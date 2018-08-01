P2P平台草根投资被曝雷爆 投资方华闻传媒：正在核实

每经记者 曾剑

昨日（7月31日）晚间，部分媒体和自媒体发布了有关草根投资出了状况的消息。有自媒体甚至发布了部分投资人聚集在草根投资杭州办公场地现场的图片。

今日（8月1日）凌晨，每日经济新闻网站刊发了《草根投资被指虚假宣传 广州人保财险：将收集证据向警方报案》的报道。今日早间，记者拨打草根投资官方服务热线，但在长时间等待后仍无法获取人工服务，语音播报为“坐席繁忙”。随后，记者尝试通过公司草根投资官方微信获取人工服务，则显示接入会话已满。

值得一提的是，在A股上市公司中，华闻传媒（000793，SZ）曾向草根投资的运营方草根网络投资1亿元。记者向华闻传媒求证草根投资情况，公司相关人士表示，公司也正在联系核实。

公开资料显示，草根网络是一家互联网金融中介服务企业，拥有综合性互联网金融平台——草根投资。

2017年2月21日，华闻传媒公告称，旗下华闻创投以现金方式对草根网络增资1亿元。根据华闻传媒披露的数据，草根网络2015年度未经审计的营业收入为1.42亿元，未经审计的净利润为325.60万元。截至2016年9月30日，草根网络未经审计的合并财务数据如下：资产总额为10.31亿元，所有者权益为8.53亿元；2016年1~9月营业收入为1.4亿元，净利润为1684.02万元。

工商资料显示，草根网络目前的股权结构为：金忠栲持股56.10%、广州汇垠持股21.06%，拉萨美格投资、顺盈投资分别持股18.31%和3.51%，华闻创投持股1.03%。

对于媒体报道的草根投资的情况，华闻传媒是否已经知晓？上述华闻传媒相关人士表示，公司也在关注此事，也在联系平时的对接人，但目前还没有结果，具体还是以公司公告为准。

记者查阅发现，截至今日12：00时，华闻传媒未有关于此事的公告。

另一家上市公司洲际油气（600759，SH）曾在5月份宣布向草根网络投资不超过5亿元。根据洲际油气披露，截至2018年3月，草根网络总资产为17.41亿元，净资产为16.97亿元；今年前3月，草根网络实现营业收入1.29亿元，净利润为1.01亿元。

《每日经济新闻》记者致电洲际油气证券部，相关人士表示，公司当时只是签署了投资意向书，截至目前，其所在部门没有收到相关进展通知。此外，对于草根网络目前的情况，其个人也并不了解。

截至今日12：00时，洲际油气亦未有关于此事的公告。

据记者了解，《华夏时报》今日午间亦报道称，7月31日晚间，多个网贷投资人群中传出“草根投资大部分员工被清退，办公场地已基本被搬空”的消息，随后有部分投资人聚集到草根投资杭州办公场地，大量警方到场。而此前平台提前给员工开了离职证明并通知晚上取东西，31日晚不少草根投资员工连夜从公司拿东西回家。记者向草根投资相关工作人员求证，对方表示，“具体情况不清楚，目前我也在等通知”，草根投资相关负责人电话不通。