拼多多上的大牌都是什么鬼？

在拼多多上，大牌遭碰瓷已并不鲜见，海信维、乐视酷酷、小米E家，这些大牌加后缀的品牌在某种程度上，映射着这个真实的社会。

来源：财经天下周刊

文|裴晨昕

编辑|祝同

2018年7月26日，号称“三亿人都在使用”的拼多多在美股成功上市。

上市首日创始人黄峥的身家高涨至140亿美元。一时间，这家成立不足三年的电商平台迅速被聚光灯笼罩，“低端”、“假货”等标签再次成为人们热议的话题。有网友总结，拼多多收割了最为庞大的群体，他们中的大多数压根不熟悉甚至没用过正品。面对收到彩电后不懂得撕去包装膜而在评论区反馈屏幕有问题的用户，很容易将其附着上想象色彩。这可能是他们第一次通过互联网享受到颇为廉价的科技产品。然而 “五环外人口” 的用户群像已定，那些“山寨产品”背后的公司依旧充满迷思。

据媒体报道，国家市场监管总局网监司高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。

品牌碰瓷利润巨大

在拼多多，最受青睐的山寨产品是大件家电。据《中国证券报》报道：“7月30日，天风证券用爬虫软件统计了拼多多近30个交易日（截至7月27日）销售额排名前100的家电产品。结果发现这100个家电产品中涉嫌假冒品牌的商品共39个，销售额合计占比57.82%，销售量占比63.37%。”

在拼多多搜索页面点进电视机类目，首页出现的即是“王牌天下”“王牌兴红”“小米E家”“4K长虹”“康佳新款”“海信新品”“海信智能”等品牌，乍看之下除了远低于市场的定价，似乎没有异常，但仔细观察可以发现，其品牌多以 “知名品牌名称”加“前/后缀”的形式“碰瓷大牌”。

这些后缀大体分为三种，一种是“智能、4K、E家”等，颇具网感、科技感；一种是“天下、兴红”等，让人误以为是经销商店铺；除此之外更有“新品、新款”这种令人哭笑不得的障眼后缀。

浏览商品评价不难发现，纵使商品存在问题：“屏幕上有一条线”、“重量有点轻”、“图像不清晰”，但大部分消费者给出的多是好评。品牌真伪不是问题，“性价比”是其首要考量。针对这种好评，一位多年从事电商的业内人士分析 ：“一般买家三五百买个电视，拿回去用，只要不是黑屏完全不能看，也不会给差评。还要考虑他也承诺几年包换、几年保修。给他差评，以后出问题他不给你换了，怎么办”？

也有购买过正品的买家发出质疑。在一款名为“乐视酷酷” 的LED智能网络液晶电视下，有消费者质疑“感觉不是真的乐视，老家家里的乐视电视机显示屏清清楚楚的，这个不清晰，有些模糊”。

经《财经天下》周刊在中国商标网查询获知，“乐视酷酷” 商标由“蚌埠市徽鲸电子有限公司”于2016年11月和2018年3月分别申请注册了9类（电视机、机顶盒等具体商品）和35类（特许经营、广告营销等）国标，前者已成功注册，但后者仍处于“等待实质审查” 状态。

问及“乐视酷酷”与“乐视”的关系，徽鲸电子有限公司的负责人向《财经天下》周刊表示自己 “之前是给乐视做代加工的工厂”。

在拼多多上可以看到，“乐视酷酷”旗下产品拼单数多达近千单，与之相对，天猫商城乐视tv旗舰店中销量最高一款“超4×43 Pro”177的月销量便显得有些相形见绌。

针对平台乱象，2018年7月28日创维公司率先发布声明，指出：“近期在‘拼多多’购物平台上，出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益。鉴于此，为维护消费者和企业合法权益，正与‘拼多多’严正交涉。”与此同时，创维还自行陈列出部分假冒品牌，如“创维先锋”、“创维云视TV”、“创维嘉”、“创维美”、“创维E家”等。

一个企业多个品牌

长虹、康佳、创维、海信、乐视、小米……拼多多平台上，无论是传统黑彩品牌还是互联网电视品牌，均遭到不同程度的“品牌碰瓷”，几乎无一幸免。《财经天下》周刊尝试和不同卖家沟通，对于本品牌与原品牌的关系，各家多采取回避态度，部分强调自己是“独立品牌”。

《财经天下》周刊随机点开了首页的一款 “王牌兴红32寸液晶电视”。在中国商标网上查询发现，该商标属于“广州漾恒电子产品有限公司”，并且在2018年5月注册成功，取得为期十年的商标专用权。据第三方信息查询平台天眼查显示，该公司于2017年1月注册成立，注册资本3万，属小微企业。以拼多多上550的拼单价计算，单款电视超过2万的销量，销售额即可高达1100万。

不同于广州漾恒电子产品有限公司的“专一营业”，经核实，《财经天下》周刊发现拼多多平台上多个“碰瓷商标”均指向同一个公司。

注册于2016年6月的广州迅朗电子科技有限公司，前后共申请了11个商标，其中便包括：海信维、乐视佳、创信佳、王牌帝度、鲸志王牌、创维E家等，知名国产彩电品牌几乎无一疏漏。除了王牌帝度注册成功外，其余商标，包括平台上人气极高的“创维E家”多处于“等待实质审查”的状态。

《财经天下》周刊致电广州迅朗电子科技有限公司，对方表示公司旗下的“创维E家”品牌到期，该工作人员解释，之前申请的为TM标，“只是暂时可以使用，需要登报，公示期没有品牌的投诉的话才可以继续使用，但是有品牌投诉就没法使用了”。

而注册于2017年4月的广州市诺兀电子科技有限公司，注册资本100万，商标体量同样庞大。其早期申请的“乐美视”、“功夫熊猫”、“优视派”、“USPAI”品牌尚可称“原创”，其中“KONGFU PANDA” “乐美视”等已注册成功，而该公司在2017年9月连续申请的4个“王牌”相关品牌除“彬彩王牌”通过初审外，其余均 “在等待实质审查”。此后，迅朗电子申请的“小米视界”更是遭到驳回复审。

同样是在广州番禺大石街道，广州市索霓家用电器有限公司旗下也申请注册了9个商标。

王安邦（化名）所在的某电子科技公司与番禺代加工厂联系紧密，入行近十年的他向《财经天下》周刊表示，这种同公司不同品牌的产品“除了贴标的差异，硬件软件都是一样的：同样55寸的电视，屏幕一样，主板一样，品质一样，唯一区别就是开机logo的区别，仅此而已。这都算是行业内心知肚明的。”

但对于拼多多上的低价，他表示“四五百连一个屏都拿不到”，其所在工厂“一个主板就285元，不用算人工、运输费用，这种低价都不可能。”对消费者来说，这种只能是“买得便宜用得贵”。

在他看来那些“工厂和工厂区别都不大，关键是看来料和自身定位”，“想不想做（低价货）的问题”。

集中出产地：番禺大石街道

据《财经天下》周刊调查发现，拼多多上的“碰瓷商标”所属公司注册地多为广东省广州市番禺区大石街。即便是注册地在外省，其工厂也多设在大石街。

沿海地区进口电子元件的便利性在这里催生了一批电子科技公司，从早年的CRT升级到如今的液晶屏，大石街从未落伍。

据王安邦向《财经天下》周刊介绍，早期网购刚兴起时，大石番禺这里就“疯得一塌糊涂”，“当时有很多三无产品，没有正规工厂，很多人自己拿回来做，网上发发货，不需要营业执照，3A认证这种。冒风险去挣钱，说难听点就是走在犯法边缘去做。”

“番禺这个地方，你往外说，货是番禺的，很多人第一反应就是‘垃圾货’”，王安邦如是总结。

大石街地处番禺区西北部，紧邻广州中心城区，以105国道为界，东部是商业区、西部为工业区。鸿图工业园、日立电梯、巨大创意产业园、至信药业等龙头企业和园区下遍布着大大小小的电子科技公司，如果不是拼多多的“假货争议”，鲜有人会注意到这条经常被外地人误以为是个镇子的街道。

在2018年《大石街2018年工作计划》中，有关部门提出要“提升产品质量和品牌层次，引进优质企业”、“坚持质量第一、效益优先”、“提升招商引资质量”“开展高新技术企业树标提质行动，推动一批规上企业升级成为高新技术企业，支持一批高新技术企业壮大成为行业标杆企业。”