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评论：面对舆论批评，拼多多别抱怨别甩锅

评论：面对舆论批评，拼多多别抱怨别甩锅
2018年08月01日 12:47 新京报
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　　经历了短暂的上市高光时刻，拼多多正在迎来一场舆论风暴。

　　7月31日，面临诸多风波的拼多多在上海召开发布会回应诸多质疑，创始合伙人达达回应：假货问题是人性问题、社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的。

　　他还提到，“假货不是有了拼多多才出现的，在淘宝、京东都出现过。”“如果把所有的行业问题都放在拼多多上，是不公平的。坦白说，拼多多也解决不了行业所有的问题。”

　　这种甩锅式回应并没有让媒体满意，反而引致更大质疑。而就在今天(8月1日)，国家市场监督管理总局官网表示，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门认真调查拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题……只要构成违法，都将依法严肃处理。

　　借助微信流量、拼团模式、低价三驾马车，拼多多一路狂奔到纳斯达克，创造了中国电商企业上市速度的新奇迹。短短三年就进入资本市场，从一家创业公司的成长来说，这不可谓不是一种巨大的成功。

　　这种成功，建立在广大四五线城市与农村市场对低质价廉商品的需求与认同上。或者说，消费者并不在乎在拼多多上购买的是山寨货，他们的首要诉求是便宜。

拼多多上创维品牌的山寨产品。拼多多上创维品牌的山寨产品。

　　有段子很好地说明了这种心理，“你们都说拼多多上的产品质量差，我一个在拼多多上买东西的人，还会在乎质量吗?”可谓是“一个愿打一个愿挨”。

　　拼多多上市只是意味着资本看好其社交电商的商业模式，消费者不在乎只是说明他们对质量没那么敏感，但这并不意味着，拼多多的山寨货问题就不存在，就不该被重视，不该被治理。

　　这正是达达的回应让人不满的地方：作为一家上市公司，理应直面平台自身的问题，并主动承担平台责任，而不是像个孩子一样，满腹牢骚地说，我的问题其他人也有，将责任甩锅给行业、社会与人性。

　　自己头上有虱子，却指责他人也不干净，这就是达达此番措辞的逻辑。

　　这样的回应，实在误会了舆论监督拼多多的本意：舆论只是基于公共立场，指出拼多多的问题，并希望其积极改正，而并非是要求拼多多承担无限责任;舆论也从来没有否认行业与社会的问题，事实上，拼多多的山寨货问题在其他平台上同样存在，但这无法成为拼多多免责的理由。

左为拼多多平台上“VDVD”手机页面，右为vivo手机电商页面。左为拼多多平台上“VDVD”手机页面，右为vivo手机电商页面。

　　一个人不遵守交通规则被处罚，你不能拿其他人也不遵守交通规则为自己开脱。因为这没有必然的因果关系，只是因为你不够自律。同样，一个平台上有山寨货，最大责任方是自己，将责任推给行业、社会，同样是没有道理的。

　　凡事将自身问题推给环境，会模糊问题产生的根源，陷入“无物之阵”，给问题的解决带来更大麻烦。而对一家上市公司来说，委屈抱怨的鸵鸟姿态对品牌的伤害也是显而易见的。

　　相较于达达的回应，创始人黄峥的回应就真诚了许多，他说，“要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞对的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。”

　　直面自身 问题，并承诺积极改正， 才是一家公司正确的公关姿态。不抱怨不甩锅，不管是对舆论，还是被侵权的品牌，都体现了一种尊重。唯有在这种尊重的基础上，平台 山寨货问题才有真正解决的可能。

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