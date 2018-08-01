总在“被卖身”的ofo：不卖 我能养活自己！

如果要用一句话形容这一两年的单车市场状态，那就是疯狂融资，野蛮投放。

大浪淘沙之后，剩下也只有摩拜、ofo和阿里的亲儿子哈罗单车了；抛开哈罗单车不谈，摩拜和ofo大概就像“北乔峰、南慕容”，总在相互较劲，也总在被比较。

“小冤家”ofo与滴滴

当摩拜投向美团的怀抱时，众人理所当然的认为ofo与滴滴也会牵手。而ofo与滴滴确实像一对冤家，分分合合的叫人看不明白。

ofo与滴滴当然有过亲如兄弟的时期，2016年滴滴领投c轮，让ofo渡过c轮生死局考验，尔后滴滴与ofo便开始了长达一年多的蜜月期。

就在外界以为，滴滴与ofo亲密关系会一直保持下去直到滴滴将ofo收购时，ofo却与滴滴渐行渐远，甚至传出“撕破脸”的传闻。

ofo创始人兼CEO戴威，27岁的他在一个又一个复杂的商业旋涡中，无疑是一个有理想有血气的年轻人，“坚持独立发展，探索行业未来”一直是这个90后掌舵人的原则，所以当有分歧时，戴威也果断选择分手，所以才会有外界评论的：任性如戴威，真是一朵奇葩。

连吃瓜群众都忍不住发问：ofo真的不再考虑一下滴滴吗？

总在“被卖身”的ofo

从ofo与滴滴的蜜月期、到反目、到摩拜卖身美团、再到如今，ofo被卖身的说法一直没有听过。说是被卖身，当然是因为每一次传言四起时，ofo否认回应之快速度：我没有啊，别瞎说，那是谣言。火急火燎的否认，应该就是传言吧。。。

而从那篇《小黄车快黄了》的文章出来后，ofo被架在火上烤起，它就一直面对这些质疑之声。一直到本周，7月30号，ofo与滴滴合并之声再起，ofo依然火速否认，我们已经记不清这是ofo的第几次否认声明了。

这一次，ofo否认的态度一如从前，滴滴不予置评的态度就显得有点暧昧，不否认也承认，到底是传言还是只是价格没谈拢，真真假假让人真的看不清楚了。

其实关于ofo总在被卖身，私以为还是因为ofo太过“特立独行”的原因。今年以来，摩拜被美团收购，哈罗背靠阿里，ofo却始终独自前行。或许大家都想知道一身反骨的ofo到底会不会屈就现实，于是乎，一点风吹草动也被无限放大。

更想自证能力的ofo

传言不断的时候，坚持独立发展的ofo，更是想各种办法自证能力。

近几个月，ofo动作不断，先是停止了与芝麻信用的免押金骑行，尝试自建信用体系，还多角度推进商业化证明变现能力，并收缩了部分海外战线聚焦重点市场；上周，ofo把骑行年卡费用调整为原价的一半，并进行各类社交化营销拉拢用户。

在上周ofo推出优惠活动时，对外宣称，“自我造血能力实现了质的飞跃”，尽管如此，质疑之声也没有因此平息。

毫无疑问，变现是共享单车最主要的难题，如果能解决这个普遍性问题，无论是ofo还是其他共享单车选手，未来发展路径都会顺畅很多。骑行收费、车身广告、流量变现，ofo正在争分夺秒的找到出路。

路漫漫其修远兮，一心想独立发展的ofo前途未卜，不知它年轻的掌舵人戴威又能满腔热血，怀抱梦想坚持到何时，会否探索出行业的未来？

世间事循环往复，ofo的未来就正如随大流还是踽踽独行的选择，也正如梦想还是现实的选择......这些答案也只能留给时间去揭晓了。