爱奇艺财报解读：会员继续带动增长 因汇率净亏扩大

新浪科技讯 8月1日下午消息，今日早间，爱奇艺（NASDAQ：IQ）公布截至今年6月30日，公司未经审计的第二季度财报。财报显示，爱奇艺第二季度运营亏损率继续缩减，但受人民币汇率波动影响，公司净亏损扩大至21亿元人民币，同比扩大120%。

营收继续保持增长 会员订阅成主要发动机

财报显示，爱奇艺在营收方面继续保持较高的增长速度。第二季度，爱奇艺总共获得62亿元人民币，相比去年同期营收增长51%，此外对比今年第一季度的49亿元营收，也获得了27%的环比增长。

根据此前爱奇艺登陆美股前递交的招股书，以及今年第一季度披露的财务数据，会员订阅已经成为爱奇艺的重要收入来源。第二季度，会员订阅仍然为爱奇艺营收增长的主要来源，与广告收入数据接近。财报显示，该项贡献营收25亿元，同比增长66%，环比增长18%，占总营收40%比重，对比去年同期，该项收入占总营收36%。

与之相比，在线广告业务录得26亿元收入，同比增长45%，环比增长24%，营收占比42%，与去年一季度时44%的占比相比有所缩减。

爱奇艺方面表示，营收增长主要来自于订阅会员数量的增加，以及自制内容中品牌广告业务转化率的提高，除此之外传统的贴片广告业务也继续保持增长趋势。此外，或受季节影响，由于爱奇艺本季度对外部合作伙伴进行二次授权的影视剧数量增加，内容分发项目环比增加102%至5亿元。

营收成本营收占比有所缩减 下半年将加大内容投入

营收成本中，主要提升项目为内容成本。该项第二季度支出47亿元，同比增长47%，占总营收比重76%，对比去年同期78%有所缩减。

在对财报数据的说明中，爱奇艺表示内容成本提升的原因，主要来自于自制内容所耗费的成本，以及购买版权的支出。在财报发布后的分析师电话会议中，爱奇艺CFO王晓冬表示，下半年公司在内容成本方面还会有大幅提高。他说，加大对内容成本投入，特别是对自制内容的投入，是公司未来几年的战略，下半年预计该方面投入会超过营收的80%。

爱奇艺预计今年第三季度，公司营收将达67亿元-69.8亿元，以此预计推算，今年第三季度爱奇艺在内容成本方面的投入或许会超过54亿元。

营销成本水涨船高 运营亏损同比环比双双扩大

财报显示，除营收成本外，公司其他运营开支本季度均有50%以上的增加。其中营销开支及行政开支方面增加51%，爱奇艺方面解释增长的主要来源，来自于营销渠道增加后带来的营销开支增加，此外，内容相关的推广和品牌建设费用也是该项增加的主要原因。

另一方面，由于研发人员团队扩大，产品研发项开支同样增加50%至4.41亿元。

受以上两项影响，公司第二季度最终运营亏损13.28亿元，同比扩大34%，环比扩大25。公司运营亏损率22%，对比之下，去年同期及上一季度运营亏损率分别为24%和22%。

人民币汇率波动导致净亏损面积扩大

除运营亏损的轻微增加相比，本季度归属于爱奇艺的净利润为21亿元，相比去年同期的10亿元和上一季度4亿元的净亏损规模，该项数字同比环比分别扩大了120%和430%。

净亏损扩大的主要拖累于人民币汇率波动。财报显示，受人民币汇率影响，爱奇艺今年第二季度遭受了8亿元损失，而在去年同期及上一季度，公司在外汇方面分别获得1亿元和5亿元的收入。(周峰)