提问到底哪些项目会被展期，还是说所有的都会展期？金忠栲表示只是一些核心企业会选择展期，对于核心项目到底是哪些、如何选择，会在下午发布相关公告。

投资人还质疑草根投资的员工为何昨晚集体离职？金忠栲回答称，公司所在园区有其他公司，离职的人不一定都是平台的，他们也确实有一些网络团队人员离职，但高管团队都在，并且等一下他们也会集体亮个相，但截至此次沟通结束升妹儿也并未见到高管团队集体亮相。

草根投资宣称上线“双保险"

曾获雷军旗下顺为资本千万美元投资

公开信息显示，草根投资运营主体为浙江草根网络科技有限公司，于2013年成立。实缴注册资本超过2亿元。草根投资官网介绍显示其主要为有投融资需求的小微企业及个人用户提供资理财服务。

据天眼查信息显示，目前草根投资共有五位股东，其中前三大股东分别为金忠栲、广州汇垠沃丰投资合伙企业（有限合伙）、拉萨美格投资合伙企业（有限合伙）、对应的出资额分别为11336.16万元、4255.32万元、3700万元。对应的持股比例分别为56.10%、21.06%、18.31%。

而早在2015年，草根投资曾宣布获得雷军旗下顺为资本A轮千万美元投资。据顺为资本官网介绍，顺为资本创立于2011年，管理三支合计17.5亿美元的美元基金和两支20亿元的人民币基金。出资人主要来自于主权基金、家族基金、基金中的基金及大学基金会等国际顶级投资机构。在草根官网的主页上，也显示着其参与投资风投系机构为顺为资本。而在顺为资本的官网上的投资案例中也有草根投资的名字出现。

草根投资是顺为资本的投资案例之一

在此前，每日经济新闻也曾就小米手机与P2P平台进行过报道。据每日经济新闻7月22日《“米粉”踩雷P2P：通过小米买了28家P2P产品，出问题的竟有18家》报道中提到，小米手机曾在小米VIP、小米运动中帮P2P平台推广，此前通过“小米运动”App和小米VIP的每日任务，用户可以下载一些P2P理财平台，并且得到返小米产品、返现金之类的奖励。文中曾列出不完全统计的明确出问题平台，报道中显示，目前，小米已经将这些P2P理财平台下架。

一周前曾推出爆款加息项目 送认股权、红包、现金券

值得一提的是，在7月25日，草根投资还曾在其官方微信公众平台宣布，其获得的D轮融资的5亿元已全部到账，剩余资金也正在交付中，具体信息后期完成相应手续再度公示。此前不久，草根投资也曾在其官网上发布公告宣称，其已与汇银控股集团有限公司（股份代码：01178.HK）订立战略合作协议，公告表示，于公告日期，汇银控股集团（股份代码：01178.HK）的董事会中的名单中包括草根投资的法人代表金忠栲。

而在其官方微信公众平台上，升妹儿发现，一周前，草根投资即以”5亿到账，上市在即“为由，推出了加息爆款项目。该爆款项目显示，1月标利率10.5%，2月标12%，3月标14.3%，半年标14.6%，一年标则高达15.6%。同时，草根投资在该爆款项目中，准备空气净化器、手机和万元现金等奖品，鼓励投资者加大净增投资金。

以”5亿到账，上市在即“为由，推出加息爆款项目

此外，草根投资在其官方微信公众平台上还表明由于其将开启上市之路，在其活动期间，累计投资金额大于等于100万元的用户将有机会获得优先认购权。同时也发放各种奖品、红包等作为奖励鼓励投资人投资。

曾为“阜兴系”旗下子公司巨额授信 被指涉嫌虚假宣传

值得一提的是，草根投资曾宣布其与保险公司达成合作，为广大草粉提供了履约保证保险。升妹儿注意到，在草根投资发布的宣传图片中有着“草根联合PICC”的字样。但随后，广州人保财险于7月31日，在其官方微信公众号中发布澄清公告，在公告中，广州人保财险明确表示，其从未与浙江草根投资有限公司、浙江草根网络科技有限公司等草根系列公司进行过合作，与草根投资之间不存在任何保险合同关系，其将密切关注事态的发展，并着手收集相关证据向有关公安机关报案，通过法律手段维护其公司权益。

此前，每日经济新闻也曾在6月30日对草根投资进行过报道。据每日经济新闻6月30日报道的《“阜兴系”惊动市场 草根投资曾为其旗下公司巨额授信》中显示，草根投资的一份投资项目与阜兴集团有关。当时记者通过工商信息和标的资料图对比发现，草根投资的该项目标的与一家名为“杭州钡耐贸易有限公司”（以下简称“钡耐贸易公司”）信息相吻合，钡耐公司正是阜兴集团旗下的公司。

在该产品的项目资料图中，记者发现，虽然该项目资料图部分已打码，但在标的项目的机构信用代码证图片上，记者发现一枚印有“杭州钡耐贸易有限公司”字样的公章，随后记者通过工商信息对比发现，该标的项目营业范围与杭州钡耐贸易公司的经营范围吻合。随后，记者向草根投资求证此事，草根投资的工作人员向记者表示，草根投资确实是向钡耐贸易公司进行过一两亿元的授信，截止到当时发稿，仍有存量还未还完，而草根投资工作人员也表示钡耐贸易公司的连带责任担保人旗下有一家酒店，有能力偿还。

天眼查资料显示，钡耐贸易公司共有阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称为“阜宁稀土”）和阜锌投资管理有限公司（以下简称为“阜锌投资”），两位大股东，分别持股70%和30%。

其股东之一阜宁稀土的法人代表则为朱冠成，而朱冠成正是近期阜兴集团失联的实控人朱一栋的父亲。而另一股东，阜锌投资则是阜兴集团持股100%的全资子公司。也就是说，钡耐的两位大股东均与阜兴有着一定的关联。而草根也因巨额授信钡耐，在债权方面与“阜兴系“有着一定的关联。

草根投资2018年第二季度运营报告

据草根投资官网信息显示，截止到2018年6月30日，草根投资累计成交额突破840亿元，据其公布的2018年第二季度运营报告显示，第二季度项目成交额总计51.63亿元，第二季度创收额总计为2.25亿元。