围剿拼多多：市值已蒸发近400亿元 遭工商局约谈调查

原标题：“围剿”拼多多！近400亿市值没了，“假奶粉”山寨货刷屏，工商局约谈调查！

中国基金报 泰勒

在美国纳斯达克上市没几天，针对拼多多的口诛笔伐从未消停，所受舆论远大于想象，“假货”、“山寨”、“低劣”，这些围绕着拼多多的热词，让这家3岁的电商平台陷入了舆论的风口浪尖。

而刚刚，国家市场监督管理总局要求上海市工商局约谈拼多多。

市场监管总局回应“拼多多”售假：

展开调查，构成违法将严肃处理

8月1日，国家市场监督管理总局公告称，高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。

拼多多上的“假奶粉”？

一张“拼多多平台上7.5元售卖原价888元的贝因美红爱+奶粉”的图片在网络上广为流传。在这张图片的基础上，不少媒体发布了质疑电商行业出售假奶粉、过期奶粉的相关报道，引发舆论广泛关注。在不少消费者、媒体看来，7.5元的奶粉价格低得令人咋舌甚至不安。

有其他网友特意去下载了拼多多，发现“贝因美红爱”没有7.5的，但有23的，特地去京东也搜了下贝因美红爱做比对，一个23一个358。他评论称：拼多多如果真卖假奶粉，那跟我们天天骂的三鹿、长生又有什么区别呢？

拼多多联合创始人达达解释，7.5元的标价实为商家引流时使用的菊花晶的标价，并非奶粉的标价，奶粉的标价实际上是19.9元，与淘宝网同类型产品价格一致。他宣称，拼多多平台从未出现婴幼儿假奶粉、过期奶粉。

不过拼多多也承认，与淘宝等平台一样，有些商家会售卖一些低价的品牌奶粉，这些奶粉主要是临期奶粉，占到整个奶粉行业销售额的20%左右。临期奶粉标价一般为20元到50元，而原价则往往高达数百元。拼多多将在行业中率先强制商家进行临期奶粉打标，在商品图片明显位置标注“此为临期奶粉，请慎重购买”字眼。

各种稀奇古怪的山寨品

一个广为流传的段子是这样说的：

以下中国著名品牌恭祝拼多多成功上市：小米新品、松下新品、老于妈、粤利粤、雷碧、康帅傅、娃娃哈、大白免、太白兔、七匹狠、绿剪口香糖、可日可乐、必相印纸巾、Abidas、Adidiaos服饰、立日洗衣粉、超熊洗衣液。

段子归段子，但很多山寨品牌却真实存在于拼多多上。

搜一下洗衣液，超熊、月亮之上、沐渍、好太太、立日、趈能洗衣液，假一赔十。

搜一下手机，opsson、VDVD、vivi、vivk。

搜一下电视机，松下智能、 康佳新款、创维智佳、三星视听。

有用户在拼多多上花 2960 元买到了 65 英寸小米新品云智能语音电视，到货后发现该电视的前面板 Logo 确实是“小米新品”。

这些山寨品当然也引起了正品厂商的愤怒。

7月28日下午，创维电视官方发布严正声明称，近期在“拼多多”购物平台上，出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益。

创维表示，为维护消费者和企业合法权益，正与“拼多多”严正交涉，要求其即日停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动，保留追求“拼多多”及相关侵权方责任的全部法律权利。

此外，创维官方还贴出了拼读拼多多平台部分假冒创维品牌，包括：创维先锋、创维云视、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家等。

7月29日上午，童话大王郑渊洁在微博上表示，收到多位读者的举报，拼多多平台上某店铺销售盗版“皮皮鲁”系列图书，他已经向国家版权局和全国打黄扫非办公室举报。

天风证券用爬虫软件做了一次统计，竟发现……

7月30日，天风零售用爬虫软件统计了拼多多近30个交易日（截至7月27日）销售额排名前100的家电产品。结果发现：

这100个家电产品前30个交易日的交易额合计7923万元，销售量13.71万台。涉嫌假冒品牌的商品共39个，该39个品牌销售额合计占比57.82%，销售量占比63.37%。

天风零售还对这100个家电产品进行了细化统计，结果发现：

知名家电品牌（包括奥克斯、长虹、康佳、海信、小天鹅）SKU（库存量单位）数量占比为21%，销售量占比8.8%，销售额占比14.9%；

小品牌（包括韩电、松京、王牌等）SKU（库存量单位）数量占比为32%，销售量占比24%，销售额占比25.8%；

另有无品牌商品，即在标题、图片及正文内容中均不标识品牌的商品共8个，主要是一线屏等商品，销售量占比3.8%，销售额占比1.5%。

拼多多家电TOP100 SKU的分布

天风证券还指出，拼多多涉嫌假冒商品通常采用三种方式侵犯品牌：

一是采用和知名品牌一致的中文名称，但是英文LOGO不同，例如康佳KOIVIKDA，容声ROSHELLE、荣事达Ronbsitr，樱花CHEBLO，欧派OPPEDQ、三星SANXIN；

二是在知名品牌前后增加小字，例如：创维智能、创维智尚、中山小鸭、新飞科技、康佳视界；

三是借用其他品类的知名品牌名称，例如HYUNDAI现代，XX好太太（美美好太太、俏厨好太太、欢呼好太太、雷帝好太太等）。

另外，拼多多的低价爆款特点在家电产品上也有非常明显的体现。天风证券统计发现，近30日销售前三的SKU销售占前100的比例为35%。但这三款产品，樱花CHEBLO空调挂机、康佳KOIVIKDA高清电视4K、容声ROSHELLE竟然全是山寨品牌！

拼多多的山寨产品让人眼花缭乱，做统计的分析师也很心塞，不得不在文末给出这样一个声明——

只找了100个SKU的原因在于，识别拼多多平台中假冒伪劣商品的难度过大，商品名称通常不显示品牌，商家通过图片上标识品牌名等进行消费者引导，所以数据清洗难度较大。考虑时间要求，我们选择特定品类100个SKU，以映射该问题。

天风证券最后评论称：

这些商品是否真的能够给消费者提供良好的质量，我们本身是有质疑的，且低价的来源究竟是因为山寨了大牌所节省下的营销费用，还是本身质量低下所致，这是我们需要考量的问题，依靠山寨低价并不意味着能够让消费者获得性价比，利用信息不对称所赚的钱最终会被抹平。我们期待拼多多能够真的去深入供应链去改变供应链，减少环节提升产品性价比，而不是包揽二季度以来各大综艺节目后继续呈现上述产品结构。

拼多多创始人黄峥回应一切

7月31日，拼多多创始人黄峥回应质疑直言：平台上假货比例不高，但山寨货确实有需求，黄峥表示：看标题像是在扣帽子，好像那些山寨货是因为拼多多才存在似的。

黄铮表示，首先大家要弄清楚一件事，假货和山寨的问题。在拼多多平台上，真正的假货数量，肯定比媒体想象的要小。有些产品属于蹭流量，好处不在平台，甚至不在消费者。但是，山寨的问题比假货严重，拼多多肯定做得不够好。不同的品类应该不同地对待。 以临期奶为例，比如说一罐奶粉是两年保质期，现在还剩1个半月到期，从规则上来说，销售是可以的，但这和还有1年保质期相比，食用性和安全性有多少差别，大家没法区别，但临其奶粉在销售时价格就比较低。 所以，不能简单地说，拼多多平台上买的低价商品，是劣质、假货。

在沟通会的现场，拼多多还晒了一下公司的打假成绩单：过去一年，拼多多累计下架1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接，主动删除商品量是权利人投诉的125倍。公司已联合400余品牌取证打架，并设立1.5亿元消费者保障基金用于先行垫付，奉行电商行业最严格赔付标准。

当媒体向黄峥提问拼多多假货严不严重时，黄峥反复强调的是“真正的假货数量肯定比媒体想象得小。”而对于打假他表示，“在假货这件事情上，我们的态度一直非常鲜明，特别认真地在处理，从来没有犹豫过。

但达达强调，拼多多虽然上市了，整个生意占整个行业的比例非常小。“假货不是有了拼多多才出现的，在淘宝、京东都出现过。”因此，打假不应该是拼多多一家的事情，整个行业应该一起从供应链、到下游的销售端来打假，打假没有终点。

“我们会加入供应链和产业链，除了学习前辈的经验，拼多多尽量通过技术提高打假效率。”达达表示“打假是是非问题，而不是利益问题。如果伤害了消费者，我们一定坚决处理。“

“把行业的问题一边倒的压倒在只有3岁的拼多多身上，我们觉得对三岁的拼多多是非常不公平的。”达达希望，外界给拼多多对一些时间，“让我们搞清楚这个行业的问题！”

对此，有微博大V这么表示：

市值已蒸发近400亿人民币

拼多多在上市首日，股价暴涨，不过，随着市场质疑声的不断增加，公司股价连续两日暴跌。

二级市场显示，继周一大跌8.54%后，拼多多股价在周二开盘后，曾一度继续大幅下挫12.4%至19.57美元/股，这一价格逼近19美元/股的发行价。

基金君算了一下，从上市这些天的最高价跟最低价相比，市值一度蒸发了80多亿美元，约为500多亿人民币。

按收盘市值计算，昨晚美股收盘价22.59美元，市值250亿，比最高点低了55亿美元左右，对应人民币近400亿。

不过，随后公司股价开始回升，最终收盘于22.59美元/股，涨幅为0.4%。

看不懂的拼多多？

在拼多多三年的发展历程中，几乎没人注意到它，而当它出现在大众视野的时候，已然是一间规模过千亿的电商公司。

数据显示，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。截至2018年3月31日的12个月内，拼多多年活跃用户数达到2.95亿，月活跃用户数达到1.03亿。2018年第一季度，月活跃用户增长3800万，同时拼多多平台活跃商户数量超过 100 万家。用户活跃数已经直追京东，成为国内仅次于阿里和京东的第三大电商平台。

活跃买家达3.43亿，这意味着每4个人里就有1人用过这个创立不到3年的产品。

在网友的评论中，低价、爆款、山寨多、质量差等是最常见的关键词，很多人诧异于拼多多的爆红，“或许我们生活的不是一个世界。”

中国太大了，大到你以为遍地都是985、211，其实本科生才占全国4%。

中国真的太大了，大到你认为入门款吹风机是200元起步，精致小姐姐都花2000元买戴森。但其实更多人还在用20元杂牌吹风机，一用就是20年。

黄峥说“五环内的人”看不懂拼多多。

它的定价以及从三、四线城市起步的发展模式，与眼下的消费升级趋势和各大商家在一、二线城市争夺所谓的高端用户的打法显得格格不入，这又与人们普遍的认知相违背。

谁在买走拼多多的商品？来看拼多多上面的晒单就清楚了。

以上这些山寨电器都有一个特点，商品文字描述里都带有“支持乡镇物流点提货”，可见山寨电器大多都被这些质朴的乡镇人民买走了。

有私募大佬这么评价拼多多的“消费降级”：

拼多多联合创始人达达曾经说过：“我们的愿景，就是服务中国最广大人群的消费升级。” 京东目前的活跃用户数为3亿，主要分布在一二线城市，但是仍有四线以及以下城市数亿普通群众是目前的主流电商平台无法完全覆盖的。

拼多多其实做的就是一个“渠道下沉”的差异化竞争，把电商渠道铺设到三四五线城市。——所以在一线城市的用户眼里，低价的拼多多是消费降级，但是你们平时也基本不用它啊。

而在三四五线城市的目标用户眼里，拼多多这就是最正统的消费升级，他们的收入随着经济发展而上升，但过去被各种“雲碧”、“三青风”、“康帅傅”等品种困扰，终于第一次通过电商平台接触了价格相当但是质量更好的商品。

祝福拼多多老师。