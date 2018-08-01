新浪科技> 互联网 > 正文

总在“被卖身”的ofo：不卖 我能养活自己

总在“被卖身”的ofo：不卖 我能养活自己
2018年08月01日 13:44 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　总在“被卖身”的ofo：不卖 我能养活自己！

　　如果要用一句话形容这一两年的单车市场状态，那就是疯狂融资，野蛮投放。

　　大浪淘沙之后，剩下也只有摩拜、ofo和阿里的亲儿子哈罗单车了；抛开哈罗单车不谈，摩拜和ofo大概就像“北乔峰、南慕容”，总在相互较劲，也总在被比较。

　　“小冤家”ofo与滴滴

　　当摩拜投向美团的怀抱时，众人理所当然的认为ofo与滴滴也会牵手。而ofo与滴滴确实像一对冤家，分分合合的叫人看不明白。

　　ofo与滴滴当然有过亲如兄弟的时期，2016年滴滴领投c轮，让ofo渡过c轮生死局考验，尔后滴滴与ofo便开始了长达一年多的蜜月期。

　　就在外界以为，滴滴与ofo亲密关系会一直保持下去直到滴滴将ofo收购时，ofo却与滴滴渐行渐远，甚至传出“撕破脸”的传闻。

　　ofo创始人兼CEO戴威，27岁的他在一个又一个复杂的商业旋涡中，无疑是一个有理想有血气的年轻人，“坚持独立发展，探索行业未来”一直是这个90后掌舵人的原则，所以当有分歧时，戴威也果断选择分手，所以才会有外界评论的：任性如戴威，真是一朵奇葩。

　　连吃瓜群众都忍不住发问：ofo真的不再考虑一下滴滴吗？

　　总在“被卖身”的ofo

　　从ofo与滴滴的蜜月期、到反目、到摩拜卖身美团、再到如今，ofo被卖身的说法一直没有听过。说是被卖身，当然是因为每一次传言四起时，ofo否认回应之快速度：我没有啊，别瞎说，那是谣言。火急火燎的否认，应该就是传言吧。。。

　　而从那篇《小黄车快黄了》的文章出来后，ofo被架在火上烤起，它就一直面对这些质疑之声。一直到本周，7月30号，ofo与滴滴合并之声再起，ofo依然火速否认，我们已经记不清这是ofo的第几次否认声明了。

　　这一次，ofo否认的态度一如从前，滴滴不予置评的态度就显得有点暧昧，不否认也承认，到底是传言还是只是价格没谈拢，真真假假让人真的看不清楚了。

　　其实关于ofo总在被卖身，私以为还是因为ofo太过“特立独行”的原因。今年以来，摩拜被美团收购，哈罗背靠阿里，ofo却始终独自前行。或许大家都想知道一身反骨的ofo到底会不会屈就现实，于是乎，一点风吹草动也被无限放大。

　　更想自证能力的ofo

　　传言不断的时候，坚持独立发展的ofo，更是想各种办法自证能力。

　　近几个月，ofo动作不断，先是停止了与芝麻信用的免押金骑行，尝试自建信用体系，还多角度推进商业化证明变现能力，并收缩了部分海外战线聚焦重点市场；上周，ofo把骑行年卡费用调整为原价的一半，并进行各类社交化营销拉拢用户。

　　在上周ofo推出优惠活动时，对外宣称，“自我造血能力实现了质的飞跃”，尽管如此，质疑之声也没有因此平息。

　　毫无疑问，变现是共享单车最主要的难题，如果能解决这个普遍性问题，无论是ofo还是其他共享单车选手，未来发展路径都会顺畅很多。骑行收费、车身广告、流量变现，ofo正在争分夺秒的找到出路。

　　路漫漫其修远兮，一心想独立发展的ofo前途未卜，不知它年轻的掌舵人戴威又能满腔热血，怀抱梦想坚持到何时，会否探索出行业的未来？

　　世间事循环往复，ofo的未来就正如随大流还是踽踽独行的选择，也正如梦想还是现实的选择......这些答案也只能留给时间去揭晓了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有